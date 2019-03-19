Китаец выучил в мурманской колонии русский язык и стал поваром

Ежемесячно в исправительную колонию №17 в столице Заполярья приходят этапы. Принимая новеньких, сотрудники действуют по годами выработанному и утвержденному алгоритму. Но прибытие в колонию на Крайнем Севере гражданина Китая потребовало от них особого подхода – ведь новый подопечный ни слова не понимал по-русски.

Окей, Гугл!

- Осужденный Зиан Чжуан (имя и фамилия изменены по этическим соображениям – Ред.), 1987 года рождения. Прибыл в исправительную колонию строго режима №17 для отбытия наказания по статье 126 Уголовного кодекса России «Похищение человека», - представляет своего подопечного капитан внутренней службы Вадим Киселев, служивший на протяжении шести лет начальником отряда отдела по воспитательной работе ФКУ ИК-17.

Именно в его обязанности входило познакомить китайца с жизнью в учреждение и помочь сориентироваться, чтобы иностранец не нарушал режим. Вот только как это сделать, если между вами непреодолимый языковой барьер? На тот момент новенький не владел ни русским, ни английским, хотя последний, как и мы, он проходил в школе.

- Первое время мы объяснялись с Зиан Чжуан в прямом смысле слова на пальцах, где он должен спать, где есть и во сколько являться на проверку. Хотя до наскальной живописи, конечно, не доходило, - шутит Вадим Киселев.

Вадим Киселев приложил немало сил, что его иностранный подопечный смог более или менее комфортно чувствовать себя в тюрьме. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Но нарушений все равно избежать не удалось. За семь лет у него набралось 8 благодарностей и 12 взысканий. Последние, в основном за нахождение в другом отряде – остальные осужденные воспринимали Зиана как некую диковинку и звали его на чай – и за сон в неустановленное время, за который ему однажды даже пришлось посидеть в штрафном изоляторе.

- И тут мы столкнулись с еще одной проблемой. За каждое нарушение осужденные должны давать объяснения в письменном виде. Зиан Чжуан мог это сделать, но на китайском, - вспоминает Вадим Сергеевич. – Он писал свои иероглифы, а я приходил домой и с помощью онлайн-переводчика пытался понять, что он мне там наобъяснял. В итоге даже установил на телефон специальное приложение, которое прямо с изображения переводит текст. Конечно, не точно, но смысл понятен.

Зато задания начальника отряда по благоустройству территории колонии Зиан Чжуан выполнял исправно. Снег убирал тщательно, утрамбовывая его в непривычные русскому глазу квадратные сугробы.

Бабушка сдала

Признаться, самому Зиану Чжуану, уроженцу Харбина, было в разы тяжелее. За полтора месяца, что китаец пробыл на свободе, он не успел толком познакомиться ни с Россией, ни с ее жителями.

- В Москву я приехал вместе с приятелем, чтобы заработать денег. Ваша столица мне понравилась, красивый город. Плохо, что я недолго в нем пробыл, так бы погулял, посмотрел все, - признается Зиан Чжуан.

Зиан трудился в одном из магазинов, куда целыми фурами приходили товары из его родного Китая. А потом он решил по-быстрому срубить больших денег. Вместе с товарищем Зиан взял в плен своего богатого соотечественника и попросил у него один миллион долларов – деньги начинающие похитители собирались потратить на открытие магазина в России. Возможно, ход конем и принес бы желаемый результат, но китайцы не учли одну маленькую особенность - русский менталитет окружающих их людей.

Как оказалось, похищение провалилось в самом начале из-за обычной русской пенсионерки, которая жила по соседству со съемным жильем китайцев. Она приметила, что до сих пор иностранцы ходили вдвоем, а тут пришли втроем, и один уж больно сильно возмущался. Женщина решила перестраховаться и позвонила, куда следует. В итоге вместо миллиона долларов незадачливые похитители получили по семь лет лишения свободы каждый.

На одно лицо

В СИЗО Зиан Чжуан общался со следователем через переводчика, который был с другой провинции, и иногда его не до конца понимал. В колонии на Крайнем Севере даже такого толмача не оказалось, и бедняга попал в свой персональный ад.

- До того дня я даже не знал, что есть такой город Мурманск. Когда приехал сюда, все время светило солнце и, я уже было подумал, что ночи здесь не бываем вовсе. Это потом понял, что на Севере летом все время день, а зимой ночь и все время холодно, - вспоминает Зиан Чжуан. - Первое время было очень тяжело: все люди на одно лицо и говорят на непонятном языке. Я ни с кем не разговаривал и не общался.

Начальник отряда предложил иностранному подопечному пойти учиться в школу при колонии и начать изучать великий и могучий. Зиан согласился, да и выбор у него был небольшой: провести предстоящие семь лет в полном молчании или начать хотя бы что-то понимать.

Учителю русского языка Александру Жаренову в работе с осужденным из Китая пришлось пользоваться онлайн-переводчиком, чтобы Зиан Чжуан смог заговорить по-нашему. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

- По результатам тестирования, которое далось ему крайне трудно, он был зачислен в пятый класс, поскольку у нас нет начальной ступени образования. На тот момент у нас не было никаких методик изучения русского языка как иностранного. Приходилось активно использовать учебники для первого - четвертого классов. Начинали, кончено, с алфавита. Особенно тяжело Зиану давались буквы р, ы, ь и ъ. Лексика с конкретным значением давалась ему легче, а вот с абстрактным значением пришлось помучиться. «Смелость» и «доблесть» на пальцах не объяснишь и не покажешь. Приходилось прибегать к русско-китайскому словарю, которым Зиан активно пользовался, - рассказывает учитель русского языка и литературы вечерней школы №18 при ИК-17 Александр Жаренов.

Без крепкого словца

К тому моменту осужденный из Китая немного овладел разговорным русским, но так как обучением Зиана Чжуана занимались не только учителя, но и его соотрядники, то, конечно, в ней присутствовала и ненормативная лексика, которая по традиции хорошо дается всем. С литературными грамматическими формами гораздо сложнее: чуждые русские слова отказывались согласовываться в его голове, а некоторые глаголы такие, например, как «ходить» и «идти» не хотели различаться. А вот интернациональная математика давалась ему легче – все-таки у цифр нет языкового барьера.

- Сначала Зиан был очень старательным, но потом усердие его стало угасать: то ли влияние окружения сказалось, то ли он взял уже для себя все необходимое, то ли понимал, что будет достаточно тяжело сдать выпускные экзамены. До 9 класса доучился и пошел получать профессию повара в училище, - говорит педагог.

По словам самого Зиан Чжуан, профессию он выбирал больше для души, да и так полюбившиеся в колонии борщ с пловом хотелось научиться готовить.

Борщ и пельмешки

Несмотря на весьма специфическую среду, в которой оступившейся китаец провел последние семь лет, в России у него появилось много друзей. Благодаря тесному общению с осужденными, Зиан Чжуан заочно побывал во многих городах: Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и, конечно, Мурманске.

- За эти годы я столько интересного услышал о вашем городе, что с удовольствием бы провел в нем неделю-другую, чтобы воочию увидеть все достопримечательности. Но такой возможности у меня, к сожалению, уже не будет (по закону Российской Федерации, в отношении иностранцев, совершивших преступление на ее территории, часто выносится решение о нежелательности дальнейшего пребывания в стране – Ред.), - разводит руками собеседник «КП».

А еще осужденные быстро приметили, что Зиана никто не поддерживает со свободы – за все это время пришла всего одна посылка – и стали его подкармливать. Люди старшего поколения, вероятно, видели в этом худощавом молодом человеке своих сыновей, оставшихся без отцовского плеча на свободе, и стали звать китайца на чай, угощая его то тортом, то конфетой. Но самое удивительное, что в исправительной колонии №17 Зиану Чжуану выдался случай побеседовать на родном китайском языке.

- У нас бы осужденный-полиглот. Николай В. сначала овладел английским языком, а потом переключился на китайский. А как учиться без языковой практики? Николай и Зиан часто беседовали на языке Поднебесной. Хоть и с акцентом, но все-таки родная речь. Кстати, Зиан хвалил Николая за то, что тот хорошо читает иероглифы, - отмечает Вадим Киселев.

Сейчас Николай получил послабление режима и ждет своего освобождения уже на участке колонии-поселения, а Зиана готовятся встречать дома после многолетней разлуки.

- В поселке под Харбином меня ждут родители и брат. Мама обещала налепить для меня моих любимых пельменей, - с дрожью в голосе говорит Зиан Чжуан.

В Китае он мечтает открыть кафе, в котором будет угощать своих гостей русской и китайской кухней. А еще он надеется найти себе супругу из России. По утверждению Зиана, красивее наших женщин нет во всем мире.

КСТАТИ

Не единственный такой

Осужденные-иностранцы в колонии не редкость. Правда, зачастую речь идет о гражданах из стран СНГ. Но бывают исключения вроде Зиана Чжуана.

- Отбывал у нас наказание и гражданин Ирана. Ему было тогда за сорок, и по характеру он сложнее и тяжелее Зиана Чжуана. Кроме того, в отличие от него он даже не пытался учить русский язык и от посещения школы отказался, понимал, что ему говорят, но практически не общался, замкнутый был,- вспоминает Вадим Киселев.