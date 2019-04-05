Эксперимент «КП»: Можно ли мурманчан заставить убирать за своими собаками на улице

По весне улицы Мурманска напоминают минное поле: там перепрыгиваешь лужу, здесь обходишь гололед. Смотреть по сторонам и считать ворон опасно — рискуешь наступить в кучу, оставленную собакой. В нашем городе много говорили о том, что собачники не умеют убирать за питомцами. Предлагали и специальные боксы ставить, и петиции создавали. Но факт остается фактом, лучше всего работают погоны и форма. Так и родилась идея для эксперимента.

Не прячась

Глядя из окна редакции на сквер улицы Ленинградская, где гуляют мурманчане с собаками (и не убирают за четвероногими), я решила, что пора пройтись по зоне отдыха вместе с сотрудником МВД. И посмотреть, как земляки будут себя вести, если увидят представителя власти.

- Что будем смотреть в первую очередь? - спрашиваю я старшего участкового Дениса Мороза, с которым иду на проверку в сквер. - Здесь вообще можно гулять?

- Почему нет? Можно. Но собачники должны убирать за собой отходы жизнедеятельности животных. А еще нельзя спускать с поводка. Если собака выше 35 сантиметров в холке, то должна быть в наморднике.

Начинаем, выражаясь официально, обход. Вечер пятницы около 17.00, пока что гуляющих с питомцами нет, поэтому есть возможность поговорить о проблеме.

- Часто приходится говорить с людьми, чтобы убирали за собаками?

- Не так уж редко. Как и про намордники напоминать или поводки. Реагируют по-разному. С кем-то поговоришь, объяснишь все, они понимают и обещают больше так не делать. А другие реагируют бурно. Чаще всего говорят, что лучше бы бандитов ловили, чем такую ерунду проверяли. А я считаю так: нет законов более или менее важных. Они все одинаково важны, - рассуждает Денис Мороз. – Мужчины обычно спокойнее реагируют, а вот женщины...

Старший участковый Денис Мороз: "Нет законов более или менее важных"Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Тут мы замечаем первую пару: девушка ведет на поводке очаровательного пса. Вот пес присаживается, а его хозяйка... сразу достает из кармана пакетик. Как такое не похвалить?

- Девушка, вы — молодец! Спасибо вам! - обращаюсь к собеседнице.

Оказывается, что зовут ее Анна, а ее любимца — Максим.

- Вы знаете, почти все, кто здесь гуляет, за собой убирают. Больше «мусорят» бездомные собаки, да и от людей хватает, - рассказывает Анна. - Как не убрать за собакой? Это же просто!

Анна и Максим часто гуляют в сквере на улице Ленинградская. Девушка говорит, что от животных меньше грязи, чем от людей.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Нарушение назло

Больше собачников нет, поэтому продолжаем ходить со старшим участковым и говорить о работе.

- Раньше в этом сквере часто гулял мужчина — он в доме поблизости живет. У него был пес, подобранный с улицы, большой. Он его постоянно без поводка и намордника выгуливал, не убирал за ним. Все наши его уже знали, постоянно протоколы оформляли. А он специально так делал, - рассказывает Денис Мороз. - Потом пес от рака умер, было горе у его хозяина.

- Зачем же он специально так делал?

- Да как сказать, по-разному бывает. Кто-то считает, что собака должна на свободе побегать после того, как в квартире засиделась. Другие животные не могут в туалет сходить, если на поводке — и такое бывает. Причин много. Но это не повод закон нарушать.

Видим еще гуляющих с мокроносыми друзьями. К большинству претензий нет. А вот идет мужчина с двумя собаками. Маленькая белая на руках, старенький терьер сначала шел на поводке, а затем хозяин дал ему погулять на свободе. Собака, конечно, маленькая и добрая, но закон есть закон и он един хоть для чихуахуа, хоть для добермана.

Денис Мороз сразу останавливает мужчину и спрашивает, почему его четвероногий друг гуляет без поводка.

- Да только отпустил. Она после операции, вчера вот сделали, - смущается мужчина и сразу достает обратно «рулетку».

- А хотите я вам пакетик дам? Если собачка в туалет сходит – уберете, - предлагаю мужчине.

- А у меня есть! Всегда с собой ношу.

Обычно, с такими «нарушителями» сотрудники полиции просто проводят беседу.

Мужчина спустил своего пса с поводка. Пусть четвероногий и выглядит безобидным, но закон есть закон.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Наша прогулка и разговор привлекает внимание молодого человека. Он подходит и интересуется, что мы делаем.

- Праздник какой-то? – спрашивает юноша с заметным скандинавским акцентом (если кто не знал, то в Мурманске есть русско-норвежский класс, в котором учатся школьники из королевства).

Мы объясняем, ради чего собрались, и встречаем горячую поддержку.

- Вы очень правильно делаете! Ведь отходы жизнедеятельности собак – это очень опасно! В них есть яйца паразитов, например, глистов. Можно заразиться. А еще фекалии высыхают и превращаются в пыль, которой мы дышим, - рассказывает наш собеседник. – Я много читал про это.

«Хуже не станет»

Приятно, что и говорить. Сразу видно, что у иностранцев другое отношение к прогулкам с домашними животными и уборке за ними. А вот мурманчане, когда увидели меня с фотоаппаратом и участкового рядом, косились и старались побыстрее пройти мимо.

По дороге домой решаю продолжить эксперимент. Если вижу собачника – предлагаю пакет. Сухие цифры: из 24 человек согласились взять 11, еще трое гуляли со своими пакетами. А вот остальные лишь фыркали и отказывались.

- Девушка, вокруг посмотрите! Ср** [грязь] такой, что от одной какашки хуже не станет, - ехидно говорит мужчина с бульдогом.

- А где помойка-то? Ты видишь? Я нет. Я что, с этим пакетом идти по улице должен? – начинает возмущаться другой мужчина с метисом овчарки.

Ну, что, главное, чтобы они потом не стали возмущаться, что весна в Мурманске – это пора, когда некогда любоваться голубизной неба и зелеными листочками, ведь рискуешь угодить в «мину».