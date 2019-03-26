В Кировске живет единственная в России девушка, которая пишет в «Инстаграме» про эпилепсию

Как вы думаете, что объединяет Александра Македонского, Федора Достоевского, Наполеона, Сократа, Ван Гога, Элтона Джона? Не только то, что их имена вписаны в истории. Но и одним общим диагнозом – эпилепсия. 26 марта – фиолетовый день. Именно сегодня отмечается Всемирный день больных эпилепсией.

О том, как жить с этой болезнью и победить ее, нам рассказала 14-летняя русалочка Аделаида Селиверстова, которая единственная среди несовершеннолетних в нашей стране ведет блог в «Инстаграме» про свою болезнь.

Фиолетовый - цвет эпилепсии.

«Диагноз мне сразу не сказали»

Жизнь Ады круто изменилась в 13 лет. Конечно, она и раньше не раз лежала в больнице, диагнозы были серьезные. Но все удавалось победить, например то, что твой организм воспринимает белок как яд.

wingdesire Вы знаете, что такое эпилепсия? Я, к сожалению, знаю. А вот знает ли Саша Мовенко, не уверена. Я подписана на @movenkoalex больше года и искренне считаю, что она ведущий блогер Заполярья. Мне нравится ее показанная искренность и озвученная честность, но Периодически Саша рассказывает о своей жизни, о сложностях, которые ей пришлось преодолеть. В нескольких публикациях проскакивал термин эпилепсия . Без подробностей. А в одном из последних постов она рассказала о болезни. Тяжелой, с частыми приступами, пеной изо рта и вылеченной. За один год. Любой эпилептик, тем более эпилептик-спортсмен скажет, что это лишь мечта. Я скажу, это невозможно. Ноябрь 2017-го года. Я жила плаванием, большая часть жизни в бассейне, перспективы и достижения, с этим видом спорта я хотела связать жизнь. Своё дело я знала, любила и успешно им занималась. Пока с соревнований меня не увезла Скорая, диагноз, из реанимации: генерализованная идиопатическая эпилепсия и вердикт врачей: плавать больше не будет. Никогда. Злой рок эпилепсии: почти все виды спорта при должной лекарственной терапии доступны, кроме плавания. Даже поняв, что скоро начнется приступ, ты не выберешься из бассейна по щелчку пальцев. Это слишком опасно, ни один врач не разрешит эпилептику плавание. Это моя трагедия и боль. Неудивительно, что история Мовенко заставила написать: Саша, как тебе это удалось? С какого препарата, с какой дозы? За какой срок без приступов поставили ремиссию, за какой сняли диагноз, как выпустили в проф.спорт? В ответ на кучу вопросов только название клиники нетрадиционной медицины на Байкале, которая специализируется на опорно-двигательном аппарате, и все, больше ни на один вопрос она не ответила. Это непросто. Непросто, начиная с того, что пресловутая пена изо рта далеко необязательный элемент приступа. Интересно ли вам: как наступает приступ? Чего лишают эпилептика? Как проходит каждый день? Когда близким страшно, что в любой момент тебя может не стать? Хотите правду пишите в комментариях. #эпилепсия #epilepsy #хибины #мурманск #follow #followme #likes #likes4likes #девушки #жизнь #плавание

Но однажды прямо во время соревнований в бассейне у Ады начались судороги, она упала на пол. А дальше «скорая», врачи и диагноз «эпилепсия» - эхо от менингита, которым девочка переболела в 6 лет прямо перед первым классом. Да, с эпилепсией не только рождаются. Она может прийти после травмы головы, когда остаются поврежденные, но жизнеспособные клетки, дающие сбой в работе мозга. Как, например, с онкологией, когда твой же организм начинает вдруг работать против тебя.

- Я провела в больнице две недели, но мне не сразу сказали, что со мной. Хотя как только меня привезли, все было очевидно. Плавание очень много для меня значит, и врачи боялись, что когда я узнаю, что больше не смогу им заниматься, то случится второй приступ, - рассказывает Ада.

А в воде девушка буквально жила: действительно всем сердцем она открыта этому виду спорта, выступала за область, привозила медали. Но эпилепсия категорична: плавать нельзя.

- Многие считают, что эпилептики умирают от приступа. На самом деле, это не так. Приступ длится около пяти минут, а умирают обычно от того, что падают и ударяются головой. С этой болезнью нельзя плавать даже под чьим-то контролем потому могут просто не успеть вытащить из воды: можно захлебнуться. Многие виды спорта разрешены, но вот плавание, как и альпинизм, запрещены, - продолжает наша героиня.

Одна из главных проблем больных эпилепсией в том, что их окружает много стереотипов и непонимание других людей. Так и с Адой. Свой блог в «Инстаграме» она решила вести для того, чтобы бороться с информационным вакуумом вокруг. Тем более, что иногда неведение может быть опасно для жизни больных.

Ведь как многие из нас представляют приступ эпилепсии? Только что человек тебе улыбался, разговаривал, а потом резко падает на пол, бьется в конвульсиях, а изо рта идет пена, словно шампунь попал под струю воды. Следующий вопрос: как большинство будет помогать? Скорее всего, вспомнят некогда услышанное «надо положить ложку в рот, чтобы человек не заглотил язык». И будут пытаться это сделать. Хотя на самом деле так только навредят.

- Во время приступа резко сокращаются мышцы, буквально за доли секунды. И если засунуть ложку в рот, то больной просто разобьет об нее зубы. Не надо ничего пихать в рот! Некоторые даже используют носки. На самом деле, надо просто уложить больного на бок, положить что-нибудь под голову. Успокоить и вызвать «скорую», - продолжает Ада. – Приступы происходят не так, как их показывают в фильмах. Существует несколько видов эпилепсии. Да, есть такая, когда идет пена изо рта. Но это очень редко случается.

Кстати, обычно больные предчувствуют приступ. Это называется «аура». Например, у Ады мутнеет сознание, начинается головокружение и слегка сводит судорогой ноги. Первый такой тревожный звоночек был почти за полгода до того злосчастного случая в бассейне. Но тогда врачи после проведения небольшого обследования решили, что ноги свело на фоне повышения температуры во время ОРВИ.

wingdesire На учете у невролога или психиатра? 21 век - век возможностей. Общество успело развиться до небывалых высот и масштабов. Но при этом, стереотипы о многих болезнях до сих пор летают среди большинства людей. Сегодня я разрушу стереотипы об Эпилепсии, с которыми сталкивалась сама. Итак, поехали 1.Эпилепсия - исключительно психическое заболевание. Нет Эпилепсия не является причиной деградации мозга, доказано врачами (кстати, русскими). Это довольно распространённый миф, ещё 30 лет назад лечением эпилептиков занимались только психиатры. 2. У тебя мама эпилептик? О, боги, НЕТ Эпилепсия - не наследственное заболевание. Но почему тогда на упаковке таблеток отдельный пункт про беременность? Потому что таблетки могут повлиять на организм ребёнка в утробе матери, но само заболевание нет. 3.ЗАСУНЬТЕ EЙ ЛОЖКУ МЕЖДУ ЗУБАМИ! Не надо, вы мне их только переломаете Многие ошибочно считают, что во время приступа эпилептику обязательно нужно засунуть ложку, палку, ручку или даже палец между челюстями, дабы человек не подавился языком. Чтобы этого не произошло, эпилептика достаточно повернуть на бок. Таким образом, и языком мы не поперхнёмся, и зубы останутся целы. Однажды, мужчина сломал свой палец, решив так помочь эпилептику) 4.Меня держат 5 людей, изо рта идёт пена, из ушей и носа кровь. То, что вы увидели в фильмах, далеко от реальности Видов эпилепсии более 30, а это только зарегистрированные. Есть и абсолютно бессудоржная, и особо агрессивная эпелипсия с высокой частотой приступов. Но далеко не каждый эпилептик валяется также, как это представляет большинство. 5.Ты не вылечишься. Да, мой диагноз всегда будет в мед.карте. Но я могу сократить частоту приступов и получить ремисиию. Вылечиться, относительно, у меня получится Около 70% эпилептиков смогли избавиться от приступов, будучи на терапии. Это часть стереотипов, с которыми я сталкивалась. Если хотите продолжения, пишите в комментариях А я напоминаю про свой конкурс #фиолетовыйдень51 и жду ваших фото

Вдохновение Стивеном Хоккингом

- Эпилепсия – это неврологическое заболевание. Это у нас в голове во всех смыслах слова. Надо учиться жить с этой болезнью, ставить цель, чтобы победить ее, - рассуждает Ада. – Я сама не сразу приняла ее. У меня был период депрессии и отрицания. Как раз тогда я переехала из Мурманска в Кировск, где у меня не было друзей. Хотелось сказать: «У меня нет никакой эпилепсии! Я хочу назад в Мурманск, хочу плавать». Но это невозможно. Я переборола себя, и стала больше узнавать про болезнь. Только так можно с ней жить.

Оказалось, что в окружении девушки далеко не все знают, что такое эпилепсия.

- Я знаю случай, когда в детском садике родители стали забирать детей из группы и переводить в другие, когда узнали, что там есть ребенок с эпилепсией. Они думали, что это заразно, а приступ может нанести психологическую травму. И многие думают, что этим можно заразиться. Или больные эпилепсией – это сумасшедшие люди. Но я рада, что многие, когда узнают о моем диагнозе, только сопереживают мне, спрашивают, как я с этим живу. Говорят, что мое поколение потерянное, но на самом деле от сверстников я не видела агрессии или презрения. А вот люди постарше не всегда ведут себя, как взрослые.

Рассказывать в «Инстаграме» про эпилепсию Ада решила в январе. Когда поняла, что это может помочь другим. Например, почти сразу ей написала молодая женщина, которой диагноз поставили не так давно. Она рассказала, что тоже пыталась писать в сети про эпилепсию, но у нее случались панические атаки, поэтому она бросила это занятие. Но после разговора с Адой передумала. И результат не замедлил себя ждать – число атак сократилось.

- Мне многие пишут, спрашивают совета. Конечно, всю информацию я проверяю, что-то даже беру из своей медицинской карты. Темы выбираю по-разному. Иногда что-то рождается в разговоре с друзьями. Еще на что-то вдохновляют фильмы – в последнее время я часто смотрю ленты про людей с разными болезнями, не так давно увидела про мужчину, больного СПИДом. У меня желание показать, что такой диагноз не приговор, подарить мотивацию. Мой знакомый рассказал мне про Стивена Хоккинга. И его пример меня очень впечатлил. Врачи отводили ему максимум 2 года, а он прожил интересную насыщенную жизнь. И когда я смотрю на таких людей или читают блоги девушек, которые больны раком и жить им осталось не так много , и думаю: они делают, а я почему лежу на диване?

Ада нашла выход: пусть плавание ей запретили, но похожие ощущения ей подарил сноуборд.

Пусть плавание для Ады теперь недоступно, но она может кататься на сноуборде.

«Я буду врачом!»

Эпилепсия очертила рамки жизни Ады. Так, ей не только нельзя плавать, но выбирать некоторые профессии. Людям с этой болезнью закрыты двери в полицию, медицину, армию, нельзя водить машину, работать на высоте или у воды. Но разве нашу русалочку можно остановить? В еще, казалось бы, детском возрасте, она мыслит по-взрослому. И твердо уверена, что хочет выучиться на врача.

- Я смогу это сделать, если получу ремиссию. Она бывает нескольких видов. Первая – от месяца до трех без приступов, вторая – от года до трех лет, ее обычно дают уже после 18 лет. Третья – это 10 лет без приступов, когда считается, что болезнь отступила. Тогда даже можно сесть за руль. Если у меня будет ремиссия, то я хочу получить медицинское образование и изучит неврологию и эпилептологию. Я хочу говорить людям, что не только таблетки надо приниматься, но и учиться контролировать свои эмоции и чувства. Если мы нервничаем, то случается приступ. Как это было со мной тогда в бассейне: перед этим я переволновалась из-за соревнований. К сожалению, мне врачи не рассказывали такие тонкости. Только что надо пить лекарства, и тогда все будет хорошо. Примерно год назад я почувствовала ауру, мне вызвали «скорую», мне показалось, что ее долго не было. Хорошо, что со мной была мама. Она успокаивала меня, и я справилась без лекарств.

Когда Ада только начинала свой блог, то боялась, что столкнется с непониманием людей или даже агрессией. Но ей повезло – злобу она не встретила, зато поняла, что ее рассказы очень нужны другим людям. Ведь в «Инстаграме» так много людей, рассказывающих о путешествиях, здоровом образе жизни, моде. Но так мало тех, кто говорит на острые темы.

- Я уверена, что надо больше узнавать о болезнях. Не бояться их. Многие отрицают, что больны, бегут от себя. Это неправильно! Надо рассказывать через игру детям об особенностях других. Например, что глухонемые люди разговаривают руками – это их суперспособность. Надо быть добрее и сильнее, - без тени сомнения говорит Ада.

30 марта в 13.00 Аделаида выйдет на площадь Пяти Углов, чтобы раздать фиолетовые шарики, как напоминание людям об особой болезни.

wingdesire Случайности не случайны Вы заметили такую закономерность, что любое событие несет за собой череду новых? Произошедшее что-то сейчас может в корне изменить вашу жизнь через пару лет. Так в моей карте появился диагноз Эпилепсии. Непредсказуемо и неожиданно. Моя мама совершенно случайно перенесла операцию во время беременности, я совершенно случайно перенесла СЦАР(Синдром циклической ацетономической рвоты) и менингит, скорая совершенно случайно увезла меня с соревнований. Все эти события, с первого взгляда, никак не связаны между собой. Но собравшись вместе, они создали общую картину моего диагноза. Общую картину моей жизни. Можем ли мы предугадать эти случайности? Ответ - нет Они закономерны, потому что несут за собой все больше и больше новых событий. Да, заглянуть в будущее пока никому не удавалось. Но мы можем заглянуть в наше настоящее. Застряв на одном событие, мы упустим все последующие. Оно может многое поменять, что было у нас, но одна случайность - лишь часть всей истории. Оставшись в Мурманске и продолжив ходить в бассейн каждый день, я так бы и плакала вечерами от недостатка этой жизни. Переехав сюда, я обрела новую. Это не было запланировано, это было тяжело. Но именно эта случайность дала мне те возможности, о которых я никогда не узнала бы в Мурманске. Случайности не случайны, но только тогда, когда мы доверяем им себя и свою жизнь.

НА ЗАМЕТКУ

Если на ваших глазах у человека случился эпилептический припадок, то запомните простые действия:

- постарайтесь не дать ему упасть;

- положите на бок, согните ему колени, под голову положите что-то мягкое;

- вызовите «скорую»;

- не поддавайтесь панике! Ваша задача – успокоить больного. Говорите с ним ровным голосом, можете спеть песню, рассказать о чем-нибудь отвлеченном;

- если человек сам отошел от приступа, посидите с ним, напоите теплым сладким чаем.