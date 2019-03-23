2019-04-04T17:41:47+03:00
Общество

Человек-паук прогулялся по Мурманску и научил 6-летнего мальчика кататься на коньках

«Комсомолка» взяла интервью у супергероя и попыталась выяснить, когда он появится на улицах города в следующий раз
Елена МОЛОДЦОВА
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Ради любимого племянника его дядя, а по совместительству супергерой, готов на все. Фото: Из личного архива героя публикацииРади любимого племянника его дядя, а по совместительству супергерой, готов на все. Фото: Из личного архива героя публикации
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Пару лет назад на улицах заполярной столицы заметили одного из популярнейших супергероев современности. Правда, вопреки распространенному мнению Человек-паук разгуливал по городу пешком, а не, как водится, летал по стенам домов с помощью паутины. «Комсомолке» удалось найти героя комиксов, захватившего умы и сердца современной молодежи, и даже уговорить мурманского Питера Паркера на интервью.

- Как появилась идея перевоплотиться в Человека-паука?

- Мой племянник праздновал свой шестой день рождения. Дело в том, что Человек-паук – его любимый персонаж. К тому же, племянник хотел научиться кататься на коньках. С родственниками мы решили устроить ему сюрприз. Костюм заказали заранее. Пришли на каток. Я тайком переоделся и вышел на лед со словами, что, мол, пришел к нему поддержать в его начинании.

- Мальчик, наверняка, был счастлив.

- Не то слово!

- Ему потом рассказали, кто скрывался под маской супергероя?

- Он узнал мой голос. Поэтому пришлось открыть свою личность. Однако племянник не только не разочаровался, а пришел в полный восторг, решив, что я и есть его обожаемый Человек-паук. Так что получилось даже круче, чем задумывалось изначально.

- На коньках-то племянник научился кататься?

- А как иначе? Когда рядом был его любимый герой, он выложился на полную и освоил коньки.

Мурманчане были несказанно рады увидеть на улице любимого персонажа, сошедшего со страниц комикса, и с удовольствием фотографировались с ним. Фото: Из личного архива героя публикации

Мурманчане были несказанно рады увидеть на улице любимого персонажа, сошедшего со страниц комикса, и с удовольствием фотографировались с ним. Фото: Из личного архива героя публикации

- А как реагировали окружающие на такой необычный перфоманс?

- Я заметил, пока мы катали, сколько радостных эмоций вызываю и у детей, и у взрослых. После дня рождения племянника подумал, что было бы весело просто пройти по улицам города. А потом воплотить эту идею в жизнь и порадовать не только случайных посетителей катка, но и остальных мурманчан. Дети постарше со мной фотографировались и смеялись, а те, что помладше всерьез спрашивали: настоящий ли я.

- И что вы им отвечали?

- Конечно, настоящий! А потом следовал другие вопросы, более каверзные: «Почему тогда пешком? Почему не по крышам? Почему в шарфе?» Я честно признавался, что не привык к заполярным холодам и такому количеству снега, поэтому предпочитаю передвигаться по земле. Они верили!

- Когда в следующий раз и для чего на улицах Мурманска снова можно будет повстречать Человека-паука?

- Признаться, у меня нет пока ответа на этот вопрос. Возможно, идея появится спонтанно и тогда кому-то вновь посчастливиться встретиться со своим супергероем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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