Загородное жилье стало доступнее: коттедж в "Брусникино2" по цене городской квартиры в Мурманске

Признайтесь, вы мечтаете о собственном доме? Желательно, ближе к городу, чтобы удобно было ездить на работу и отвозить детей на учебу. А если дети уже выросли, чтобы места хватило всем, когда внуки будут приезжать в гости. Адекватная стоимость и удобные условия приобретения тоже имеют значение?

Обратите внимание на коттеджный поселок "Брусникино". Сегодня "Брусникино" - одно из лучших предложений на рынке загородной недвижимости в Мурманске. И вот почему.

Фото: brusnikino.com

Почему Брусникино?

Наверняка, вы уже слышали о "Брусникино". Коттеджный поселок расположен в 5 минутах дороги на авто от Мурманска и сейчас в нем живет 35 счастливых семей. Это единственный коттеджный поселок в Мурманске, который имеет подключение к центральным системам водоснабжения и канализации и прописку. Другими словами, у жителей поселка всегда есть вода, свет и городская система канализации.

Поселок "Брусникино2" будет расположен на закрытой охраняемой территории, площадью 5,5 га в районе Зверосовхоз, в 5 километрах от Мурманска.

Фото: brusnikino.com

Поселок со всех сторон окружен красивейшим березовым лесом. Предполагается строительство 39 одноэтажных и двухэтажных загородных домов, площадью от 100 кв.м. на земельных участках от 9 до 13 соток. Владельцы коттеджей в "Брусникино" получают в собственность жилой дом с пропиской, почтовым адресом и земельный участок с подведенными коммуникациями.

Выберите свой будущий дом

Пожалуйста, обратитесь к менеджеру коттеджного поселка "Брусникино" и вы сможете получить несколько вариантов архитектурных проектов одноэтажных и двухэтажных жилых домов на выбор, площадью от 100 кв.м. По Вашей просьбе, мы будем рады разработать индивидуальный проект на Ваш вкус, в котором сможем учесть все потребности, мечты, привычки, увлечения вашей семьи.

Как будет происходить строительство дома?

Загородные дома в "Брусникино" строятся по современной финской технологии каркасного строительства. В удобстве и долговечности каркасных домов убедились жители многих стран мира - этот вид строительства очень популярен в Финляндии, Швеции, Норвегии, Канаде, Германии, Великобритании и Австралии. В основании дома - надежный монолитный фундамент и деревянный каркас, дополненный специальным утеплителем. Для каркаса применяется высушенная древесина, обработанная антисептиком. В качестве утеплителя используются минеральные и органические материалы. В условиях Крайнего Севера, с их вьюгами и морозами, в каркасном доме в любую стужу очень тепло.

Фото: brusnikino.com

На строительство дома отводится 90 дней. Заключается договор - купли-продажи земельного участка, и второй договор - строительного подряда.

Надежный застройщик

ООО "Вудэко", строительная компания, основанная в Мурманске в 2010 году. Компании принадлежат земельные участки на территории поселка Зверосовхоз. Компания специализируется на возведении каркасных жилых домов. Владелец компании лично знаком с каждой семьей, проживающей в "Брусникино", и лично контролирует все этапы строительства коттеджей в "Брусникино2". Главный принцип в работе - следование интересам каждой семьи и четкое выполнение своих обязательств. Поэтому процесс строительства полностью "прозрачный". В Брусникино не экономят на строительных материалах и используют лучшие, современные, качественные от известных, проверенных производителей. Например, если окна - то Rehau, если утеплитель - то Paroc, если входная дверь, то Hörmann. Вы можете в любой момент приехать на стройку и оценить результаты работ на текущий момент.

Как купить коттедж в "Брусникино"?

Вы решились на позитивные перемены и готовы приобрести загородный дом в "Брусникино"? Мы с радостью поможем Вам осуществить мечту. Стоимость 1 кв.м в "Брусникино" составляет от 30 000 рублей. Отдельно оплачивается стоимость земельного участка с проведенными центральными коммуникациями водоснабжения, электричества и канализации.

Фото: brusnikino.com

Внимание, акция!*

До конца апреля для первых трех покупателей домов в "Брусникино" действует выгодная акция: теплый пол застройщик дарит в подарок! То есть вы можете сэкономить примерно 500 000 руб. Согласитесь, привлекательно? Принимается наличный и безналичный расчет, действует банковская ипотека.

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В апреле состоялось открытие продаж второй очереди поселка, уже возведено три одноэтажных дома - звоните, приезжайте знакомиться - сейчас лучшее время выбрать участок по душе и приобрести коттедж на самых выгодных условиях!

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*Акцию предоставляет ООО «Вудэко»

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