2019-03-25T11:40:20+03:00
Здоровье

Стоматологическая клиника «Реал Дент»

Качество выше цены!
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Стоматологический кабинет «Реал Дент» в Мурманске - это профессиональный подход к лечению, справедливое ценообразование и учтивое отношение к каждому пациенту.Стоматологический кабинет «Реал Дент» в Мурманске - это профессиональный подход к лечению, справедливое ценообразование и учтивое отношение к каждому пациенту.
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Всегда удобно, когда много дел можно сделать в одном месте. Именно так можно сказать о стоматологии «Реал Дент». Но об этом поподробнее - представляем вам 5 причин, по которым нужно посетить «Реал Дент».

Во-первых, клиника находится прямо в помещении поликлиники, что позволяет решить все проблемы со здоровьем разом, а не бегать из одного медучреждения в другое.

Во-вторых, именно в «Реал Денте» у каждого пациента есть возможность получить все виды стоматологических услуг и сэкономить время. Хирургия, ортопедия, терапия и отбеливание - каждый из видов выполняется с использованием новейших технологий и только высококлассными специалистами.

В-третьих, с этого года в клинике работают сразу два врача. Прием ведут: врач с 35-летним стажем работы Андрей Иванов и молодой специалист Денис Шулык. Андрей Георгиевич - стоматолог, о котором можно рассказывать часами: начинал работать в военном госпитале, имеет множество профессиональных наград и специализацию по всем видам стоматологических услуг. Денис Николаевич же начинал зубным техником и только последние несколько лет работает врачом. Тем не менее, опыт у специалиста приличный - 8 лет в стоматологии, уже год из которых он занимается хирургией и ортопедией в «Реал Денте».

В-четвертых, в клинике работает прекрасный опытный персонал, который в первую очередь заботится о своем клиенте. Врачи пользуются только одноразовыми инструментами, а многоразовое оборудование проходит обработку в центральном стерилизационном отделении поликлиники. Каждый пациент также может увидеть результат работы специалиста - в кабинете работает интроральная камера, которая показывает пациенту всю полость рта.

И наконец, в-пятых, «Реал Дент» - это одновременно качественный результат и экономия. Клиника предлагает максимально демократичные цены, которые подойдут абсолютно любому северянину - на 40-50% ниже, чем у конкурентов. Пациентам также постоянно предлагаются скидки сезонные и постоянные: например, весь февраль - для всех мужчин, а март - женщин. Более того, уже на первой консультации составляется финансовый план лечения и протезирования, который является конечным.

Вы можете найти «Реал Дент»:

Мурманск, ул. Карла Маркса, 52 (здание поликлиники № 3)

Телефоны «Реал Дент»:

(8152) 20-15-08,

8-(950)-891-40-23

Официальный сайт:

realdent51.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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