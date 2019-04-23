2019-04-23T14:02:14+03:00
Карелия

Новорожденный, которого спасли врачи из Кандалакши, находится на искусственной вентиляции легких

Специалисты Карелии отмечают позитивные изменения в состоянии малыша
Поделиться:
Миша получает лечение в Республиканском перинатальном центре. Фото: министерство здравоохранения Республики Карелия.Миша получает лечение в Республиканском перинатальном центре. Фото: министерство здравоохранения Республики Карелия.
Изменить размер текста:

Новорожденный мальчик из Лоухского района, появившийся на свет в результате преждевременных родов, сейчас получает лечение в Республиканском перинатальном центре. Всего (по состоянию на 8 апреля 2019 года, - Ред.) в отделении реанимации и интенсивной терапии центра находятся 11 детей.

- Специалисты отделения круглосуточно наблюдают за их состоянием, работой всех органов и систем. Маленький Миша - один из пациентов отделения. Он доставлен сюда из Чупы, мальчик родился раньше срока и весил меньше двух килограммов. Неонатологическая бригада немедленно выехала из Петрозаводска, но первыми на помощь прибыли специалисты из Мурманской области: врачи-реаниматологи Кандалакшской центральной районной больницы поддерживали жизненные функции новорожденного до приезда коллег из Петрозаводска, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

Неонатологической бригаде Республиканского перинатального центра в составе заведующего отделением реанимации Максима Ткачука и неонатальной медицинской сестры Евгении Савельевой удалось в течение нескольких часов стабилизировать состояние новорожденного. Малыш был доставлен в отделение ИТАР, где есть все необходимое для проведения реанимационных мероприятий и выхаживания таких пациентов.

Миша пока еще находится на искусственной вентиляции легких, но специалисты отмечают позитивные изменения в его состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
После удара током на ж\д путях под Кандалакшей подросток попал в больницу
В Оленегорске образовался водопад на лестнице детсада «Дубравушка»
В Полярных Зорях догхантеры потравили кошек и белок
Поиски Сергея Кузовкина под Кандалакшей продолжаются: дачников у Белого Моря просят проверить гаражи и сараи
В Кандалакшу приплыл гренландский тюлень
В Мурманской области по неизвестной причине гибнут целые косяки мойвы
Финал «Брейн-ринга» за колючей проволокой в Мурманской области был посвящен православной Пасхе
В Гаджиево умер 13-летний школьник, следователи возбудили уголовное дело
В Мурманске из-за пожара мальчик не может вернуться в семью и живет в социальном центре
«Пожарный квест»: Андрей Чибис надел боевую форму пожарного и прошел испытание в теплодымокамере
В Мурманской области начали ремонтировать фасады старых домов
Прокуратура: Мурманская ТЭЦ загрязняет сточными водами Кольский залив, Росту и Варничный ручей
Мурманчанин ради отпуска закрыл задолженность в полтора миллиона рублей
Полиция начала проверку по факту жестокого убийства собаки в Кандалакше