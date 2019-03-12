Юные северодвинцы побывали в «Храме муз»

Музыканты и вокалисты детских музыкальных школ № 3 и 36 города корабелов успешно выступили на региональном конкурсе-фестивале «Музыка в храме муз», который прошёл в Каргополе. Об этом на портале мэрии Северодвинска рассказала начальник управления культуры и туризма администрации города Елена Михайленко.

- Фестиваль объединил исполнителей самых разных направлений в искусстве, начиная от инструментального жанра, хорового и академического пения до народной музыки. Его цель - выявление и поддержка одаренных детей, взаимообмен творческим опытом, популяризация российского классического музыкального образования, - пояснила она.

Таланты

По итогам конкурсных прослушиваний лауреатом первой степени в номинации «Инструментальный конкурс. Солисты» стала воспитанница ДМШ № 3 Арина Кувалдина, гитара (преподаватель Заичко). Этого же звания удостоены и воспитанники ДМШ № 36. Так, в номинации «Инструментальные ансамбли (фортепиано, струнно-смычковые, народные, смешанные)» лучшими признаны дуэт скрипачей Севастьян и Доминика Тарховы (преподаватель Трофимова, концертмейстер Демирчиева) и камерный ансамбль «Рондо» (руководитель Доронина, концертмейстеры Николаева и Чечулина).

В номинации «Солисты по вокалу (народное пение, фольклор)» не было равных Глебу Полевому, Дарье Мартьяновой, Варваре Колесник и Анатолию Летошникову (преподаватель Ульмасова, концертмейстер Болейко). А в номинации «Вокальные, хоровые ансамбли (народное пение, фольклор)» - вокальным ансамблям младших и старших классов «Северная отрада» (руководитель Ульмасова, концертмейстер Болейко).

Признание

Лауреатами второй и третей степеней также стали ученики ДМШ № 36. В номинации «Солисты, исполнители на народных инструментах» звания лауреата второй степени удостоена домристка Алина Ботыгина, (преподаватель Сорокина, концертмейстер Сулейманова).

Лауреатами третей степени в номинации «Солисты, исполнители на фортепиано» стала Мария Денисова, фортепиано (преподаватель Сулейманова), а в номинации «Солисты по вокалу (народное пение, фольклор)» - Никита Лазарев и Алёна Ершова (преподаватель. Ульмасова, концертмейстер Болейко).

Дипломантами конкурса-фестиваля в номинации «Академическое пение. Солисты» признаны воспитанники ДМШ № 3 Вера Примакова и Диана Волкова (преподаватель Гиль, концертмейстер Смирнова).

В номинации «Солисты, исполнители на фортепиано» дипломантом стала ученица ДМШ № 36 Дарья Морозова, фортепиано (преподаватель Сулейманова), а в номинации «Солисты, исполнители на народных инструментах» также представитель ДМШ № 36 Георгий Григорьев, гармонь (преподаватель Богданова).

Культура

Кроме того, каждый день фестиваля был насыщен культурной программой. Для конкурсантов и их педагогов были организованы концерты мужского хора и ансамбля солистов губернаторского оркестра русских народных инструментов «Музыкальный калейдоскоп» Вологодской государственной филармонии имени Гаврилина, творческие вечера-встречи с доцентами Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, лауреатами международных и всероссийских конкурсов - Русланом Разгуляевым (фортепиано) и Сергеем Озеровым (баян). Состоялись методические конференции, круглые столы и мастер-классы.

Участники также смогли познакомиться с самобытной культурой и природой Каргополья. Они посетили местные музеи и сказочный эко-парк «Медвежий край», приняли участие в мастер-классах, где познакомились с традиционными ремёслами этой местности.