2019-04-18T11:25:40+03:00
Спорт

Российские лыжники закроют зимний спортивный сезон в Хибинах

19 апреля в Кировске стартует "Хибинская весна"
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В предгорье Хибин на стадионе «Тирвас» состоятся Всероссийские соревнования «Хибинская весна»(FIS) при поддержке компании «ФосАгро». Это завершающие старты в зимнем спортивном календаре Федерации лыжных гонок России.

За первенство будут бороться порядка 150 спортсменов, аккредитованных для участия в международных соревнованиях. Спортсмены будут представлять самые разные регионы России – от Удмуртии и Свердловской области до Ленинградской области и Красноярского края.

Программа мероприятий:

19 апреля, 18.00

Дворец спорта «Горняк» - церемония торжественного открытия соревнований

Расписание стартов на стадионе «Тирвас»

20 апреля, 11.00 – масс-старт, женщины 10 км (свободный стиль)

11.45 – награждение победителей

12.00 – масс-старт, мужчины 15 км (свободный стиль)

12.45 – награждение победителей

21 апреля, 11.30 – масс-старт, все желающие (свободный стиль)

14.00 – мастер-класс со звёздами лыжного спорта

14.30 – награждение победителей соревнований

Общий призовой фонд соревнований около 600 тысяч рублей. Специальные призы предоставлены компанией «ФосАгро» и администрацией г. Кировска

- Мы проводим это мероприятие совместно с Федерацией лыжных гонок России и Центром спортивной подготовки Мурманской области, - говорит Антон Трушенко, директор спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк» и лыжного центра «Тирвас», курирующий подготовку стадиона и трассы к соревнованиям, - спортивные эксперты высоко оценивают качество трассы на стадионе «Тирвас». Наша главная задача сейчас – обеспечить должное состояние снежного покрытия.

Важнейшим преимуществом стадиона является его географическое положение, обеспечивающее максимально возможную длительность сезона. Погодные условия Хибин позволяют Федерации лыжных гонок России именно здесь проводить открытие и закрытие всероссийского сезона по лыжным гонкам.

В качестве почётных гостей Всероссийской гонки компанией «ФосАгро» приглашены олимпийские чемпионы Евгений Дементьев, Светлана Ишмуратова, Михаил Девятьяров.Также в Кировск приедут член Комитета по проведению Кубка мира Международной Федерации лыжного спорта Сергей Крянин,вице-президент федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, и ответственный секретарь федерации лыжных гонок РоссииЮрий Гармаш.

"Голосом" «Хибинской весны» станет комментатор телеканала "Eurosport" Всеволод Соловьёв.

Лыжный стадион «Тирвас» начал свою работу в 2015 году. Он создан в рамках программы развития спортивно-туристической инфраструктуры Хибин и горнолыжного курорта «Большой Вудьявр», реализуемой компанией «ФосАгро».Стадион также служит местом проведения всевозможных спортивно-массовых мероприятий. К примеру, в 2019 году на трассах «Тирваса» впервые состоялся этап Кубка России по ездовому спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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