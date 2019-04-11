Борис Коган: «У родителей учеников Кильдинской коррекционной школы будет право оспорить решение о ее закрытии в суде»

До того, как в истории с закрытием Кильдинской коррекционной школы-интерната будет поставлена точка, еще ой, как далеко. Напомним, недавно стало известно о том, что министерство образования и науки Мурманской области намерено закрыть учреждение, в которой сейчас учатся 38 детей с особенностями здоровья. Причина – предписания Роспотребнадозора, на выполнение которых необходимо 4,5 миллиона бюджетных рублей. Тратить такие деньги на школу с небольшим количеством воспитанников нецелесообразно. Правда, педагоги, работающие в Кильдинстрое, и родители учеников принципиально не согласны с этой позицией.

Перекрытия изношены?!

Общественники, к которым обратились отчаявшиеся северяне, организовали «круглый стол» с участием представителей минобра, Роспотребнадзора и уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Бориса Когана. И в итоге услышали новую причину, по которой школу-интернат надо закрыть.

- Здание, в котором располагается Кильдинская коррекционная школа-интернат, 1951 года постройки. На данный момент планируется провести техническое обследование, в ходе которой будет оценена степень изношенности перекрытий. Есть факты, что они представляют угрозу для жизни детей, - говорит начальник отдела общего образования министерства науки Мурманской области Светлана Ахметшина.

Но почему изначально в ведомстве ссылались на предписания Роспотребнадзора и даже не упоминали ни о каких перекрытиях? На этот вопрос «Комсомолка» так и не смогла получить ответ. Пришлось довольствоваться довольно невнятным «мол, одно за другое цепляется».

На ремонт ли?

- Я контролирую ситуацию. Уже сейчас ясно, что никто не хочет навредить детям и нарушить их право на образование. Тем не менее, решение будет принято после того, как министр образования региона Ирина Ковшира вернется из отпуска, и мы сможем ознакомиться с результатами технического обследования здания, - отмечает Борис Коган. – Для замены старых перекрытий, если это потребуется, школу придется все равно закрывать. Вопрос в том: на время капитального ремонта или насовсем.

По словам Бориса Семеновича, 11 юных жителей Кильдинстроя смогут посещать местную общеобразовательную школу, которая также предполагает коррекционное обучение. Кстати, условия там на порядок выше.

- Решать вопрос о другом месте учебы будут индивидуально с каждой семьей. Кроме того, на встрече с родителями я также доведу до них информацию, что у них есть право оспорить закрытие Кильдинской коррекционной школы-интерната в суде, - подчеркнул детский омбудсмен.