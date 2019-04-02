В Архангельске хотят установить еще больше камер видеонаблюдения

В администрации Архангельска состоялось заседание рабочей группы по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он эффективно реализуется в муниципальных образованиях Поморья, а для Архангельска, как областного центра, является важным инструментом с точки зрения обеспечения безопасности граждан.

Как сообщает официальный сайт мэрии города, администрация намерена развивать данный проект в тесном взаимодействии с ГАУ «УИКТ Архангельской области».

- Мы обратились в правительство региона с предложениями по развитию системы в части установки дополнительных камер видеонаблюдения, а также изменению параметров для хранения и использования собираемой информации. Конечно, для этого требуются средства, поэтому администрация города настроена на конструктивную работу по различным вариантам софинансирования. Это поможет оснастить системой видеонаблюдения места массового пребывания людей с целью обеспечения их безопасности, - подчеркнул заместитель главы Архангельска, руководитель аппарата Николай Евменов.

Он рассказал, что данный вопрос находится на контроле у главы Игоря Годзиша. Для координации его решения в марте была создана специальная рабочая группа, которая будет собираться ежеквартально для решения всех возникающих проблем. Администрация города вместе с коллегами из ГАУ «УИКТ» будет искать общие точки соприкосновения.

- Мы будем учитывать все обстоятельства, в том числе и непростые задачи, которые стоят перед одним из участников процесса - МУП «Горсвет». Именно на его опорах освещения расположены камеры видеонаблюдения. Износ опор достаточно большой и составляет 60%. Финансирование «Горсвета» по программе «Безопасный город» осуществляется, и сегодня мы ищем те решения, которые позволят выступать нам в качестве соинвестора по развитию системы, - резюмировал Евменов.