В Северодвинске наградили детей, создавших город-мечту
В детском центре культуры состоялась церемония награждения. Как сообщает официальный сайт мэрии Северодвинска, конкурс детского творчества «Дети рисуют город» был организован в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В нем приняли участие почти 4 тысячи юных художников. Они были разбиты на две возрастные группы: 6 - 7 и 8 - 14 лет. Таким образом, нарисовать город смогли и детсадовцы, и школьники. Для показа на городской выставке в детском центре культуры жюри, куда вошли преподаватели изобразительного искусства, отобрало 106 работ.
- Дети нарисовали не просто город, они изобразили свою мечту. Теперь уже взрослые должны сделать так, чтобы эта мечта сбылась, и все бы мы жили в красивом, ярком и благоустроенном городе, - отметила директор ДЦК Елена Левченко.
Добавим, что церемонию награждения украсила вокальная студия «Соловушка», которой руководит Лариса Забегина, а именно, трио «Бирюза», ансамбли «Веснушки» и «Маргаритки».
Дипломы I степени управления образования получили воспитанница детского сада «Дюймовочка» Елизавета Моданова и ученица прогимназии № 1 Виктория Онучина. Дипломантами II степени стали Наталья Илюшкина из детского сада «Беломорочка» и ученица школы № 2 Карина Лукинская. Дипломы III степени получили юный художник из детского сада «Черёмушка» Александр Кузнецов и ученица школы № 29 Алёна Карельская.
В возрастной группе 6 - 7 лет призы получили:
Елизавета Дедова (детский сад «Золотой петушок»);
Мария Нарежная (детский сад «Морозко»);
Иван Дорофеев (детский сад «Лесная сказка»);
Мария Накозина (детский сад «Ручеёк»);
Алина Попова (детский сад «Снежинка»);
Евгений Евсевичев (детский сад «Дружный хоровод»);
Данил Сидоров (детский сад «Сказка»);
Георгий Михин (детский сад «Золотой ключик»);
Никита Шопин (детский сад «Чебурашка»);
Валерий Огородников (детский сад «Калинка»);
Таисия Мирончук (детский сад «Белоснежка»);
Кирилл Хомяков (детский сад «Лукоморье»);
Анастасия Коробкова (детский сад «Цыплята»);
Ирина Третьякова (детский сад «Родничок»);
Елизавета Соколова (детский сад «Медвежонок»);
Софья Патрушева (детский сад «Винни-Пух»);
Ульяна Пушина (детский сад «Зоренька»);
Нина Игнатенкова (детский сад «Мальчиш-Кибальчиш»);
Колодкина Дарья (детский сад «Гусельки»);
Соня Щелкунова (детский сад «АБВГДейка»);
Сергей Дорофеева (детский сад «Малиновка»);
Ксения Горочная (детский сад «Моряночка»);
Никита Пилюк (детский сад «Антошка»);
Елена Шухтина (детский сад № 89 «Умка»);
Карина Коробейникова (детский сад «Хрусталик»);
Маргарита Новгородцева (детский сад «Яблонька»);
Дарья Пряничникова (детский сад «Радуга»);
Сергей Лужанский (ДЮЦ).
Среди участников 8 - 14 лет призерами стали:
Анастасия Соснина (школа № 3);
Екатерина Бочарова (школа № 5);
Алина Полуянова (школа № 6);
Александра Тарабычина (гуманитарная гимназия № 8);
Руслан Шеркевич (школа № 9);
Вероника Жирохова (Морская кадетская школа № 10);
Виктория Кирьянова (школа № 11);
Диана Завьялова (школа № 12);
Евгения Мезрина (школа № 13);
Анастасия Красникова (Северодвинская гимназия № 14);
Марьяна Сувалкина (школа № 16);
Анастасия Обыночная (лицей № 17);
Елизавета Ягодинова (школа № 19);
Есения Кравченко (школа № 20);
Светлана Колесова (школа № 21);
Яна Васильева (школа № 22);
Ольга Сырицына (школа № 23);
Артём Митин (школа № 24);
Тимофей Разницын (школа № 25);
Георгий Дулов (лингвистическая гимназия № 27);
Юлиана Шкитина (школа № 28);
Никита Гутыряк (школа № 30);
Анна Бондарева (Ягринская гимназия);
Полина Ганина (школа № 36);
Мария Попкова (ДМЦ «Североморец»).
ИСТОЧНИК KP.RU