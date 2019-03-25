В России нашли опасную муху

Всем известно, что в магазинах нашего города продается большое количество фруктов и овощей, в том числе и импортного происхождения. Но не все знают, что с этим изобилием продуктов в нашу страну попадают и непрошеные гости. Так, в 2018 году при досмотре подкарантинной продукции, поступившей из-за границы, сотрудники Россельхознадзора и специалисты Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР) на территории РФ неоднократно выявляли карантинного вредителя - многоядную муху-горбатку. А в конце февраля 2019 года опасный вредитель был обнаружен в порту Новороссийска в партии гранатов, поступившей из Турции.

Муха-горбатка (Megaselia scalaris) - это сапрофитная муха длиной 2-3 мм, внешне напоминает распространенную плодовую мушку - красноглазую дрозофилу, но ее глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью. Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает. Странами ее распространения являются Италия, Испания, Португалия, Греция, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Германия, Австрия, США, Куба, Австралия, а для территории Евразийского экономического союза, куда входит и Российская Федерация, многоядная муха-горбатка является карантинным объектом.

Для питания и размножения эти мухи используют многие доступные пищевые продукты.

Этот вид очень быстро распространяется с различным транспортом, а также в перьях перелетных птиц. Обычно главным путем распространения мухи служат различные фрукты. Особенно это касается перезрелых или перевозимых в повторно используемой загрязненной таре бананов. Взрослое насекомое не опасно, а вот его личинки способны развиваться в необычайно широком круге разлагающихся органических субстанций и могут заражать животных и человека. В естественных условиях личинки с максимальной длиной до 5 мм часто обнаруживаются в загрязненных пищевых продуктах: сое, муке, сыре, высушенной рыбе, гниющем картофеле.

У людей личинки мухи-горбатки могут вызывать так называемые миазы - паразитарные болезни, обусловленные проникновением личинок мух в тело человека. Для питания и размножения эти мухи используют многие доступные пищевые продукты. И случайное попадание яиц и личинок горбаток в систему пищеварения человека может обернуться кишечным миазом. Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры.

Несмотря на то что мухи-горбатки - это обитатели тропических стран, ареалом их распространения могут являться территории Южного федерального округа, а в более холодных регионах горбатки развиваются в помещениях, где хранится продукция.

Меры борьбы с насекомыми просты. Муха-горбатка - теплолюбивый вид, и в помещениях эффективно действует метод общего понижения влажности и температуры, установка клейких ловушек для взрослых крылатых насекомых, выполнение элементарных правил гигиены, поддержание общей чистоты, ликвидация продуктов жизнедеятельности животных, гниющих плодов и растительного мусора.

В случае обнаружения признаков карантинного объекта обращайтесь в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в целях недопущения распространения карантинного объекта многоядной мухи-горбатки на территории Республики Карелия просит юридических лиц и граждан соблюдать международное и российское фитосанитарное законодательство.

В случае обнаружения признаков карантинного объекта обращайтесь в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40, e-mail: fitorsn@yandex.ru.