Новорожденный, которого спасли врачи из Кандалакши, находится на искусственной вентиляции легких

Новорожденный мальчик из Лоухского района, появившийся на свет в результате преждевременных родов, сейчас получает лечение в Республиканском перинатальном центре. Всего (по состоянию на 8 апреля 2019 года, - Ред.) в отделении реанимации и интенсивной терапии центра находятся 11 детей.

- Специалисты отделения круглосуточно наблюдают за их состоянием, работой всех органов и систем. Маленький Миша - один из пациентов отделения. Он доставлен сюда из Чупы, мальчик родился раньше срока и весил меньше двух килограммов. Неонатологическая бригада немедленно выехала из Петрозаводска, но первыми на помощь прибыли специалисты из Мурманской области: врачи-реаниматологи Кандалакшской центральной районной больницы поддерживали жизненные функции новорожденного до приезда коллег из Петрозаводска, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

Неонатологической бригаде Республиканского перинатального центра в составе заведующего отделением реанимации Максима Ткачука и неонатальной медицинской сестры Евгении Савельевой удалось в течение нескольких часов стабилизировать состояние новорожденного. Малыш был доставлен в отделение ИТАР, где есть все необходимое для проведения реанимационных мероприятий и выхаживания таких пациентов.

Миша пока еще находится на искусственной вентиляции легких, но специалисты отмечают позитивные изменения в его состоянии.