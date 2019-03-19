Население Поморья за год сократилось на 10 тысяч человек

Численность населения Архангельской области по данным Росстата составляет 1 миллион 144 тысячи 393 человека, тогда как год назад жителей насчитывалось всего 1 миллион 155 тысяч 28 человек. Сведения взяты из открытых источников, каждый может ознакомиться с ними. Таким образом, можно представить, что каждый день Поморье покидает 27-местный ПАЗ, где все места заняты людьми. Большая часть из них, к сожалению, уезжает навсегда.

Год назад «Курьер Беломорья» уже писал о проблеме оттока жителей Архангельской области. С той поры областное руководство произнесло немало громких речей, провело множество форумов и панельных дискуссий. Результат вы видите сами: пресловутый ПАЗ продолжает ходить, как по расписанию: минус 27 человек ежедневно.

Тем временем, как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, в региональном правительстве подвели итоги реализации в 2018 году комплексного плана мероприятий по развитию Архангельска как административного центра. Всего было реализовано более двух десятков мероприятий. На эти цели из различных источников выделено 547,5 миллиона рублей.

С отчетом о ходе реализации мероприятий выступил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев. Он подробно рассказал об итогах работы по всем направлениям комплексного плана в прошлом году.

Благоустройство и безопасность

С целью развития транспортной системы города выполнены работы по благоустройству территории по проезду Сибиряковцев в обход Архангельской областной клинической больницы. Предусмотренные на 2018 год муниципальным контрактом работы по реконструкции проспекта Ленинградского также выполнены в полном объеме. Завершено строительство и введен в эксплуатацию причал на острове Хабарка в Соломбальском территориальном округе.

Разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на строительство транспортной развязки на пересечении улицы Смольный Буян и проспекта Обводный канал, а также на реконструкцию пересечения улицы Урицкого и проспекта Обводный канал.

В ноябре прошлого года был заключен контракт с ООО «Проектстрой». Прежняя подрядная организация испытывала финансовые трудности, что отражалось на сроках выполнения работ. Сейчас «Проектстрой» наверстывает отставание, возникшее в связи со сменой исполнителя, и планирует завершить весь объем в первоначально установленные сроки.

Парк, сквер и набережная

Кроме того, частично выполнено благоустройство территории Петровского сквера на сумму 5 миллионов рублей. В рамках программы «Формирование современной городской среды» осуществлены строительство и ввод в эксплуатацию парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по улице 23-й Гвардейской дивизии. Выполнен ремонт 15 дворовых территорий многоквартирных домов.

Разработан проект благоустройства набережной Северной Двины от площади Профсоюзов до Северного морского музея. В 2019 году также планируется разработка проекта реконструкции самой площади Профсоюзов, включая участок Набережной Северной Двины.

Отдельно стоит отметить работу по развитию сети учреждений дошкольного образования, которая велась по четырем объектам.

Детский сад и не только

Так в 2018 году завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад на 60 мест в поселке Турдеевск города Архангельска. Продолжается строительство двух детских садов на 280 мест округе Майская горка и детского сада на 125 мест в Соломбальском округе.

- Были выполнены проектные работы по школе на 860 мест, начало строительства планируется в 2019 году. Также запроектировано и получено заключение государственной экспертизы на строительство школы на 1600 мест в округе Майская Горка и физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Архангельске. Его возведение начнется также в 2019 году с привлечением федеральных средств в рамках нацпроекта «Демография», – отметил Михаил Яковлев.

Реализация мероприятий комплексного плана развития Архангельска будет продолжена в текущем году.

Жилье и городская среда

В заключение совещания председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев обозначил направления работы, на которых необходимо сосредоточить усилия всех заинтересованных сторон.

- Мы прекрасно понимаем, что реализация комплексного плана - это серьезный драйвер для развития города в части инфраструктуры объектов культуры, образования и спорта. Но нам важно сегодня увеличивать темпы жилищного строительства, создавать развязки по транспортной инфраструктуре, впереди серьезные планы по реализации концессионного соглашения - эти все аспекты я прошу взять за основу в этом муниципальном проекте, - подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Пресс-служба властей Поморья напоминает, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на территории Архангельска до 2024 года планируется расселить 154,6 тысячи кв. метров не пригодного для проживания жилищного фонда.

Все это, безусловно, хорошие и важные дела. Только почему-то их не хватило, чтобы остановить отток населения из Архангельской области. Более того: уменьшилось и население Архангельска.