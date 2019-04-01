Предприниматель из Мурманской области выиграл федеральный конкурс «Инновационный бизнес-навигатор»

«Инновационный бизнес-навигатор» объявил победителей. Предприниматель из Мурманской области получил грант на реализацию бизнес-проекта в размере 500 тысяч рублей, а также членство в Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей без первого ежегодного взноса.

Конкурс «Инновационный бизнес-навигатор» запущен в 2017 году РСПП совместно с ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школой РСПП с целью поддержать развитие малого и среднего бизнеса в России. Компании-участники проекта проходят обучение по программе EMBA (ExecutiveMBA) и получают профессиональные консультации по разработке бизнес-планов и созданию оптимальных условий для их устойчивого развития.

На прошлой неделе «Инновационный бизнес-навигатор» объявил десять победителей конкурса, один из них - Александр Ершов.

Вторая волна проекта стартовала осенью 2018 года, в течение полугода представители компаний совершенствовали знания в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, управления персоналом и финансами и оттачивали бизнес-идеи под руководством экспертов.

В марте этого года 64 финалиста из 10 регионов собрались в Москве, чтобы представить проекты на отчетной сессии. Экспертное жюри отобрало по одному победителю из каждого региона.После завершения отбора и награждения все финалисты конкурса смогут пройти дополнительный недельный очный курс в Москве с экспертами Бизнес-школы РСПП и получить практические рекомендации по воплощению своих бизнес-идей.

В церемонии награждения победителей участвовали Александр Шохин, Президент РСПП, Евгения Шохина, Директор Фонда по поддержке социальных проектов, Президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала «Бизнес России» и Сергей Слипченко, Генеральный директор ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Александр Шохин, Президент РСПП в своем приветственном слове отметил успешность и растущий интерес к проекту и поблагодарил ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» за поддержку конкурса, позволившей не только организовать качественное обучение, но и расширить географические границы проекта до 10 регионов нашей страны.

- Сегодня малый и средний бизнес играет важную роль в формировании устойчивой экономики российских регионов. Одной из ключевых составляющих стабильной работы любого бизнеса является инновационный подход к подготовке и развитию человеческого капитала. Кадры должны предлагать идеи и управленческие решения, которые смогут сделать компанию более конкурентоспособной. Проект «Инновационный бизнес-навигатор» направлен на обучение предпринимателей и помощь в разработке бизнес-планов развития предприятий малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что приобретенные за время реализации проекта знания и навыки помогут участникам добиться успехов в бизнесе и внести свой вклад в экономическое развитие Нижегородской области и Мурманской области, - отмечает Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Александр Ершов.

- В этом году мы собираемся закупать дорогое оборудование - грант придется очень кстати. Мы планируем начать опытное производство, будем испытывать экспериментальный корм, отладим процессы и после этого запустим производство на полную мощность , - рассказал Ершов Александр, ООО «Производство инновационных кормов для рыб и других животных».

Евгения Шохина, Директор Фонда по поддержке социальных проектов,Президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала «Бизнес России» отметила: «Проект «Инновационный бизнес-навигатор» за два года своей реализации доказал актуальность и высокую социальную значимость для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди участников проекта были предприниматели, которые уже много лет занимаются бизнесом, при этом многие направления работы не были до конца систематизированы. Поэтому прохождение программы EMBA и итоговая подготовка бизнес-планов, релевантных для кредитных организаций и институтов развития, в значительной степени помогут повысить эффективность их бизнес-процессов».