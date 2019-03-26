Памятник детям войны хотят установить в Архангельске летом 2019 года

В администрации Архангельска состоялась рабочая встреча, посвященная установке в столице Поморья памятника Детям войны. Монумент в честь подвига юных северян в тяжелые военные годы должен появиться в сквере на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Троицкий.

Как сообщает официальный сайт мэрии столицы Поморья, инициатором установки памятника является Архангельское отделение Российского военно-исторического общества. Его председатель Сергей Ковалев напомнил, что все процедуры согласования уже завершены, и теперь осталось определить сроки установки памятника.

- Мы получили все необходимые разрешения. Сейчас московским скульптором Денисом Стритовичем подготовлен проект монумента. Однако предстоит выполнить большой объем подготовительных работ: размещение фундамента, благоустройство территории и организация подсветки. Расходы по перевозке и установке скульптуры РВИО берет на себя, - отметил Сергей Ковалев.

В основу памятника заложен визуальный образ пирса, по которому идут дети, мальчик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. Основная задача, по мнению авторов проекта, донести до горожан подвиг юных северян, трудившихся во имя победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. На пилонах скульптуры будут размещены стихи поэтессы Валентины Салий, отдающие дань уважения ребятам той далекой поры, которые своей работой у станков и в поле приближали разгром фашистских захватчиков.

Заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников подчеркнул важность появления памятника Детям войны:

- Это неотъемлемая часть нашей общей героической истории, когда дети и взрослые работали в тылу, каждый день выдерживали многочасовую трудовую вахту. Сейчас необходимо определиться с точными сроками, а саму установку монумента провести аккуратно, чтобы сохранить окружающий природный ландшафт.

Согласно предварительным планам, памятник Детям войны появится в Архангельске этим летом.