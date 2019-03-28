В Северодвинске наградили детей, создавших город-мечту

В детском центре культуры состоялась церемония награждения. Как сообщает официальный сайт мэрии Северодвинска, конкурс детского творчества «Дети рисуют город» был организован в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В нем приняли участие почти 4 тысячи юных художников. Они были разбиты на две возрастные группы: 6 - 7 и 8 - 14 лет. Таким образом, нарисовать город смогли и детсадовцы, и школьники. Для показа на городской выставке в детском центре культуры жюри, куда вошли преподаватели изобразительного искусства, отобрало 106 работ.

- Дети нарисовали не просто город, они изобразили свою мечту. Теперь уже взрослые должны сделать так, чтобы эта мечта сбылась, и все бы мы жили в красивом, ярком и благоустроенном городе, - отметила директор ДЦК Елена Левченко.

Добавим, что церемонию награждения украсила вокальная студия «Соловушка», которой руководит Лариса Забегина, а именно, трио «Бирюза», ансамбли «Веснушки» и «Маргаритки».

Дипломы I степени управления образования получили воспитанница детского сада «Дюймовочка» Елизавета Моданова и ученица прогимназии № 1 Виктория Онучина. Дипломантами II степени стали Наталья Илюшкина из детского сада «Беломорочка» и ученица школы № 2 Карина Лукинская. Дипломы III степени получили юный художник из детского сада «Черёмушка» Александр Кузнецов и ученица школы № 29 Алёна Карельская.

В возрастной группе 6 - 7 лет призы получили:

Елизавета Дедова (детский сад «Золотой петушок»);

Мария Нарежная (детский сад «Морозко»);

Иван Дорофеев (детский сад «Лесная сказка»);

Мария Накозина (детский сад «Ручеёк»);

Алина Попова (детский сад «Снежинка»);

Евгений Евсевичев (детский сад «Дружный хоровод»);

Данил Сидоров (детский сад «Сказка»);

Георгий Михин (детский сад «Золотой ключик»);

Никита Шопин (детский сад «Чебурашка»);

Валерий Огородников (детский сад «Калинка»);

Таисия Мирончук (детский сад «Белоснежка»);

Кирилл Хомяков (детский сад «Лукоморье»);

Анастасия Коробкова (детский сад «Цыплята»);

Ирина Третьякова (детский сад «Родничок»);

Елизавета Соколова (детский сад «Медвежонок»);

Софья Патрушева (детский сад «Винни-Пух»);

Ульяна Пушина (детский сад «Зоренька»);

Нина Игнатенкова (детский сад «Мальчиш-Кибальчиш»);

Колодкина Дарья (детский сад «Гусельки»);

Соня Щелкунова (детский сад «АБВГДейка»);

Сергей Дорофеева (детский сад «Малиновка»);

Ксения Горочная (детский сад «Моряночка»);

Никита Пилюк (детский сад «Антошка»);

Елена Шухтина (детский сад № 89 «Умка»);

Карина Коробейникова (детский сад «Хрусталик»);

Маргарита Новгородцева (детский сад «Яблонька»);

Дарья Пряничникова (детский сад «Радуга»);

Сергей Лужанский (ДЮЦ).

Среди участников 8 - 14 лет призерами стали:

Анастасия Соснина (школа № 3);

Екатерина Бочарова (школа № 5);

Алина Полуянова (школа № 6);

Александра Тарабычина (гуманитарная гимназия № 8);

Руслан Шеркевич (школа № 9);

Вероника Жирохова (Морская кадетская школа № 10);

Виктория Кирьянова (школа № 11);

Диана Завьялова (школа № 12);

Евгения Мезрина (школа № 13);

Анастасия Красникова (Северодвинская гимназия № 14);

Марьяна Сувалкина (школа № 16);

Анастасия Обыночная (лицей № 17);

Елизавета Ягодинова (школа № 19);

Есения Кравченко (школа № 20);

Светлана Колесова (школа № 21);

Яна Васильева (школа № 22);

Ольга Сырицына (школа № 23);

Артём Митин (школа № 24);

Тимофей Разницын (школа № 25);

Георгий Дулов (лингвистическая гимназия № 27);

Юлиана Шкитина (школа № 28);

Никита Гутыряк (школа № 30);

Анна Бондарева (Ягринская гимназия);

Полина Ганина (школа № 36);

Мария Попкова (ДМЦ «Североморец»).