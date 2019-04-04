Машина губернатора НАО застряла на зимнике

Бывает и такое. Автомобили, включая машину губернатора НАО, застряли на зимнике. Целью поездки была оценка качества зимника, посещение социально значимых объектов и встреча с жителями. Первым объектом, который посетили представители делегации, стала зимняя автодорога «Коткино - Харъяга». Ее протяженность составляет 63 километра.

Вот тебе и зимник

На строительство и содержание трассы в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с округом компаниями-недропользователями было выделено 8,5 миллиона рублей. Средства на объект были перечислены в Заполярный район в ноябре прошлого года. Исполнителем работ было определено МП ЗР «Севержилкомсервис», субподрядчиком - СПК РК «Сула». В итоге, по данным муниципального предприятия, 15 марта зимняя дорога была обустроена и на сегодняшний день эксплуатируется в штатном режиме с регулярной расчисткой. В действительности дело обстоит иначе. Как сообщает портал государственных органов НАО, полноприводный пикап, на котором члены делегации пытались «пробиться» по автодороге, застрял уже через 10 километров пути.

По итогам осмотра зимника Александр Цыбульский поручил администрации Заполярного района в течение двух недель провести служебную проверку в отношении руководителя «Севержилкомсервиса». Он также предложил подключиться к данной проверке прокуратуре НАО в части эффективности расходования средств, предусмотренных на строительство и содержание зимника.

На молекулы!

- Люди не получили услугу, а мы вывели из оборота 8,5 миллиона рублей, которые за последние полгода могли потратить на другие полезные и нужные для людей дела. Я, честно говоря, критику организации слышу практически от каждого главы муниципалитета. Мое терпение закончилось, и я теперь «на молекулы» разберу деятельность «Севержилкомсервиса», - отметил Александр Цыбульский.

Следующим объектом, на котором побывал глава НАО, стал новый 4-хквартирный жилой дом, предназначенный для переселения жителей села из ветхого и аварийного жилья. Во время осмотра жилых помещений представители профильного департамента сообщили, что дом с общей жилой площадью квартир в 202 квадратных метра, был сдан ООО «Изьва-Строитель» в эксплуатацию 5 декабря прошлого года. Но к настоящему времени все еще не заселен по причине отсутствия центрального отопления. Жители села отказываются переезжать в новостройку, так как им пришлось бы отапливать свои квартиры с помощью твердого топлива самостоятельно.

Александр Цыбульский предложил рассмотреть возможность установки современной автоматизированной котельной по опыту коллег из соседних регионов. Такие установки могут работать не на угле, а на альтернативных видах топлива, например, на брикетах.

Немного о спорте

Кроме того, по поручению главы региона в физкультурно-оздоровительном комплексе в Коткино проведут ремонтные работы. Планируется, что работы будут завершены до конца года, и уже в декабре жители села смогут заниматься спортом на новом современном покрытии.

По просьбе работников и посетителей ФОКа будут объединены два тренажерных зала, которые сейчас находятся в двух небольших помещениях. Таким образом, получится один большой зал с кардиозоной и зоной свободных весов. Стены в залах не являются несущими, их будет легко убрать и это не потребует серьезных финансовых вложений. Департаменту образования поручено завершить эту работу к лету.

Ну, и напоследок про больницу

Рабочие выезды главы НАО по отдаленным и труднодоступным муниципалитетам носят систематический характер, в каждом из них губернатор проводит прием граждан. На этот раз к нему обратилась женщина с жалобой на наличие лекарств в больнице. Ей необходимо было сдать экстренный анализ, связанный с хронической болезнью.

В больнице в итоге не оказалось ни одного реактива для сдачи этих анализов. Александр Цыбульский поручил аппарату администрации НАО провести служебную проверку в отношении руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения.