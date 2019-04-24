Командировка в Москву: Андрей Чибис заручился поддержкой министерства строительства России

Очередная командировка врио губернатора Заполярья Андрея Чибиса в Первопрестольную оказалась короткой, но плодотворной. За день энергичный Андрей Владимирович успел встретиться с четырьмя главами ведомств и одним вице-премьером. Напомним, министра культуры России Владимира Мединского он убедил, что деньги на реконструкцию Мурманского областного драматического театра нужны сегодня, а не в течение трех лет, иначе сроки будут сорваны. Но не одними заботами о культуре был озадачен в Москве Андрей Чибис. Будучи в столице он не забыл посетить некогда родное министерство строительства и ЖКХ России и заручиться поддержкой бывшего начальства Владимира Якушева по возрождению строительной отрасли на Кольском полуострове.

-- Крупные инфраструктурные проекты, которые уже сегодня разворачиваются в Мурманской области и Арктической зоне России в целом, требуют многочисленных квалифицированных, а главное – местных кадров. Решение жилищных проблем в нашем случае – это решение проблем и производственных, и демографических, – подчеркнул Андрей Владимирович. – Восстановить надо, в первую очередь, жилищное строительство и снизить цены на жилье.

С министром транспорта Евгением Дитрихом врио главы Заполярья договорился о поддержке развития аэропорта «Мурманск», отметив, что нам нужна воздушная гавань, достойная столицы Арктики. У министерства науки добился особого сопровождения для Мурманской области, как регион, который готов пахать день и ночь, чтобы добиться, действительно, качественного образования. Не забыл Андрей Чибис и про встречу с вице-премьером Виталием Мутко.

- Виталия Леонтьевича я попросил поддержать в компенсации скачка цен на мазут – область потеряла 10 миллиардов рублей из-за этого! В свою очередь мы готовы взять на себя обязательства уйти от зависимости от мазута, перейдя на другие виды топлива – сжигание мусора, СПГ, электрообогрев, уголь. Но такая модернизация без помощи федерации невозможна. Вице-премьер мои доводы услышал. Продолжаем биться, - рассказал Андрей Владимирович.