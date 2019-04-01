2019-03-31T23:01:27+03:00
Архангельск

Столица Поморья ищет владельцев брошенных авто

Машины архангелогородцев могут признать бесхозяйными
Павел ЛОБАНОВ
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К сожалению, брошенные автомобили в дворах Архангельска не редкость.К сожалению, брошенные автомобили в дворах Архангельска не редкость.Фото: Алексей ФОКИН
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В Архангельске с приходом весны стали выявлять так называемые «подснежники» - автомобили, простоявшие всю зиму под снегом. Теперь власти территориальных округов совместно с полицией ищут владельцев данных транспортных средств, чтобы организовать уборку снега.

Как рассказала глава Ломоносовского округа Вера Пономарева, в настоящее время на вверенной ей территории выявлено 18 фактов обнаружения бесхозных машин.

- Мы пытаемся сами найти собственников авто, размещая соответствующие объявления прямо на брошенные машины. Обращаемся также в ГИБДД с целью определить владельца, однако это тоже не всегда помогает, если на машине отсутствуют регистрационные знаки. Когда поиски ни к чему не приводят, то она признается бесхозяйной и может быть передана в собственность города, - отметила Пономарева.

Администрация Архангельска просит горожан вспомнить о своих брошенных автомобилях и организовать их вывоз. Иначе, в соответствии с законодательством, они будут признаны бесхозяйными, а город в дальнейшем распорядится ими по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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