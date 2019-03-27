Архангельск принимает «Дни польской культуры»

В этом году организаторы «Дней польской культуры» , среди которых администрация Архангельска, Польский институт в Санкт-Петербурге, общественная организация «Полония», библиотека имени Добролюбова и культурный центр «Соломбала-Арт» представят жителям города разнообразную программу мероприятий.

Мэрия Архангельска сообщает, что 5 апреля в 18.00 в концертном зале культурного центра «Соломбала-Арт» состоится концерт ансамбля песни и танца Варшавского университета экономики. Концерт пройдет в рамках торжественного открытия, а вниманию зрителей будут представлены польские народные песни и танцы.

Культурный центр «Соломбала-Арт» также станет площадкой для показа выставки «Звезды польского спорта», предложенной Польским институтом. С 5 по 30 апреля там можно будет познакомиться с биографиями и достижениями ряда выдающихся польских спортсменов.

- Целый ряд мероприятий запланирован Архангельской общественной организацией «Полония» на базе библиотеки имени Добролюбова. Так, 2 апреля должно состояться открытие выставки статуэток в национальных польских костюмах, после которого пройдет конкурс чтецов «Мгновение». Участники представят на суд жюри стихи Яна Твардовского,- рассказывают организаторы.

На следующий день, 6 апреля, «Полония» приглашает всех желающих посетить музыкально-литературный салон «Мелодия души» по мотивам творчества Агнешки Осецкой. В программе прозвучат музыкальные произведения и стихи на польском и русском языках. Кроме того, Централизованная библиотечная система совместно с Городской публичной библиотекой имени Марии Домбровской из города-побратима Слупска проведут международный день чтения польской литературы «Читаем Людовика Керна», а студенты САФУ - мастер-класс по польскому языку для детей на базе Соломбальской библиотеки №5 имени Шергина.

Завершатся «Дни польской культуры» показом художественного фильма «Как кошка с собакой» в актовом зале библиотеки Добролюбова.

Напомним, что в 2019 году отмечается 30-летие побратимских связей Архангельска и Слупска. В рамках этой даты развитие культурных связей приобретает особый смысл.