Ждете отпуск, премию или лето, чтобы установить новые пластиковые окна? Не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сегодня!

Придерживаетесь мнения, что устанавливать пластиковые окна лучше в теплое время года? На самом деле, этот стереотип давно развенчали рациональные и практичные покупатели. Где и когда купить пластиковые окна по выгодной цене, получить качественный монтаж, бесплатную доставку и не мучиться с демонтажом и уборкой старых окон - читайте в нашем материале.

Окна от производителя.

Для вас важна надежность? Рекомендуем заказать пластиковые окна у производителя, например на оконном заводе "Ариес" - сертифицированном заводе немецкого производителя пластиковых окон REHAU.

Для вас важно качество? На оконном заводе "Ариес" полностью автоматизированное производство пластиковых окон REHAU и строгий контроль качества. Возможность брака сведена до минимума.

Вы не хотите переплачивать посредникам? Заказ окон на заводе гарантирует вам выгодную цену без возможных переплат. На заводе "Ариес" действует постоянные скидки для пенсионеров и участников группы завода "Вконтакте", проходят выгодные сезонные акции.

Вы хотите иметь гарантию? Важно: оконный завод "Ариес" предоставляет гарантию на продукцию и монтажный шов - 5 лет.

Оконный завод расположен в 5 км. от центра Мурманска - по желанию, Вы можете самостоятельно посетить завод и проконтролировать точность выполнения Вашего заказа.

Если пластиковые окна, то Rehau.

Мурманчане, жители Крайнего Севера, знают: в условиях суровой длительной зимы, пластиковые окна в доме имеют ключевое значение: это и защита, и тепло, и звукоизоляция.

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Разберемся вместе, чем профиль REHAU отличается от других производителей?

REHAU - известный немецкий производитель окон, предлагающий профиль премиум-класса, отличается качественными характеристиками.

Например, в составе пластика меньшее содержание мела. Профиль имеет молочный цвет и глянцевую поверхность - для облегчения процесса эксплуатации окон.

Все детали окна, например уплотнители, изготовлены из непромерзающего материала, срок изнашивания которого, значительно выше, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, благодаря более плотному прижатию створки. В конструкции рамы применено замкнутое армирование, благодаря чему повышается жесткость конструкции в целом.

С течением времени профили Rehau сохраняют свой цвет и качество прочности. Другими словами, не пожелтеют, не потускнеют по прошествии нескольких лет, не станут более хрупкими и ломкими. Это окна практически на века.

Профиль Rehau легче проверить на подлинность, поскольку на сам профиль нанесена уникальная лазерная гравировка с кодом, сообщив который на горячую линию компании Rehau вы узнаете, на каком заводе был произведен профиль.

Экономия до 30% от стоимости.**

В апреле цены на пластиковые окна существенно ниже, чем, например в июле или августе. Так, сейчас на заводе "Ариес" при заказе окон Rehau "под ключ" действует скидка до 30%. Задумайтесь: это треть полной стоимости. Посчитаем выгоду? Получается больше 5 000 руб. Когда еще вы сможете столько сэкономить?

Можно ли устанавливать пластиковые окна, когда за окном минусовая температура? Не только можно, но и нужно! Монтаж допускается при низких температурах (до -10 градусов). Кроме того, именно в апреле, когда в Мурманске возможны снегопады, усиленный ветер и метели, вы сможете сразу же проверить качество монтажа, убедиться в отсутствие щелей и других возможных недостатков и сразу ликвидировать, в случае их обнаружения.

Установка пластиковых окон в апреле не доставит Вам неудобств бытового характера. Знаете ли вы, сколько времени занимает работа монтажников? В панельном доме качественный монтаж окон осуществляется за 3 часа, в кирпичном доме за 4 часа. Другими словами, вся работа бригады профессиональных монтажников завода "Ариес" займет совсем немного Вашего времени.

Как быстро изготовят Ваши пластиковые окна Rehau?

Сроки выполнения Вашего заказа в апреле будут значительно быстрее, чем летом, т.к. покупательская актуиность сейчас ниже, чем летом и осенью. Максимум пять дней от даты оформления заказа против 10-14 дней летом. Какие сроки выбирать - решать вам.

Как заказать окна Рехау на оконном заводе "Ариес"?

Для получения расчета вашего заказ, необходимо сделать бесплатный замер. Пожалуйста, позвоните по телефону в Мурманске: (8152) 20-90-50 и закажите бесплатный замер в удобное для вас время. www.oknaaries.ru

*Рехау

**Скидку предоставляет ООО «Вудэко»

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