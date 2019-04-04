В Мурманском торговом порту открыли первую очередь защитных экранов

Между Мурманском и торговым портом выросла стена. Как знак не отчуждения, а дружбы и заботы.

Видно издалека

В 2013 году Мурманский морской торговый порт начал большую экологическую программу. Увидеть, как она работает, можно невооруженным глазом: с любой смотровой площадки столицы Заполярья, с которой открывается вид на Кольский залив, видна радуга и белое облако – это работают водяные пушки. А по территории порта ездят вакуумные пылеуборочные машины: такие «пылесосы» можно заметить и на улицах областного центра во время подготовки к майским праздникам, ведь порт дает их городу на временное пользование.

Всего на экологические проекты за 8 лет потратят 3,2 миллиарда рублей. И одной из самых дорогостоящих ступеней стали пылеветрозащитные ограждения. Их тоже несложно разглядеть: вокруг порта выросла стена. Что приятно, сделали ее не мрачно серой, а разноцветной: для оформления использовали гамму городского брендбука (это оранжевый, синий, зеленый и красный), а также корпоративные цвета СУЭК и АО «Мурманский морской торговый порт».

Высота стены - 20 метров, длина - 1904 метра.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Первый этап «стены» в районе причала №15 торжественно открыли 3 апреля. Перерезали символическую зеленую, как знак уважения к природе, ленточку.

- Мы присутствуем при историческом событии, - обратился к сотрудникам и гостям генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько. - Мы много о нем говорили, много сомневались, а можно ли это сделать. Но все получилось. Защитные ограждения будут в длину две тысячи метров. Сегодня мы открываем первую очередь в 600 метров. Это сухие цифры. За ними стоит тщательный анализ опыта эксплуатации подобных сооружений в мире, мы изучали опыт портов Китая, Японии, Канады, Австралии. Силами проектного института адаптировали проект к условиям Заполярья. Задача этого экрана – уменьшить скорость ветра на площадке, предотвратить распространение мелких частиц, чтобы снизить риски потенциального распространения за территорию порта. Когда ты строишь что-то новое – это одна история, когда ты пытаешься построить что-то в условиях действующего предприятия, то задача усложняется. Ведь надо было совместить и этот проект, и работу с 16,5 миллионами тонн грузов.

"Стену" в порту видно невооруженным глазом.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Задача со звездочкой

К слову, порт в свое время строили и на скале, и на болоте. Поэтому задача авторов проекта защитных сооружений стояла архисложная. Тем более, что в России еще нигде и никогда подобных конструкций не возводили. Одной из трудностей было то, что перфорированные панели, из которых сделаны сооружения, в нашей стране раньше не производили – импортозамещение в действии!

О масштабности стройки говорит тот факт, что сваи для «стены» вбивали в землю на глубину до 29 метров. Порт не просто огородят экранами по периметру: инженеры учитывали розу ветров, чтобы сделать невероятное - укротить стихию воздуха. Для примера, ветер в 20 м/с должен от удара о дугообразную «стену» уменьшиться примерно до 5 м/с. По предварительным оценкам, которые примерно через полгода будут подтверждены на практике, эффективность экранов оценивается до 90%.

- Для меня, как инженера, это удивительное сооружение, - отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. - Я всегда отмечаю, что Мурманск родился вокруг порта, а не порт в Мурманске. В последние годы мы наблюдаем его возрождение, очень внимательно следим за ним. Сотрудничество для нас очень важно. Наличие финансово емких, но важных и успешных программ – не пустые разговоры. Шаг за шагом решаются экологические проблемы.

3 апреля стало историческим днем в истории порта.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Продолжение следует

Даже когда «стена» будет полностью установлена, а завершить ее хотят к середине 2020 года, экологическая работа порта не закончится. Так, впереди воплощение в жизнь еще одного смелого, современного и важного проект – экологической диспетчерской.А в ближайшее время также в Мурманск приедут представители других стивидорных компаний, чтобы своими глазами увидеть уникальное сооружение. Возможно, скоро этот проект будет в справочнике наилучших доступных технологий для портов с навалочными грузами.

Полностью установить экраны планируют до середины 2020 года.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Будут и другие решения. Причем некоторые уже в несколько другой плоскости. Так, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что с руководством порта уже обсудили новый этап сотрудничества. Базовое соглашение о нем есть, но его планируют детально проработать.Уже сейчас известны некоторые шаги. Например, порт займется реконструкцией дворов в столице Заполярья.

- Мурманский морской торговый порт для нас в приоритете, - пояснил Андрей Владимирович. - Это единственный в стране незамерзающий порт. Для нас очень важно, что компания-инвестор не только заботится об увеличении объемов перевалки грузов – что очень важно, но и экологии. Я надеюсь, что это позволит минимизировать экологическую нагрузку на город. Огромное спасибо за то, что это было сделано.

- Та экологическая и не только работа, что мы видим, говорит о том, что порт хочет работать на долгосрочной основе. Мы можем только пожелать успехов! – рассказал спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Мурманский морской торговый порт и правительство региона намерены развивать сотрудничество.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

КОНКРЕТНО

Технические особенности пыле-ветрозащитных ограждений

1904 метра – длина

568 метров –длина первой очереди

20 метров – высота

30% - перфорация

4 тысячи тонн бетона на первую очередь

Более 700 тысяч металлоконструкций.