Отставка первого заместителя губернатора Мурманской области: чем запомнился Алексей Тюкавин

Сегодня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об увольнении по собственному желанию первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина, который пришел в правительство Мурманской области вместе с бывшим губернатором Мариной Ковтун в апреле 2012 года. Только что он был генеральным директором Архангельского морского торгового порта, и вдруг стал первым заместителем губернатора.

Назначению мало кто удивился, ведь Алексей Михайлович и Марина Васильевна вместе работали в «Норникеле». К слову, ушли они тоже вместе с разницей всего в неделю.

Первый после Ковтун

Все эти 7 лет Тюкавин был одним из самых влиятельных людей в Заполярье, часто именно за его подписью выходили постановления правительства, пока губернатор была в командировках. Именно ему начальница доверяла многие встречи, в том числе и с важными иностранными партнерами.

Открываем сайт правительства и смотрим: Алексей Тюкавин встречался с делегацией норвежского Департамента по рыболовству, участвовал в заседании Ассоциации полярников Мурманской области и рабочей группы Госкомиссии по Арктике. Он вообще курировал рыбную сферу, все-таки она ему была близка, пусть и с технической стороны. Впрочем, был под его контролем еще и комитет по обеспечению безопасности населения, комитет по тарифному регулированию и комитет госзакупок. Алексей Михайлович также держал руку на пульсе «тепла» региона, постоянно комментировал мазутозависимость, потенциал и упадок Штокмановского месторождения, газификацию. И, как отмечают некоторые источники, имел отношению к мазутному бизнесу в области.

Кроме того, первый зам регулярно вручал награды и работникам культуры, и спортсменам, и сотрудникам Росгвардии, поздравлял ветеранов.

Богаче губернатора!

Иногда Алексею Михайловичу приходилось комментировать злободневные темы. Например, в 2014 году он заступился за министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, которого критиковали СМИ.

- Люди должны отвечать за свои слова и честно выполнять свой долг журналиста - говорить правду, а не пытаться использовать каналы средств массовой информации, чтобы опорочить кого-либо, - заметил тогда первый зам.

В том же году сотрудники мурманского рыбокомбината заявили о приостановке деятельности из-за санкций. Первым лицом в непростой ситуации стал Михаил Зуб, который через пару лет вынес проблему на обсуждение с Владимиром Путиным.

- Это буря в стакане воды, Зуб известен как один из директоров-прожектеров, которые возводят воздушные замки! Когда-то рыбокомбинат был известным и крупным предприятием, но уже не первый год оно практически остановлено, - пояснил Тюкавин.

Кстати, в свое время Алексей Тюкавин стал самым богатым в правительстве региона: в 2012 году он задекларировал 51,18 миллиона рублей, когда у Марины Ковтун, к примеру, было 5,8 миллиона. Правда, в 2017 году его доход вышел значительно меньше - «всего» 4,29 миллиона.

Как бы там не было, теперь кресло первого заместителя врио губернатора Заполярья заняла Оксана Демченко, которой Алексай Михайлович в качестве советника Андрея Чибиса поможет войти в курс дел.