«Музыка - как познание мира» или миссия выполнима

20 марта на сцене Карельской государственной филармонии выступил талантливый скрипач Карэн Шахгалдян Программа музыканта состояла из произведений Малера, Мендельсона, Крейслера, Брамса, Понсе, Дебюсси, Генделя-Хальворсена. В день концерта мне посчастливилось задать Карэну Шахгалдяну несколько вопросов.

Музыкант оказался эрудированным и простым в общении собеседником, открытым, обаятельным, четко формулирующим свою позицию по каждому вопросу. Диалог же случился философским, ценным и обстоятельным.

«Мне везет на одаренных людей»

- Как правило, в судьбе каждого творческого человека происходят события, которые определяют его дальнейшую профессиональную жизнь. Есть ли у вас подобные истории? Встречали ли вы на своем пути людей, которые повлияли на вашу жизнь, карьеру и видение профессии?

- Да, я согласен с вами. Даже могу сказать так: такие встречи очень важны на протяжении всей жизни. Они могут касаться не только профессионального развития. Эти события, в первую очередь, дают дополнительный заряд энергии, эмоций, новых мыслей, которые необходимы для человеческого и профессионального роста. Я не могу сказать, что такие знакомства помогли мне в принятии решения того, что я занимаюсь своим любимым делом. Но тот факт, что я без этих встреч был бы другим - однозначно. Я очень благодарен встречам с моим педагогом, феноменальным скрипачом Виктором Викторовичем Третьяковым, также с уникальным дирижером, скрипачом и педагогом Владимиром Теодоровичем Спиваковым, с которым я общался и работал, мне посчастливилось также познакомиться с Иегуди Минухиным - с ним я работал на мастер-классах. Большое впечатление произвела встреча с Айзеком Стерном, когда он приезжал в Москву. Мне удалось попасть на его мастер-класс и семинар со студентами. Я не общался с ним лично, но для меня его приезд стал важным событием. Встреча с Мстиславом Леопольдовичем Растроповичем также стала уникальным моментом в моей жизни: я был степендиатом его фонда, посещал мастер-классы и имел счастье с ним общаться. Также в моей жизни есть уникальные личности, несвязанные с музыкальной профессией: талантливые режиссеры и актеры. Вообще, к счастью, мне всегда везло и везет на встречи с одаренными людьми. Я счастлив, что они есть в моей жизни. Меня это вдохновляет и помогает расти и развиваться личностно и профессионально.

Как рыба в воде

- Вы когда-нибудь жалели, что выбрали не ту профессию? Были ли такие моменты, когда было тяжело идти вперед, снова и снова развивать свои профессиональные качества?

- Нет, жалости оттого, что я пошел не по тому пути, даже когда что-то не получалось и были сложные моменты, не было никогда. Как я справлялся с трудностями? Я продолжал работать и заниматься своим делом (смеется). То есть получается так, что в нашем деле важен не сам результат, а процесс. Здесь важно любить не в целом профессию, а процесс «общения со скрипкой», который может состоять как из сложностей, которые нужно преодолевать, так и из побед и достижений, которые также порой являются испытанием. Этот процесс можно сравнить с историей «рыбы в воде»: рыба, которая живет в воде, не думает о том, что живет в этой среде обитания, это ее пространство и она там живет. И в идеале, на мой взгляд, музыканту нужно существовать, в какой- то степени, также. Она так живет, потому что она так живет (смеется). Жизнь в музыке должна быть естественной средой обитания, образом жизни и ее пониманием.

Честность перед самим собой

- Каков ваш результат в работе? К чему стремитесь вы в профессии?

- Получить удовольствие оттого, что я делаю, это основная сверхзадача. Но, безусловно, я сейчас очень упрощаю. Если раскрыть весь смысл того, что я имею ввиду - это и понимание авторской задачи в произведении, понять личность автора, поиск подхода к произведению, каким образом правильно и доступно донести его до слушателя. Но в конечном итоге, самое ценное - получить удовольствие от произведения, поделиться своим взглядом и радостью от произведения с публикой. Если все это складывается, то получается тот результат, который должен быть. К сожалению, это происходит не так часто, поскольку это сложный и затратный процесс и не все мы, музыканты, можем через это пройти. Результат знает только сам исполнитель - мы знаем правду про себя только сами.

- Всегда ли вы честны перед собой, как музыкант, в таком случае?

- Хороший и сложный вопрос. Надеюсь, что да. Возможно, есть артистический момент «самоубоюкивания», самосохранения, но, как, правило, стараюсь относиться к себе самокритично. И стремится к результату для меня – это главный момент и, если все получается, то это хорошо.

- В одном из интервью вы признались, что «музыка - это самообман и самовнушение. Объясните, что вы имели ввиду этим утверждением?

- Я имел ввиду чисто технический подход к исполнению… Потому что, в принципе, ведь что делает музыкант во время исполнения произведения? Он извлекает некие звуки из деревянной коробочки после того, как представляет их в голове - сначала можно только представить то, чего пока еще нет, а затем уже создать звук. Таким образом, происходит своеобразный творческий внутренний процесс. Именно это я имел ввиду, говоря о самообмане и самовнушении.

«Познать мир через музыку»

- Что вы несете в мир, благодаря музыке, о чем хотите сказать слушателю?

- По-разному можно ответить на этот вопрос. Это возможность, безусловно, понять себя, благодаря произведениям тех композиторов, которые уже пытались понять мир. К примеру, Бах, который, работая с произведениями, исследовал мир вокруг себя, мир над собой, мир выше себя - человечество и космос. А далее задача музыканта - попытаться передать его взгляд публике, примерив его на себя. В каком-то смысле, это философская работа. И, на мой взгляд, это самая точная и сильная связь между людьми - познать мир через музыку.

- Существует мнение о том, что академическая музыка закована в некие рамки, то есть она имеет определенные границы и правила, по сравнению, с джазом. Согласны ли вы с таким утверждением?

- Думаю, это зависит от уровня восприятия. Публика может воспринимать академическую музыку как эстетскую, к примеру. Думаю, тот, кто считает, что классическая музыка ограничена, не совсем в нее погружен. Для кого-то и джазовая музыка - сложная и недоступная. Все зависит оттого, с какой позиции мы смотрим. Я вообще не люблю делить музыку на академическую и неакадемическую, джазовую, попсовую... Есть музыка хорошая и плохая. Хорошая музыка - это качественная музыка, в которой я слышу эмоциональное и интеллектуальное участие композитора, вижу и слышу новый взгляд в ее исполнении.

«Без фундамента дом развалится»

- Академическая музыка не столь востребована среди молодежи. По статистике 1-3 % из всей аудитории слушают классику. Как вы думаете, почему?

- Думаю, это так и должно быть. Если сравнивать музыкальные направления, например, с обычным домом, то классическая музыка - это фундамент, на котором стоит дом. Но не все должны знать, из чего фундамент построен. И он, возможно, наименее видная часть дома, но наиболее необходимая. И если фундамент убрать, то дом развалится, каким бы красивым он не был. Другими словами, все музыкальное образование - «дом», строится именно на ней.

- Карэн, благодарю, за содержательный и интересный диалог. Желаю Вам удачи, творческих успехов и профессиональных побед!

СПРАВКА

Карэн Шахгалдян - выпускник Московской Государственной Консерватории, класса знаменитого профессора Виктора Третьякова. В 2003 году закончил аспирантуру Московской Государственной Консерватории по классу скрипки под руководством профессора Майи Самуиловны Глезаровой. Музыкант играл в оркестре «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, является стипендиатом Фонда именных стипендий стипендий Мстислава Ростроповича. Успешно гастролирует по всему миру, принимает участие в конкурсах и мастер- классах с выдающимися скрипачами современности.