Марк Гросс: «Джаз – это творение формы»

Существует ли понятие идеального джаза, можно ли создать уникальное пространство для исполнения этого бездонного, казалось бы, музыкального жанра? Вероятно, атмосфера любого джазового концерта познается слушателем здесь и сейчас: импровизация, с одной стороны, и четкая техническая задача, которую ставят перед собой музыканты, – с другой.

Чувство и разум, страсть и сдержанность, напряженность и свобода, конфликтность и союз музыкальных гармоний – эти стихии определяют одно из основных понятий джаза – свинг, который 2 апреля на сцене Карельской государственной филармонии с аншлагом и профессиональным размахом был исполнен знаменитым квартетом Mark Gross Quartet.

В состав исполнителей вошли: солист Марк Гросс (саксофон, США), Бенито Гонсалез (фортепиано, Венесуэла), Арк Овруцкий (контрабас), Давид Ходек (ударные, Словакия).

Когда душа поет

Что же означает музыкальный термин «свинг»? Это отнюдь не сленг и метафора. Свинг (в переводе – «качание», «размах») – это джазовый рисунок, при котором первая из каждой пары играемых нот продлевается, а вторая – сокращается.

Джазовый прием «свинг» заключается в наличии метроритмической пульсации. Свинговый стиль исполнения перешел из джаза в ранний рок-н-ролл, но используется в этом жанре крайне редко. Данная музыкальная структура встречается также в популярной музыке, в основном в таких стилях, как Minimal Techno, Hardstyle, Drum & Bass, Funky House,

R'n'B.

Прославленный мастер джаза Марк Гросс представил ценителям жанра программу-посвящение Дюку Эллингтону. Уже много лет саксофонист Марк Гросс работает солистом оркестра легендарного джазиста. Альтист принимал участие в записи более тридцати пяти популярных альбомов. По мнению коллег музыкантов, «Марк Гросс – музыкант от Бога. Только ему удалось вновь приковать интерес к забытому в 70-х альт-саксофону. Когда Марк свингует – его душа поет в ритмах современного джаза. И, что удивительно, взлетая на гребне современных течений, музыкант остается верен классическому звуку». Сегодня в музыкальном репертуаре артиста два сольных альбома: «Preach Daddy» и «Riddle of the Sphinx».

Нашему корреспонденту удалось встретиться с Марком Гроссом и задать ему несколько вопросов о роли джаза в его жизни. Ведь именно джаз вот уже более 25 лет шествует с ним по миру и дарит слушателю бесконечный музыкальный праздник.

О карельском слушателе

– Марк, вы впервые играете на карельской сцене. Каковы ваши впечатления от петрозаводского слушателя? Чем он отличатся, например, от ценителей джаза в США?

– Мне было приятно и достаточно комфортно работать на сцене филармонии в Петрозаводске. В целом я доволен звуком и атмосферой, которые были созданы в ходе концерта. Зрители очень тепло и радушно приняли нашу программу. Но могу сказать, что, в отличие от американского слушателя, карельский – все же более сдержанный и рациональный, он более спокойно воспринимает импровизационные музыкальные ходы, менее зациклен на разгадывании «джазовых ходов». В США зал приветствует джаз более экспрессивно и эмоционально. Вполне возможно, что здесь менее информационно подготовленный слушатель, чем в США, но он не менее внимателен и восприимчив к джазовому свингу. Я очень благодарен за это петрозаводскому слушателю!

«Меня вдохновляет семья»

– Когда вы начали играть джаз? Был ли конкретный случай, когда пришло понимание того, что профессия саксофониста – это ваше призвание?

– Мое детство прошло в городе Балтиморе. Отец был пастором местной церкви. Именно он привил мне любовь к настоящему ритму джаза, научил самоорганизовывать себя и заниматься постоянным совершенствованием музыкального мастерства. Я не помню конкретного момента осознания себя в профессии саксофониста, но могу сказать о том, что именно в переходном возрасте 13–14 лет я уже не представлял свою жизнь без саксофона и понимал тогда, что свое будущее вижу только в диалоге с этим инструментом.

– Возможно, один из самых популярных вопросов, которые вам задают журналисты: что для вас джаз? И любите ли вы говорить о нем?

– (Смеется.) Да, иногда это очень полезно говорить о джазе, чтобы объективно оценить это понятие, немного отстранившись от своего собственного исполнения. Тем более с опытом оценки меняются и принимают совсем иной смысл, чем имели когда-то давно. Джаз для меня – это «творение формы», способ выражения непредсказуемых мыслей и эмоций человека. Другими словами, это своеобразный «life experience» (жизненный опыт. – Ред.), в котором смешались все самые противоречивые и, казалось бы, конфликтующие эмоции человека.

– Каковы источники вдохновения для Марка Гросса? Что сподвигает вас творить и совершать чудо, выходя на сцену?

– Как бы это ни банально звучало – это ежедневный кропотливый труд над техникой исполнения и представлением идеи самого произведения. Системный подход меня весьма вдохновляет. Также могу назвать самые важные источники моего вдохновения – моя семья, природа, дом. Они помогают переключить меня в «режим создания творения». Вообще я всегда стараюсь открываться самым позитивным моментам жизни, каждый раз открываю новый мир, чувствую по-новому, ощущаю мир по-разному, но каждый раз с новым дыханием. Это помогает сконцентрироваться на творчестве и искать в себе новые возможности выражать эмоции посредством музыки.

– Есть ли ключи к успеху от Марка Гросса? И что для вас успех?

– Успех – это возможность делать то, что заставляет тебя делать счастливыми других людей. Я играю на саксофоне, создаю музыку, делюсь ей со слушателем, которые получают от нее удовольствие и радость. Для меня это успех. Ключи к успеху – это, прежде всего, работоспособность, самодисциплина и самоорганизация, подбор музыкальных тем, которые интересуют публику, способность правильно сосредоточить свои мысли и чувства в направлении качественного джаза, бесконечно постигая его свинг. Что может быть превосходнее этого?

СПРАВКА "КП"

Музыкант родился в американском городе Балтиморе. Карьере альтиста Марк Гросса около 25 лет. Музыкант является выпускником легендарного Berklee College of Music. Артист работал с такими признанными музыкантами современного мира , как Лайонел Хэмптон, Дэйв Холланд, Филипп Харпер, Уинтон Марсалис, Джимми Кобб, Марк Уинфилд, Френк Фостер, Фреди Хаббард и многими другими мастерами.

По словам контрабасиста Дейва Холланда, благодаря именно мастерству Марка Гросса альбомы «What Goes Around» и «Overtime» завоевали две премии Грэмми. Также Марк Гросс известен своей уникальной игрой на саксофоне в крупных бродвейских оркестрах. Его саксофон играл в знаменитых мюзиклах «Five Guys Named Moe», «Kat and The Kings», «Swing». Кроме того, прославленному альтисту удалось записать основные партии к фильму режиссера Спайка Ли «Malcolm X».

В настоящее время Марк Гросс очень востребован по всему миру, выступает с гастролями в качестве солиста и участника квартета Mark Gross Quartet.