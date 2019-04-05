Дорогу можно сделать доброй

Совладая с трудностями

Атмосферные циклоны с красивыми названиями «Дональд», «Флоренз», «Уве» и другие приносили совсем некрасивые последствия - обильные осадки, налипание снега, порывистый ветер, образование гололеда. В январе, к примеру, в течение одной недели через республику прошли сразу три таких снежных шторма. Впрочем, дорожникам ООО «Автодороги-Питкяранта» не привыкать.

- Погода в Карелии зимой нередко преподносит нам сюрпризы, - говорит Эдвин Райскио, генеральный директор компании. - У нас отработаны схемы работы по ликвидации обильного снегоприноса. Приходилось фактически в авральном режиме концентрировать силы на отдельных направлениях, к примеру, когда обильные осадки с ветром затрагивали Приладожье и южную часть Карелии. Хочу подчеркнуть, что нашими первоочередными задачами являются соблюдение обязательств и перед заказчиком - ФКУ Упрдор «Кола», и перед людьми, которые должны всегда иметь возможность добраться домой или на работу, в школу или детский сад, перевозить грузы. Считаю, что мы достойно прошли зимний период, выполняя все поставленные задачи в нормативные сроки.

Эдвин РАЙСКИО «Главная задача содержания дорог – обеспечение комфортного и безопасного проезда независимо от погодных условий».

ООО «Автодороги-Питкяранта» отвечает за содержание федеральных автомагистралей А-121 «Сортавала» до границы с Ленинградской областью и подъездом к МАПП «Вяртсиля» на финской границе, А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» в пределах Карелии и собственно Р-21 «Кола» от Прионежского района до Олонецкого национального муниципального района.

Эти трассы - лицо Карелии, и в ООО «Автодороги-Питкяранта» считают, что они должны отвечать требованиям качества дорожного полотна, безопасности и высокому уровню содержания. К примеру, компания принимала участие в ликвидации мест концентрации ДТП на магистрали Р-21 «Кола».

- Всего было 7 таких мест, - продолжает разговор Сергей Матвеев, заместитель генерального директора ООО «Автодороги-Питкяранта». - Это пешеходные переходы. Мы участвовали в их обустройстве. Это включало в себя обеспечение стационарного освещения, установку мигающих светофоров и Г-образных опор, сигнализирующих водителям, двигающимся по скоростной магистрали, о приближении к пешеходному переходу.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Кола», с начала года на всех прежних местах концентрации ДТП не зафиксировано ни одного (!) происшествия.

К делу - с хозяйским подходом

Бытует мнение, что содержание автомобильной дороги - это только уборка и мелкий ее ремонт. В действительности, кроме проезжей части, такая работа включают в себя уход за тротуарами, обочинами и полосой отвода, знаками и ограждением, а в летний сезон - ремонт дорожных дефектов, расчистку дренажных канав, водостоков и выполнение многих других нормативных требований.

- Главная задача содержания - обеспечение комфортного и безопасного проезда независимо от погодных условий, - говорит Эдвин Райскио, генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта». - Что для этого необходимо? Делать все своевременно и внимание к мелочам.

Для улучшения качества работы приобретена техника, которой раньше никогда не было.

К примеру, известны все проблемные места, где, зимой возможны сильные наносы снега или же в период паводка существует угроза подтопления. У мастеров участков такие места находятся под пристальным контролем.

В нынешнем году ООО «Автодороги-Питкяранта» одержало победу на конкурсных торгах по содержанию региональных дорог в Сортавальском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском районах в течение трех лет. Ранее компания уже работала с Управлением автодорог Республики Карелия, но по краткосрочным контрактам.

- Из 1026 километров мы самостоятельно будем содержать 659, а остальные - субподрядная организация ООО «Олонецавтодор», - рассказывает Эдвин Райскио. - Это наши давние партнеры, которые умеют трудиться добросовестно и с высокой отдачей. На региональных дорогах мы используем опыт, который наработан на содержании федеральных магистралей. Постепенно будем подтягивать качество этих дорог.

Одномоментно улучшить их состояние, конечно, не удастся. На многих участках проезжая часть нуждается в масштабном ремонте, полоса отвода заросла лесом и кустарником. Но Эдвин Владимирович отмечает, что заказчиком КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» с целью улучшения транспортно-эксплутационного состояния региональных автотрасс, повышения надежности, обеспечения безопасности движения на них, а также оптимизации средств, выделяемых на ремонт и содержание, планируются соответствующие работы. А долгосрочный контракт позволяет выстроить последовательную работу.

С лопатой остались четверо…

Если бы среди карельских предприятий проводился конкурс на внедрение средств механизации в производственный процесс, то у ООО «Автодороги-Питкяранта» были бы все шансы попасть в число лидеров. Эдвин Райскио признался, что дорожных рабочих с лопатой в «классическом понимании» у них осталось всего… четверо. Сегодня с помощью техники убираются даже пешеходные дорожки и водосточные канавы. Впрочем, если есть необходимость, механизатор тоже может взять в руки лопату.

- Для выполнения поставленных задач мы приобрели такую технику, которой раньше у нас никогда не было, - рассказывает Сергей Матвеев. - Каждый участок получил новые комплексные дорожные машины «Скания» с полным набором новейшего навесного оборудования «Арктик Машин». У нас был один мощный трактор «Джон Дир», который использовали для очистки снега – он показал свою эффективность. И к нынешнему сезону мы приобрели еще три таких машины. Кроме того, следим за техническими новинками, работаем над модернизацией существующих машин и оборудования, в том числе асфальтобетонного завода. К примеру, наш асфальтобетон покупает известная в Карелии и за ее пределами компания АО «ВАД». Открываем еще один асфальтобетонный завод в Пудожском районе – кроме текущих работ по содержанию, мы выиграли там большой контракт на ремонт автодороги в Стеклянное.

В целом на 6 км дорог, находящихся на содержании, приходится 1 человек штатной численности ООО «Автодороги-Питкяранта». Конечно, без рациональной организации труда такие задачи осилить было бы невозможно. Каждый работник знает, что и зачем делать, и сколько он за это заработает. Механизаторы, как правило, освоили по 2-3 профессии, а некоторые и по 4-5 профессий. Для выполнения производственных задач такая взаимозаменяемость – это большой плюс. Но за этим скрывается и нарастающая проблема недостатка кадров.

- Сегодня выпускников техникумов и вузов перед допуском к работе приходится дополнительно обучать, - говорит Эдвин Райскио. – Мы стремились развиваться и стали предприятием, работающим по передовым стандартом, но система образования изменяется медленно.

Эдвин Райскио является членом Совета по взаимодействию с работодателями ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум». Он считает, что задачи подготовки специалистов надо решать совместными усилиями…

А вот на вопрос о конкретной сумме, в которую обходится содержание одного километра автомобильной дороги, Эдвин Райскио ответил следующее: «На стоимость содержания влияет большое количество дополнительных факторов: классность дороги, наличие искусственных сооружений, погодные условия… Нельзя, к примеру, сравнивать расходы на содержание дорог в Карелии и в Краснодарском крае хотя бы уже потому, что зима на юге России значительно короче». А что в Карелии? Открываем прогноз погоды на начало апреля: «Днем ожидается плюсовая температура, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица». Значит, дорожникам придется еще до рассвета проводить противогололедную обработку трасс. А водителям надо помнить, что даже при высоком уровне содержания надо всегда соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«За минувшие сутки для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 87 единиц техники. Трассы обрабатывались противогололедными материалами, всего израсходовано 669,45 тонны реагентов, спецтехника прошла более 3 тысяч км. По всем федеральным дорогам Карелии движение транспорта идет в полном объеме».

(из сводки пресс-службы Упрдор «Кола» за 23 марта 2019 года).