Власти Поморья одобрили инвестпроект «Производство мелких деревянных изделий»

В правительстве Архангельской области состоялось очередное заседание инвестиционной комиссии при губернаторе Игоре Орлове. На заседании специалисты Корпорации развития представили инвестиционное предложение «Производство мелких деревянных изделий», получившее одобрение инвесткомиссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цитируем: «В декабре 2018 года в КРАО разработано шестое по счету инвестиционное предложение «Производство мелких деревянных изделий».

Под мелкими деревянными изделиями подразумеваются палочки для еды, в частности, для суши, мороженого, а также медицинские шпатели. Показатели по импорту демонстрируют, что в России подобных производств не хватает, и поэтому очень большой объем продукции поступает из других стран.

Проект КРАО предполагает сырье из березы, которое обладает антисептическими свойствами, что важно при производстве мелких деревянных изделий пищевого и медицинского назначения. Также высокую окупаемость, что для инвестора особенно значимо.

Общий планируемый объем производства составит 60 миллионов штук в год. Проект подразумевает партнерские отношения с исправительными учреждениями региона. Потенциальная локация проекта: Онежский, Плесецкий и Вельский районы.

Для реализации идеи требуются инвестиции в размере чуть более 18 миллионов рублей при окупаемости в 13 месяцев. Предложение рассчитано на привлечение в регион российского и иностранного бизнеса в еще не занятые ниши экономики региона.

- Это вполне очевидная рыночная ниша. Тем более, что сырьевая и ресурсная база позволяют реализовать такой проект на территории нашей области, - отметил губернатор Игорь Орлов.

Информация участниками заседания инвестиционного комитета принята к сведению и одобрена. Более подробно ознакомиться с инвестпредложением можно в специальном разделе на сайте Корпорации развития Архангельской области.