2019-03-25T01:48:27+03:00
Архангельск

Паломники на снегоходах добрались до Сюзьмы

Северодвинцы навели порядок в местном храме и его окрестностях
Павел ЛОБАНОВ
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Церковь сейчас не действует. Фото: arh-eparhia.ru.Церковь сейчас не действует. Фото: arh-eparhia.ru.
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Участники северодвинского православного молодежного клуба «Возрождение» совершили экспедицию в деревню Сюзьму на побережье Белого моря. Возглавил группу священник Антоний Власов, руководитель клуба.

В местном храме преподобного Антония Сийского отец Антоний с молодыми паломниками совершили молебен с акафистом святому, а на деревенском кладбище - литию о почивших жителях Сюзьмы.

Участники клуба навели порядок в помещениях храма и на прилегающей территории, а также исследовали состояние зимних буранных трасс.

- Даже разоренный храм остается святыней, и важно наполнять его молитвой. Молитва, обращенная к Богу с просьбой о том, чтобы эта территория перестала быть местом запустения, - дело доброе и душеполезное. Каждый такой выезд становится опытом походной жизни, проверкой слаженности работы в команде, - сказал отец Антоний.

Отметим, священник Антоний Власов больше 10 лет прослужил в армии, увлекается туризмом, охотой и рыбалкой. Он руководит не только северодвинским православным молодежным клубом «Возрождение», но и краеведческим туристическим клубом «Меридиан» в поморской Неноксе.

Напомним, деревня Сюзьма славилась своими соляными варницами, целебными водами и морскими купальнями, которыми пользовались в летнее время многие жители Архангельска. До 1780-х годов Сюзьма была усольем Сийского монастыря, а ее жители - монастырскими крестьянами.

Первая церковь в этой деревне, во имя преподобного Антония, была построена на средства Сийской обители. Она стояла до 1856 года, через несколько лет там поставили новую - во имя этого же святого. В 1892 году храм ремонтировали на средства праведного Иоанна Кронштадтского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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