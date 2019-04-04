Дневник актера массовки: на съемки увозят в неизвестном направлении, просят чемодан одежды и современное лицо

Знакомьтесь – уроженец Апатитов, а теперь житель Москвы Иван Жиганов. Он не понаслышке знает, что такое закулисье съемок сериалов, фильмов и передач. Ведь он опытный актер переднего плана, групповки, эпизодов и проектов на ТВ. Специально для «КП» Иван написал в своем дневнике, как работает эта кухня, чем она хороша и могут ли жернова киноиндустрии перемолоть человека.

Я не верил

Я буквально летел на первый в своей жизни столь масштабный проект, но думал, не пошутили ли надо мной. Все случилось очень быстро - даже ничего толком не спросили, взяли только паспорт и СНИЛС. А потом на месте я увидел пять автобусов с людьми. Мы не понимали, куда едем, но от того мое любопытство разгоралось еще больше.

Я прошел кастинг на фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли. Честно сказать участвовать в нем не собирался. Пришел на кастинг шоу знакомств на ТНТ. Там предложили прочитать стихотворение, только вот сказали снять одежду и быть с голым торсом. Было весело, все болтали между собой, и один из молодых людей спросил, не хочу ли я пойти на съемки серьезного фильма. Сначала не поверил, но согласился. А потом мне позвонили и сказали, куда и когда надо прийти. И закрутилось.

Усы и борода на площадке "Викинга" мешали апатитчанину говорить, было жарко. Но для Ивана это большая память.

Первая проба

Работа на телевидении и в кино - это мой наркотик. Я так отдыхаю. Решил, кем хочу быть, еще в начальных классах. Наблюдал за окружающими и пародировал. Первая пародия была в пятом классе на Ельцина и Брежнева. Любил подражать женским голосам. Хотел поступить после 9 класса в театральное, но понимал: родители дальше города не отпустят.

Пару раз приезжали в Кировск съемочные группы, но по типажу я не походил. Не понимал, что со мной не так. Вроде, не урод... Потом однажды уехал в отпуск в Москву. И там сестра друга позвала меня на съемку фильма «Кураж». Ничего толком я тогда не понял - все случилось слишком быстро.

Зато там я познакомился с людьми, которые подсказали, где и как искать съемки. Так я попал на передачу «Битва хоров» на «России 1».

В свое время Иван не понимал, почему ему отказывают в некоторых ролях. А потом ему объяснили - лицо несовременное.

Готов был расстрелять любого

Вообще, я на съемки иду ради впечатлений. Но вижу, что примерно 90-95 процентов снимающихся делают это ради денег.

Оплата, кстати, всегда разная - ставку определяет режиссер. От 500 рублей за комментарий "случайного покупателя" до 2 тысяч за съемку эпизодической роли в полном метре. Сейчас съемочные группы заключают договор с кастинг-агентствами, а еще берут сбор. Причем сами агентства не говорят, сколько обещают заплатить. Раньше же могли позвонить из съемочных групп в любое время суток и просто вызвать на съемки за определенную сумму.

Каждый проект достоин той или иной оплаты. Я готов ехать за самые малые деньги, но обращаю внимание на образ, который должен играть. Я часто снимался не за деньги, а просто потому что мне понравился проект.

Случай был. Снимался простым немцем, не мог войти в роль, потому что хотел быть русским солдатом. Но все поменялось в один миг. Из музея Парка Победы привезли настоящую форму и бляхи, дали винтовку Мосина. Вот здесь меня накрыло! Я уже готов был расстрелять любого, хоть своего, хоть чужого. Какая энергетика была в этой одежде! Была какая-то ярость внутри, словно ты другой человек.

Наглость – второе счастье

Отбор в массовку и групповку (это актеры, которые хорошо заметны в кадре и могут иметь реплики) в наши дни идет не так, как раньше. Теперь режиссеры еще просят снимать видео-визитки, чтобы узнать, как себя ведет человек перед камерой. Не раз слышал, как актеры, закончившие специальные вузы, снимали себя не с того ракурса, и им приходил отказ.

Я сам однажды провалил видео-кастинг, и был очень расстроен.

Говорят, наглость - второе счастье. Не зря! На съемках я начал лично знакомиться со всеми, чтобы меня заметили. И это сработало: сейчас мне не надо представляться – многие уже знают, как меня зовут.

Дорога в один конец

Я снялся в «Кураже», отпуск в Москве закончился, приехал домой. И там меня ждало сокращение на руднике.

Недолго думая, заявил, что уезжаю в столицу. Понимал, что, скорее всего, это дорога в один конец. В столице продолжил ходить по кастингам, и попал в «Викинга».

Сначала не знал, кого буду играть. Одних мужчин, покрепче, взяли на роли воинов. Я, кстати, тоже смог бы их сыграть, подумал я. Не зря все-таки служил на «Кузнецове» (тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота - Ред.). Но меня взяли на роль русича. Привели нас в ангар, где были сотни костюмов, словно на вещевом рынке. Приклеили мне бороду с усами,а они сковали мне рот так, что я почти не мог говорить. Из-за искусственных волос вообще было особенно жарко – снимали летом.

Но я был счастлив, словно провалился во времени и почувствовал себя 60-летним дедом. В одной из сцен играл участника языческого обряда, в другой вместе с толпой бежал за князем, который нес на плече мальчика для жертвоприношения. В этот момент я рычал, как Джигурда.

Когда снимали «Викинга», основную работу на тот момент я еще не нашел. Но случайности не случайны. Я ехал в автобусе домой в Подмосковье и познакомился с главным энергетиком магазина - на работу оформили в течение дня. Но до этого момента прошло полтора месяца, а я вовсю снимался уже в массовке и групповке. Появились передние планы и первые слова в передаче «Москва 24».

Кстати, именно там мне сказали, почему меня берут лишь в некоторые проекты. Оказалось, что лицо у меня не современное. Было не очень приятно, но тогда я понял, что каждый имеет свой типаж. И мне светят роли только советского пространства. Тогда я начал выбирать кастинги, куда я 100% попаду.

Часто удавалось попасть в массовку разных программ и сериалов: «СашаТаня», «Восьмидесятые», «След», «София Палеолог», «Шакал. Мосгаз», «Парк», «Пусть говорят», «Говорим и показываем», «Время покажет»... А еще были съемки новогодней развлекательной программы «Шоу Уральских пельменей». Меня посадили в зал, чтобы я смог сыграть свою роль. Для Веры Брежневой якобы искали место и не могли найти. И я, как настоящий джентльмен, ей уступил.

На съемках шоу "Уральских пельменей" Иван встретил Веру Брежневу.

Одежда – это важно!

Костюмы – отдельная история. Для одного из сериалов меня переодевали в милиционера. Снимали в настоящем отделении, и его сотрудники здоровались со мной, как с коллегой - не поняли, что перед ними ряженный.

На телешоу я в последнее время иду, как эксперт. Но это не означает, что ты можешь выглядеть, как хочешь. Часто просят, чтобы не было клетки или полоски. Зрителей рассаживают по гаммам и по одежде, всегда надо выглядеть с иголочки. Кто не соответствует, тех сажают на задние ряды.

С актером Борисом Клюевым.

И такое бывает

На съемках бывает разное. Однажды шел прямой эфир передачи на Первом канале. И за семь минут до окончания у человека начался приступ эпилепсии. Я вскочил с места и побежал к нему на верхние ряды. Стал помогать вместе с ведущим и директором передачи. Я оставался в телецентре 3 часа, хотя мне надо было ехать на работу.

Вообще съемки – это умение собраться. После того, как звучит команда «Мотор», нельзя вставать в туалет или попить. Хотя экспертов во время рекламного блока отпускают. Во время съемок кино всегда есть чай и что-то к чаю, в Мосгазе даже кормили. Пока переставляют камеры, актеры устраивают перекур.

Работа на съемочной площадке - это умение терпеть. Иногда уходишь домой весь в грязи. Но счастливый!

Не молодой ли я для офицера?

Был неприятный случай. Однажды меня уволили за прямоту. Позвали в типографию инженером-энергетиком, а по факту мастером на все руки: чистить раковины и еще всякое «г». Я отказался. Думал, ничего страшного. Через три месяца сдал экзамены в Ростехнадзоре на инженера типографии. И тут, как снег на голову, кастинг на фильм «Время первых». Искали тех, кто сыграет свиту Николая Петровича Каманина и инженеров космодрома. Не смог пропустить.

Из 350 человек с кастинга выбрали только трех, кто сыграет офицеров. И в их числе был я! Тогда впервые зв 27 лет я померил шинель полковника-летчика 1965 года. Конечно, был счастлив. Спрашивал несколько раз у ответственных за кастинг, нормально ли, что я буду в этом звании - все-таки слишком молодой. В ответ спросили: «Что-то не устраивает?» Я больше не стал ничего говорить. Прошли мерки на Мосфильме, куда я тоже попал впервые в своей жизни.

На съемках фильма "Время первых" Иван надел шинель летчика-полковника. И переживал, не слишком ли молод для звания.

Последним штрихом к образу стала стрижка. На «Время первых» я пришел с длинными волосами. Мне сказали, что не дело, надо стричь «под военного». В итоге оставили 3 миллиметра.

Съемочный процесс длился всего три дня, зато их растянули на полгода: приезжал на площадку в настоящем аэропорту зимой и летом. Чтобы добраться до него приходилось вставать очень рано и ехать, когда общественный транспорт еще не ходит, чтобы в 6 утра быть на месте.

Место, где проходят съемки, часто держат в секрете. Мы подписываем бумаги о неразглашении информации. Если до премьеры в сеть попадут фотографии съемочного процесса, то светит крупный штраф. До 200 тысяч рублей!

С народной артисткой Светланой Немоляевой.

К себе, как к отбросу, относиться не дам

Иногда отказывался от съемок, потому что чувствовал неуважительное отношение. Я люблю дисциплину, а есть бригадиры, которые слишком много себе позволяют. Иногда я просто уходил с проекта - так было раза три. Режиссер, оператор или постановщик могут говорить все, что угодно. Они видят картинку и художественный замысел. А если такой же по уровню как ты человек начинает повышать тон, я отказываюсь сразу. Я, конечно, сам не сахар, могу и послать. Но все-таки относиться к себе, как к отбросу, не дам!

Бывает, что и актеров выгоняют. Например, за то же непристойное поведение. При мне выгнали человека, который самовольно пошел курить. Быстрее всего можно угодить в «черный список» от бригадира, который ведет набор, если часто его подводишь. Бывает за то, что актеры не приходят на площадку, снимают с проекта бригадира и меняют агентство по подбору актеров. Однажды сняли весь фильм многосерийный, но что-то пошло не так, поменяли главного героя (профессионального актера) и пришлось все переснимать. И кто хотел себя увидеть, не увидят уже.

Съемки в разных проектах и оцениваются по-разному. Иван Жиганов иногда работает без оплаты.

Я добьюсь успеха

Совмещать основную работу и такое хобби очень сложно. Начальство не любит отпускать на съемки, и мне это аукнулось. Отправился первый раз, затем еще раз на продолжение съемок в этой же картине, и на меня начали косо смотреть. На основной работе-то надо каждый день быть: в типографии старое оборудование постоянно ломается.

Спас отпуск: как раз него пришлись съемки в фильме «Движение вверх». Отпраздновал на площадке день рождения. А когда вышел из отпуска на работу, мне сказали, что могу писать заявление по собственному желанию. Только тогда я понял, какова цена съемок - потерял работу из-за любимого дела.

И тут я понял, что работа все-таки важнее съемок. Кто за меня оплатит квартиру и еду? Родители помогали, когда совсем было плохо. Устроился на ликеро-водочный завод, стал чаще отказываться от съемок. Жалко, но что делать. Впрочем, творчество всегда со мной. Уверен, что добьюсь успеха.