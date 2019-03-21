Архангелогородцев просят сообщить, где торгуют смертью

С 11 по 22 марта 2019 года на территории Архангельска и области запланировано проведение первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Также среди целей акции - сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Во время акции жители архангелогородцы могут обратиться к специалистам за консультацией или оставить сообщение по следующим номерам:

- телефон доверия УМВД России по Архангельской области - 8 (8182) 21-65-55 (круглосуточно);

- Архангельский областной психоневрологический диспансер - 8 (8182) 20-21-01 - для лиц старше 18 лет (круглосуточно), 8 (8182) 68-51-04 - детское отделение (будни с 9:00 до 19:00);

- молодежное отделение Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» - 8 (8182) 21-00-65, 8 (8182) 21-01-39 (с 9:00 до 17:00);

- центр психолого-медико-социального сопровождения для детей «Надежда» - 8 (8182) 20-18-37.