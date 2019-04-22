Андрей Чибис: «Дверь между правительством области и администрацией Мурманска открыть сегодня же!»

На самом коротком оперативном совещании – всего 22 минуты – за месяц своего руководства Мурманской областью врио губернатор региона Андрей Чибис дал понять, что вместе с ним с на Кольский полуостров пришли мир и порядок. Именно два этих момента были поставлены во главу угла этим утром.

Зарыть топор войны

- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наши уважаемые муниципалитеты с Днем местного самоуправления, который отмечался в минувшее воскресенье. Вы находитесь ближе всего к народу и от вас многое зависит. Поэтому призываю вас работать эффективно, - обратился к своим коллегам Андрей Владимирович. – В течение месяца с каждым главой проговорим конкретные цели и задачи и подпишем соглашения о дополнительных обязательствах. Разумеется, выполнить их поможем, обеспечив с учетом специфики конкретного муниципалитета дополнительными ресурсами на благоустройство и содержание территорий.

Правда, в ответ на такую щедрость от городов и поселков ждут обозначенных показателей эффективности, иначе Чибис по головке не погладит. На «оперативке» врио губернатора Мурманской области попросил зарыть топор войны между муниципалитетами и региональным правительством.

- У министерств и вице-губернаторов с органами местного самоуправления, в частности с городом-героем Мурманском идентичные задачи и мы вместе их должны эффективно выполнять, чтобы развивалось и Заполярье, и его столица. Я был неприятно удивлен, что между областным правительством и администрацией есть дверь, проход через которую сейчас ограничен. Так вот сегодня же она должна быть открыта! Пусть это станет символом нашего плодотворного сотрудничества. И, чтобы я больше не слышал ни о каких дискуссиях, о противостоянии с городами и поселками, - дал указание Андрей Чибис.

В удобное для людей время

А потом врио губернатора перешел к сфере транспорта, где приходится решать и масштабные, и насущные проблемы. Под первыми подразумевается Мурманский транспортный узел. В очередной раз Андрей Чибис напомнил, что областное правительство должно стать координационным штабом по реализации этого важного проекта. Принципиально важно, чтобы все работы выполнялись в срок! Кроме того, он попросил минтранс региона выяснить, есть ли какие-то нюансы и проблемы, которые необходимо озвучить на федеральном уровне. Про насущные вопросы простых людей Андрей Владимирович по традиции тоже не забыл.

- Хочу похвалить министерство транспорта за оперативную организацию ночного автобуса в аэропорт «Мурманск». Однако вопросы с пассажирскими перевозками в муниципалитетах также требуют незамедлительного решения. Эта проблема не поднималась только в Кольском районе, в остальных городах, которые я успел посетить, она звучала. И пока, коллеги, в частности Кандалакша, вы решаете ее медленно, тогда как она требует максимально быстрого решения. Люди должны быть обеспечены автобусными маршрутами в удобное для них время, - подчеркнул врио главы Заполярья.

План, план, план

А затем он перешел к антикризисным планам сразу в нескольких отраслях: рыбной, строительной и бизнеса. Напомним, в минувшую субботу министерство здравоохранения области совместно с главными врачами и Андреем Чибисом утвердило документ, согласно которому будут поднимать с колен медицину. Нечто подобного требуют сделать и для остальных сфер. Но пока рыбаки и власть, несмотря на массу проведенных рабочих совещаний, так и не смогли разработать антикризисный план, который поддержит прибрежников и вернет на прилавки мурманских магазинов доступные морепродукты. Документа о повышении эффективности в бизнесе тоже нет. Есть он у министерства строительства региона, но высокое начальство он не впечатлил, и был отвергнут с формулировкой «не глубокий, не детальный».

- Кроме того, нам необходимый внятный план по результатам проведенного аудита для фонда капительного ремонта. В этом сезоне все работы должны пройти максимально быстро с акцентом на фасады домов. Понятно, что ремонтировать их, если течет кровля, бесполезно, поэтому про этот важный момент тоже не забываем, - отметил Андрей Владимирович.