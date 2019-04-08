Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Новая стратегия развития региона должна быть народной»

Третье оперативное заседание правительства Мурманской области под председательством врио губернатора Андрея Чибиса началось с хорошей новости - спустя неделю региональное министерство здравоохранения обрело нового главу. Им стал главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев, перед которым теперь стоит задача поработать по специальности и реанимировать заполярную медицину.

Контракт на 3 года? Можно!

Ну, а после этого врио главы Заполярья перешел к подведению итогов пролетевшей недели. Андрей Чибис продолжает работать в сумасшедшем ритме и своим коллегам спуску тоже не дает. Так, например, в пятницу команда Мурманской области работала над новой стратегией развития нашего северного края. И, судя по довольному лицу высокого руководства, встреча прошла крайне удачно.

- Я получил огромный заряд позитива. Кроме того, увидел, что подавляющее большинство наших коллег активные и хотят изменений, - поделился впечатлениями Андрей Владимирович. - Мы прошлись по ключевым проблемным точкам Мурманской области. Жду от Оксаны Николаевны (первый заместитель главы региона, - Ред.) детальный план по их решению на ближайшие полгода, который совместит и мое видение ситуации, и идеи команды.

Основные тезисы новой стратегии развития мурманской области выглядят так. Даже не верится, правда?!

Кстати, стратегию развития региона Чибис намерен обсуждать не в кулуарах с экспертами, хотя от них тоже никто отказываться не собирается, а с бизнесом, простыми северянами и различными сообществами, чтобы сделать ее по истине народной.

Затем врио оседлал свой любимый конек по реализации национальных проектов в области. Напомним, пока с этим делом у северян, мягко говоря, не очень - чиновники почему-то не пользуются возможностью решить некоторые проблемы за счет федеральных дотаций очень активно. Собственно говоря, для обсуждения и этого момента выходные Андрей Владимирович провел в Москве.

- Есть конкретный набор мер по повышению эффективности. Например, тема доведения лимитов для муниципалитетов, у которых должны быть средства для проведения конкурсных процедур. И тоже самое с процедурами торгов - скорости должны быть совершенно иные. Жду ежедневный отчет в нашем чате «план - факт: запущен или нет и почему», - подчеркнул Чибис. - И еще один важный вопрос, который обсуждался в столице, - возможность заключения 3-летних контрактов. По национальным проекта это делать можно. Поэтому за 3 дня вместе отрасливиками проанализируем, где необходимы 3-летние контракты, запустим и спокойно будем работать.

Подстелить соломку

Отдельное совещание в Первопрестольной было по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». И, разумеется, на совещании врио губернатора Мурманской области озвучил и этот вопрос.

- В этом году по плану мы должны отремонтировать в 2 раза больше дорог. Мы договаривались с администрацией Мурманска о четкой дорожной карте, как сделать так, чтобы завершить все работы к массовому возвращению людей из отпусков. Я ее пока не увидел, - заметил Андрей Чибис.

Оказывается, она готова и ждет, когда ее заметят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Принцип напрямую работать с губернатором чиновники усвоить никак не могут. Пришлось врио главе региона еще раз напомнить о нем, а заодно и о том, что задержка сроков процедур закупок не допустима. После чего Чибис обратил свой суровый взгляд на проблему идущего паводка и попросил в очередной раз подстелить соломку. Благо, в муниципалитетах свои проблемы знают и держат на контроле.

Так, в Терском районе сотрудники МЧС ежедневно проверяют места возможных ледовых заторов на реке Варзуга - прецеденты, когда из-за них та выходила из берегов и подтапливала жилые дома, были. В Кольском районе с 1 апреля власти и вовсе ввели режим «повышенной готовности».

- Ведутся крупномасштабные работы по разработке карьера и угольного терминала «Лавна», талые воды с которых попадают в реку Большая Лавна, из которой ведется водозабор для Минькино и Абрам-Мыса. Именно для этих населенных пунктов самые большие риски по ухудшению качества воды. Чтобы избежать этого строим брустверы и укрепляем откосы. К счастью, погода помогает ночными заморозками, - доложил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Штаб по наведению порядка в ЖКХ тоже работает, не покладая рук. По словам министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, все кровли очищены, а за входными группами, где есть вероятность образования сосулек, ведется постоянный контроль, дворы в области тоже приведены в порядок - из них вывезено 131 тысяча кубометров снега. Теперь штаб готовится к весне и собирает информацию по муниципалитетам и управляющим компаниям, насколько они готовы убирать песок и грязь после того, как сойдет снег.

Слезть с иглы!

Когда чиновники зашевелились, и по насущным проблемам можно несколько выдохнуть, встал другой вопрос - мазутозависимость Мурманской области.

РДФ-топливо - один из альтернативных вариантов ухода от мазутозависимости.

- Прошу сегодня же предоставить мне детальные наработки, как уйти от мазута и на каких условиях. Мы же рассмотрели вариант РДФ-топлива, полученного в результате переработки мусора, необходимо проработать уголь, сжиженный газ и электричество. Мне нужна фактура, чтобы сделать расчеты последствий для экономики, - объясняет Андрей Владимирович.

И еще несколько важных моментов, затронул на совещании врио губернатора. Во-первых, уже с субботой он предложил начать проводить День приема предпринимателей по аналогии с приемом граждан. А во-вторых, сформированную позицию о том, что закон о рыбных и крабовых аукционах Мурманская область не поддерживает, необходимо обосновать письменно. В частности необходимо отразить, чем это грозит рыбакам, ведущим промысел в прибрежной зоне.

На этой ноте совещание закончилось и чиновники отправились воплощать в жизнь намеченный скачок в развитии региона.