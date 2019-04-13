Чемпионка по пауэрлифтингу в 58 лет: апатитчанка Ирина Елизарова поднимает вес до 162 килограмм

- Моя цель – жить весело. И заниматься любимым дело, - уверено говорит Ирина Елизарова. Она – человек, разрушающий стереотипы. И хороший пример для вдохновения. В 58 лет поднимает вес почти в два раза больше своего.

Ирина Рудольфовна с рождения живет в Заполярье: родилась в Мончегорске, в 1986 году уехала в Апатиты , А вот имя ее хорошо знают за пределами города. Дело в том, что она ученый со стажем, а еще… чемпионка по пауэрлифтингу.

Пауэрлифтингом апатитчанка занялась потому, что хотела узнать, каким видом спорта занимается ее дочь.

«Я не искала тренера, он меня увидел»

Многие думают, что раз родился на Севере, то должен обязательно заниматься зимними видами спорта, хоть лыжами, хоть коньками. Но Ирина Елизарова только в студенческие годы бегала по лыжне. Потом, сама признается, ничем таким и не занималась.

А два года назад все кардинально изменилось. Северянка пришла в спортзал при Кольском научном центре РАН (Ирина Рудольфовна работает заведующим центра коллективного пользования физико-химических методов анализа в Институте экологии КНЦ РАН, преподает в апатитском филиале МГТУ) и…

- Я не искала тренера, он меня увидел. Я, как все пенсионеры, что-то делала, руками-ногами махала. Может, гриф поднимала. Мой тренер Дмитрий Спирин подошел и сказал, что у меня могло бы что-то получиться. Как он это увидел – одному ему известно, - рассказывает наша героиня.

Не каждый в 56 лет решит заняться пауэрлифтингом, обычно в таком возраст предпочтение отдают, например, фитнесу. Так почему же именно силовое троеборье? Может, Ирина Рудольфовна всю жизнь мечтала об этом или поднять пару десятков килограмм для нее не проблема? Вовсе нет!

- Несколько лет назад моя дочь Аня, которой сейчас 23 года, решила заняться пауэрлифтингом. Сейчас она чемпионка Европы и мира. Я испугалась за нее. Чтобы понять, что это за вид спорта, пошла испытать на себе. Хотела узнать, насколько для девочки это безопасно. Когда познакомилась с пауэрлифтингом, страхи мои никуда не делись. Но я поняла, что для моего здоровья это полезно, и стала заниматься, - рассказывает Ирина Елизарова.

Сейчас в свои 58 лет апатитчанка в становой тяге поднимает 162 килограмма, а в приседе – 150.

Тренировки четыре раза в неделю

Сейчас в свои 58 лет апатитчанка в становой тяге поднимает 162 килограмма, а в приседе – 150. Недавно она победила на первенстве Федерации пауэрлифтинга России среди ветеранов в возрастной группе 50-59 лет и заняла второе место в абсолютном зачете своей возрастной группы. В декабре спортсменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта, впереди – мастер.

Чтобы добиться таких результатов, Ирина Рудольфовна занимается 4 раза в неделю по 2-4 часа. Но для нее это не в тяжесть. Говорит, что после 8 часов умственного труда (а она еще и преподает в Институте промышленных проблем экологии севера) физические нагрузки помогают сбросить всю усталость.

- Я стала лучше себя чувствовать: исправилась осанка, не скрипят суставы. Есть приятное ощущение сильного тела, что ты не рухлядь. Моя работа перед компьютером, когда голова постоянно наклонена, более опасна. Я ведь как научный сотрудник целый день сижу за компьютером, - рассказывает спортсменка. – Такие занятия – это другой обмен веществ из-за строгого режима дня и питания. Например, ложиться не позже 11 вечера, есть пять раз в день, на завтрак съедать половину дневного рациона. Также принимаю специальное спортивное питание. Вот врачи пенсионерам выписывают хондропротекторы. А я их покупаю в магазине спортпитания. Простой морковкой и свеклой здоровье не поддержишь.

После того, как Ирина Рудольфовна занялась силовым видом спорта, ее здоровье улучшилось.

Страха нет

На вопрос, зачем нужны соревнования, Ирина Рудольфовна отвечает: «Есть во мне немножко задора». Она уверена, что спортсмен не может жить без духа соревнований, иначе он просто физкультурник. Наша героиня не боится публики. Говорит, что всю жизнь выступает на конференциях – опыт есть.

Люди по-разному реагируют на занятия Ирины Елизаровой. Одни считают, что не стоит женщине, тем более не молодых лет, тягать тяжести. Другие поддерживают ее.

- В рабочем окружении уже понимают меня, они же видят мою форму. Наверное, если бы я стала качком, то кто-нибудь пальцем у виска покрутил. А так я стройная и подтянутая. Некоторые говорят, что и предположить не могли, что такая стройная может поднимать такой вес. Главное, чтобы родные понимали меня. А под остальные разве стоит подстраиваться? – рассуждает Ирина Рудольфовна.

У ее дочки в спортзале хорошо знают, какая у Ани мама. Чем не повод для гордости? Правда, спортсменка признается, что коллег вдохновить на спортзал она не смогла. Зато за своим педагогом охотно идут студенты – они уже участвовали в нескольких соревнованиях при вузе.