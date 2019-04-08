2019-04-08T16:32:27+03:00
Политика

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Новая стратегия развития региона должна быть народной»

Краткие итоги третьей «оперативки» нового руководства
Елена МОЛОДЦОВА
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Оперативное совещание началось с позитивной ноты. Фото: правительство Мурманской области.Оперативное совещание началось с позитивной ноты. Фото: правительство Мурманской области.
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Третье оперативное заседание правительства Мурманской области под председательством врио губернатора Андрея Чибиса началось с хорошей новости - спустя неделю региональное министерство здравоохранения обрело нового главу. Им стал главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев, перед которым теперь стоит задача поработать по специальности и реанимировать заполярную медицину.

Контракт на 3 года? Можно!

Ну, а после этого врио главы Заполярья перешел к подведению итогов пролетевшей недели. Андрей Чибис продолжает работать в сумасшедшем ритме и своим коллегам спуску тоже не дает. Так, например, в пятницу команда Мурманской области работала над новой стратегией развития нашего северного края. И, судя по довольному лицу высокого руководства, встреча прошла крайне удачно.

- Я получил огромный заряд позитива. Кроме того, увидел, что подавляющее большинство наших коллег активные и хотят изменений, - поделился впечатлениями Андрей Владимирович. - Мы прошлись по ключевым проблемным точкам Мурманской области. Жду от Оксаны Николаевны (первый заместитель главы региона, - Ред.) детальный план по их решению на ближайшие полгода, который совместит и мое видение ситуации, и идеи команды.

Основные тезисы новой стратегии развития мурманской области выглядят так. Даже не верится, правда?!

Основные тезисы новой стратегии развития мурманской области выглядят так. Даже не верится, правда?!

Кстати, стратегию развития региона Чибис намерен обсуждать не в кулуарах с экспертами, хотя от них тоже никто отказываться не собирается, а с бизнесом, простыми северянами и различными сообществами, чтобы сделать ее по истине народной.

Затем врио оседлал свой любимый конек по реализации национальных проектов в области. Напомним, пока с этим делом у северян, мягко говоря, не очень - чиновники почему-то не пользуются возможностью решить некоторые проблемы за счет федеральных дотаций очень активно. Собственно говоря, для обсуждения и этого момента выходные Андрей Владимирович провел в Москве.

- Есть конкретный набор мер по повышению эффективности. Например, тема доведения лимитов для муниципалитетов, у которых должны быть средства для проведения конкурсных процедур. И тоже самое с процедурами торгов - скорости должны быть совершенно иные. Жду ежедневный отчет в нашем чате «план - факт: запущен или нет и почему», - подчеркнул Чибис. - И еще один важный вопрос, который обсуждался в столице, - возможность заключения 3-летних контрактов. По национальным проекта это делать можно. Поэтому за 3 дня вместе отрасливиками проанализируем, где необходимы 3-летние контракты, запустим и спокойно будем работать.

Подстелить соломку

Отдельное совещание в Первопрестольной было по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». И, разумеется, на совещании врио губернатора Мурманской области озвучил и этот вопрос.

- В этом году по плану мы должны отремонтировать в 2 раза больше дорог. Мы договаривались с администрацией Мурманска о четкой дорожной карте, как сделать так, чтобы завершить все работы к массовому возвращению людей из отпусков. Я ее пока не увидел, - заметил Андрей Чибис.

Оказывается, она готова и ждет, когда ее заметят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Принцип напрямую работать с губернатором чиновники усвоить никак не могут. Пришлось врио главе региона еще раз напомнить о нем, а заодно и о том, что задержка сроков процедур закупок не допустима. После чего Чибис обратил свой суровый взгляд на проблему идущего паводка и попросил в очередной раз подстелить соломку. Благо, в муниципалитетах свои проблемы знают и держат на контроле.

Так, в Терском районе сотрудники МЧС ежедневно проверяют места возможных ледовых заторов на реке Варзуга - прецеденты, когда из-за них та выходила из берегов и подтапливала жилые дома, были. В Кольском районе с 1 апреля власти и вовсе ввели режим «повышенной готовности».

- Ведутся крупномасштабные работы по разработке карьера и угольного терминала «Лавна», талые воды с которых попадают в реку Большая Лавна, из которой ведется водозабор для Минькино и Абрам-Мыса. Именно для этих населенных пунктов самые большие риски по ухудшению качества воды. Чтобы избежать этого строим брустверы и укрепляем откосы. К счастью, погода помогает ночными заморозками, - доложил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Штаб по наведению порядка в ЖКХ тоже работает, не покладая рук. По словам министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, все кровли очищены, а за входными группами, где есть вероятность образования сосулек, ведется постоянный контроль, дворы в области тоже приведены в порядок - из них вывезено 131 тысяча кубометров снега. Теперь штаб готовится к весне и собирает информацию по муниципалитетам и управляющим компаниям, насколько они готовы убирать песок и грязь после того, как сойдет снег.

Слезть с иглы!

Когда чиновники зашевелились, и по насущным проблемам можно несколько выдохнуть, встал другой вопрос - мазутозависимость Мурманской области.

РДФ-топливо - один из альтернативных вариантов ухода от мазутозависимости.

РДФ-топливо - один из альтернативных вариантов ухода от мазутозависимости.

- Прошу сегодня же предоставить мне детальные наработки, как уйти от мазута и на каких условиях. Мы же рассмотрели вариант РДФ-топлива, полученного в результате переработки мусора, необходимо проработать уголь, сжиженный газ и электричество. Мне нужна фактура, чтобы сделать расчеты последствий для экономики, - объясняет Андрей Владимирович.

И еще несколько важных моментов, затронул на совещании врио губернатора. Во-первых, уже с субботой он предложил начать проводить День приема предпринимателей по аналогии с приемом граждан. А во-вторых, сформированную позицию о том, что закон о рыбных и крабовых аукционах Мурманская область не поддерживает, необходимо обосновать письменно. В частности необходимо отразить, чем это грозит рыбакам, ведущим промысел в прибрежной зоне.

На этой ноте совещание закончилось и чиновники отправились воплощать в жизнь намеченный скачок в развитии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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