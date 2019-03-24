2019-04-04T17:41:47+03:00
Общество

Чудо-женщина: в Зашейке директор управляющей компании сама чистит крыши от сосулек и делает опрессовки

Майя Тимофеева не любит бумажную волокиту, зато уважает подчиненных
Мария ПАШЕНКОВА
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Майя Тимофеева не боится взять в руки лопату. Сначала она работала простым дворником, а теперь - директор УК. Фото: vk.com/pznewsМайя Тимофеева не боится взять в руки лопату. Сначала она работала простым дворником, а теперь - директор УК. Фото: vk.com/pznews
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До героини этой статьи дозвониться было непросто.

- Майю Валерьевну можно услышать?

- Она сейчас опять контролирует чистку кровли, позже освободится.

Я работы не боюсь

Генеральный директор управляющей компании «Комплекс-ЖКХ» 36-летняя Майя Тимофеева не из тех людей у власти, кто сидит в кабинете за бумагами и на телефон не отвечает из вредности, мол, вот мы какие занятые. Она действительно погружена в работу. Домов у «управляшки» немного - 8 в поселке Зашеек (живет здесь меньше 900 человек), а еще 4 находятся в Полярных Зорях. Правда, от этого не легче.

- Почти все дома у нас старые, аварийные под переселение. В основном пятиэтажки, есть и деревянные одноэтажные, - рассказывает Майя Валерьевна.

На крыше такой «деревяшки» и сфотографировал директора с лопатой ее подчиненный. Майя Тимофеева забралась на козырек, который, кажется, вот-вот рухнет, настолько дом старый, чтобы почистить крышу от снега и наледи.

- Я и не знала, что он это сделал. А потом еще и снимок попал в одну из групп во «ВКонтакте». Была в шоке, стала звездой интернета, - смеется наша собеседница.

- Майя Валерьевна, а зачем вам это? Есть же у вас мужчины-рабочие?

- Коллектив у нас небольшой, и лишние руки никогда не помешают. Хоть у меня руководящая должность, я тружусь вместе со своими рабочими. Я не могу просто стоять и наблюдать - мне надо работать. И вообще я веду активный образ жизни.

Есть еще одна причина, почему директор сама выезжает посмотреть, как там дела обстоят на местах: иногда сосульки сбили, а контролирующие органы присылают бумагу- сосульки есть. Такие вещи лучше проверить лично. Так что весной, как только начинается традиционная заполярная чехарда снегопады-оттепель, работы становится много. Иногда Майе Валерьевне и муж помогает. Например, в прошлом году была слишком сильная наледь - супруг пришел сбивать.

Так хрупкая женщина берет в руки инструмент и залезает на крыши. Кстати, делает не только это, но и сама проводит продувку труб и подготовку домов к отопительному сезону - промывку и опрессовку. Говорит, что работа есть круглый год, вне зависимости от сезона. Весной наступает пара субботников. Жители поселка Зашеек сами собирают мусор, а сотрудники УК им помогают. В прошлом году три дня убирали участок, причем не свой по бумагам.

Кстати, у Майи Тимофеевой трое детей. И они помогают маме, например, на субботниках. Правда, говорят, что не хотят такую работу - очень тяжелая.

Майя Валерьевна точно знает, что лучше маленькое дело, чем больше безделье.

Майя Валерьевна точно знает, что лучше маленькое дело, чем больше безделье.

Звонки среди ночи и жалобы в магазине

А еще стоит добавить, что работа не самая благодарная. Глава Полярных Зорь Максим Пухов так сказал, когда увидел фотография директора УК на крыше: «Майю Валерьевну много критикуют, в многом справедливо. Однако она личным примером показала, как надо работать. Зачет, надеюсь, теперь кровли будут всегда очищены».

И то правда, Зашеек - поселок маленький, все друг друга знают, поэтому свое недовольство Майе Тимофеевой высказывают лично.

- Бывает, что в магазин зайдешь, и там кого-то встретишь, начнут говорит, что там-то плохо, там надо сделать. Что поделать? Ругать будут всегда, всегда есть недовольные. И звонки среди ночи были, и в разном состоянии звонят, потом при встрече извиняются. Но это рабочий момент, я к этому отношусь спокойно, - не теряется наша героиня.

- Старые дома часто требуют капитального ремонта - главная проблема кровли. Так, мы пришли, латку поменяли, но в рамках содержания и ремонта я не могу полностью привести кровлю в порядок. Люди этого не понимают. Но я всегда выслушиваю жалобы и мы стараемся помочь, чем можем. Кстати, заметили, что чем больше мы стали работать, тем больше жители поселка стали возмущаться, - опять смеется Майя Тимофеева.

Взгляд на жизнь у нее легкий, позитива хватит, чтобы батарейки заряжать.

Лучше не бумажки писать, а лопатой махать

Еще одна трудность - контролирующие инстанции. Как говорит Майя Валерьевна, их много, и некоторые замечания, как говорится, яйца выеденного не стоят. Особенно обидно, когда нарушений нет. Но закон велит реагировать на такие претензии в бумажном виде, а это целые папки документов.

- Иногда по мелочи начинают мучить. Отписка - это бумажная волокита, лучше бы я пошла и крышу почистила, - отмечает Майя Валерьевна.

Не каждый человек выдержит работу в сфере ЖКХ.

- Я в ЖКХ порядка 10 лет. Уже настолько привыкла, что не замечаю трудностей. Бывает, что не успею с документацией разобраться, могут и ночь сидеть с ней. Я люблю свою работу за то, что она активная, не надо сидеть на одном месте. Я начинала дворником, потом маляром, техником, мастером, замдиректора. В итоге решили создать свою управляшку - ей уже четыре года. Мне же всегда было интересно узнать, как люди работают с самых низов и идут вверх по карьерной лестнице. Хотя у меня нет иерархии «я - начальник, а ты - никто». Я своих рабочих люблю, - твердо говорит руководитель.

После разговора с ней остается приятное чувство и мысль - побольше бы таких директоров в управляющих компаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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