«Хибинская весна» в день рождения олимпийской чемпионки

Настоящим подарком для спортсменов и болельщиков стало присутствие на стадионе именитых олимпийцев. Так, «Хибинская весна» стартовала 20 апреля, ни много ни мало в день рождения двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Светланы Ишмуратовой.

Светлана Ирековна стала почетным гостем соревнований по приглашению компании «ФосАгро», на призы которой в Хибинах уже третий год проводятся завершающие зимний сезон старты российских лыжников. Вместе с ней в Кировск приехали олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Евгений Дементьев и Михаил Девятьяров, член комитета по проведению Кубка мира Международной федерации лыжного спорта Сергей Крянин, вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, ответственный секретарь Федерации лыжных гонок России Юрий Гармаш. Таким звездным составом они напутствовали спортсменов и делились опытом с юными лыжниками.

Перед началом взрослых стартов детям предложили принять участие в эстафете «Связь поколений», где наставниками команд стали Светлана Ишмуратова, Евгений Дементьев, Михаил Девятьяров, Сергей Крянин и депутат Мурманской областной Думы, к. м. с. по лыжам Алексей Игумнов. Команды формировались путем жеребьевки. А после эстафеты олимпийские чемпионы провели мастер-класс для юных спортсменов. Возможно, кто-то из этих ребят добьется самых высоких побед.

Старт мужской гонки на 15 км.

- На кировских трассах тренировались 18 олимпийских чемпионов, и мы хотим возродить эти традиции, - озвучил намерения компании Валерий Федоров, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» и вице-президент Федерации лыжных гонок России. - Мы сделаем стадион «Тирвас» одним из лучших в стране, чтобы сюда стремились тренироваться все сборные РФ и близлежащих стран. У нас есть планы по развитию стадиона, и первоочередные из них - обеспечить спортивный комплекс оборудованием для оснежения и обустроить лыжероллерную трассу.

- Я с огромным удовольствием приезжаю сюда и вижу, что с каждым разом условия для спортсменов в Кировске становятся все лучше - это уже действительно европейский уровень. И для проведения соревнований, и для тренировок. Я уверена, что здесь будут воспитываться новые чемпионы, - так Светлана Ишмуратова, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом, отозвалась о стадионе «Тирвас». - Я благодарна компании «ФосАгро» за понимание значения спорта для страны.

«Хибинская весна» вышла за пределы стадиона «Тирвас», и Светлана Ишмуратова приняла участие еще в двух мероприятиях, имеющих отношение к ее сегодняшней деятельности. Как заместитель по работе с личным составом ЦСКА, она открыла в музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит» выставку, посвященную истории «армейского» спорта.

Светлана Ишмуратова и Валерий Федоров с юнармейцем Никитой Крыжановским.

Красную ленточку вместе с ней перерезали Валерий Федоров, один из инициаторов выездной экспозиции, и Михаил Девятьяров. Между прочим, экспонаты армейского музея покинули свои привычные витрины впервые. Выставку можно посетить до 20 мая.

Еще одна миссия в Кировске - вручить знаки отличия новобранцам Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Светлана Ишмуратова, полковник Вооруженных Сил, входит в состав главного штаба этой организации.

Стадион «Тирвас» вместе с российскими лыжниками закрыл свой насыщенный зимний сезон, но на трассах еще достаточно снега для катания. Теперь массово спортсмены приедут сюда в октябре на первый снег и на первые официальные старты нового сезона.

Болельщики ждут на финише лидеров гонки.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Результаты соревнований «Хибинская весна» (FIS)

Масс-старт, мужчины, 15 км (свободный стиль)

1 место - Алексей Шемякин, Архангельская область

2 место - Александр Гребенько, Мурманская область

3 место - Дмитрий Чекулаев, Республика Марий Эл

Масс-старт, женщины, 10 км (свободный стиль)

1 место - Ольга Царева, Республика Коми

2 место - Анна Неустроева, Мурманская область

3 место - Анна Белая, Мурманская область

ДЛЯ СПРАВКИ

Компания «ФосАгро» - один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений. В Мурманской области компания представлена Кировским филиалом АО «Апатит», который занимается добычей и обогащением апатитонефелиновых руд.

Автор: Галина Минакова.