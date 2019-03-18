2019-03-25T00:14:46+03:00
Архангельск

По Архангельску пойдет ночной автобус

Новый маршрут должен начать работу 1 мая
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Перевозчик определится в результате конкурсных процедур.Перевозчик определится в результате конкурсных процедур.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ночной муниципальный маршрут сообщением «улица Галушина - улица Кедрова» получит порядковый номер 90. Первый в городе ночной маршрут должен начать работу 1 мая: в настоящее время готовится конкурсная документация. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Архангельска. После проведения конкурса определится перевозчик, который возьмется за обслуживание маршрута.

- Ночных пассажиров с 23 часов вечера и до 5 утра будут обслуживать два автобуса малого класса. Интервал движения составит 30 минут. Маршрут свяжет округ «Майская горка» и Соломбалу, на нем будет действовать нерегулируемый тариф. То есть перевозчик, который определится в результате конкурсных процедур, сможет самостоятельно установить цену проезда. При этом она может быть дифференцирована. Проезд может стоить по-разному, если один пассажир едет, например, от улицы Галушина до улице Тимме, а другой - от улицы Галушина до конечной остановки, - пояснил подробности начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

Протяженность нового маршрута регулярных перевозок составит в прямом направлении - 11,3 километра, а в обратном направлении – 12,9 километра. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только в установленных остановочных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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