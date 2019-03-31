2019-03-31T15:59:13+03:00
Общество

В Мончегорске подружки-подростки на двоих уже помогли трем собакам

А еще девочки на карманные деньги покупают корм для животных приюта «Дом с хвостом»
Елена МОЛОДЦОВА
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Елизавета Смирнова И Дариана Болоткина, несмотря на свой юный возраст, успели сделать много добра братьям нашим меньшим. Фото: "Дом с хвостом"Елизавета Смирнова И Дариана Болоткина, несмотря на свой юный возраст, успели сделать много добра братьям нашим меньшим. Фото: "Дом с хвостом"
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Этих маленьких благодетельниц из Мончегорска волонтеры местного общественного приюта называют не иначе как наша подрастающая смена. 11-летняя Дариана Болоткина и 12-летняя Елизавета Смирнова, несмотря на свой юный возраст, всеми силами стараются помочь оставшимся без человеческой опеки братьям нашим меньшим обрести дом и никогда не пройдут мимо собаки, попавшей в беду.

Привела – значит в ответе!

В декабре Лиза Смирнова спешила по своим делам, когда у дома №13 по улице Кирова заметила породистого пса, который явно потерялся, был напуган и растерян. Девочка завела замерзающего эрдельтерьера в ближайший подъезд, а сама стала связываться с волонтерами.

- Пока Лиза успокаивала заблудившегося беднягу, мы бросили клич в соцсетях. Буквально в течение часа хозяйка собаки откликнулась и приехала в тот самый подъезд, где ее ждала наша юная помощница вместе с уже явно взбодрившемся эрдельтерьером. Как выяснилось, пес убежал во время прогулки, погнавшись за своим сородичем, - рассказывает руководитель приюта «Дом с хвостом» Едена Дебеляк.

Этого эрдельтерьера Лиза Смирнова вернула его владелице буквально через час после того, как проказник сбежал от нее на прогулке. Фото: "Дом с хвостом"

Этого эрдельтерьера Лиза Смирнова вернула его владелице буквально через час после того, как проказник сбежал от нее на прогулке. Фото: "Дом с хвостом"

На счету Дарианы Болоткиной спасенных собак чуть больше. Ради благополучной жизни четвероногих, девочка готова на многое. По словам бабушки, внучка души не чает в животных.

- В октябре Дариана привела домой со стадиона двухмесячного щенка, похожего на лабрадора. А чтобы папа не ругался, на ночь спрятала его на кухне. Утром, конечно, тайна была раскрыта, но на улицу песика не вернули. Папа сказал: «Привела – значит ты за него в ответе!», - вспоминает еще одну историю собеседница «КП». - Мама девочки выложила пост в группе «Бездомный мир», а потом целый месяц всей семьей Болоткины воспитывали найденыша, даже папа ходил с ним гулять по ночам. К счастью, вскоре его забрала к себе на ПМЖ Маргариты Баглай. Брут – так его назвала новая хозяйка – вырос в умного и красивого пса.

На выходные и каникулы

Вторым подопечным Дарианы стал щенок, которого местные жители нашли на комбинате в 30-градусный мороз. Девочка увидела объявление о нем в группе «Дом с хвостом» и стала брать его к себе на выходные и каникулы. В итоге малыш приглянулся ее однокласснику. Таким образом и второй щенок обрел семью.

Дариана Болоткина тайком от папы притащила домой щенка, которому нужна была помощь. В итоге малыш нашел дом и любящую хозяйку. Фото: "Дом с хвостом"

Дариана Болоткина тайком от папы притащила домой щенка, которому нужна была помощь. В итоге малыш нашел дом и любящую хозяйку. Фото: "Дом с хвостом"

- Но на этом ее деятельность по помощи нашим подопечным не заканчивается. Дариана копит деньги, на которые потом покупает корм для приюта и привозит его нам вместе с бабушкой. Как рассказывает бабушка Дарианы, внучка всегда делится с ней своими переживаниями и радостно сообщает, когда очередная собачка обретает семью, - говорит Елена Дебеляк.

А еще подружки Дариана и Лиза активно участвовали в декабрьском дог-квесте «Собака-бродяка», который проводили волонтеры приюта «Дом с хвостом». Девочки заняли первое место, обнаружив место обитания бездомных животных, и вернув хозяевам потерявшихся питомцев. В Мончегорске уверены, что с таким подрастающим поколением о судьбе четвероногих друзей, попавших в беде, можно не беспокоиться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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