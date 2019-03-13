25 лет спустя: как осужденных в 90-е учат пользоваться картами, смартфонами и ходить в супермаркеты

- Я в детстве однажды видел автомобиль. Теперь они повсюду, - с ужасом понимал один из героев легендарного фильма «Побег из Шоушенка». Брукс Хэтлен провел в американской тюрьме 50 лет. И такая ситуация – далеко не вымысел сценариста. Когда ты был изолирован от общества десятки лет, то рискуешь, выйдя на свободу, оказаться совершенно в другом мире, где уже давно другие законы и образ жизни. Как никто это понимают сотрудники исправительных колоний и стараются максимально подготовить своих подопечных к грядущей воле. В учреждениях УФСИН по Мурманской области даже работают школы подготовки к освобождению. О них в преддверии 140-летия уголовно-исполнительной системы России рассказал старший специалист по социальной работе группы соцзащиты осужденных исправительной колонии строгого режима №17, майор внутренней службы Андрей Стародворский

Кузнецы своего счастья

- Исследования показывают, что примерно через три года пребывания за решеткой взрослый мужчина уже не боится тюрьмы – воля его страшит гораздо больше. Что его ждет на свободе, как его встретит этот уже почти забытый им мир, как отнесутся к нему люди – все это зачастую беспокоит осужденного, - говорит Андрей Стародворский. – И, тем не менее, выбор дальнейшего жизненного пути остается за конкретным человеком. Готовить осужденных к освобождению мы по сути начинаем с того момента, как только они попадают к нам.

Переступая порог исправительного учреждения, вчерашние подследственные попадают на 15 суток в карантин. Там они проходят медицинское обследование и «курс молодого бойца», на котором новеньким разъясняют все нюансы предстоящей жизни за решеткой: правила внутреннего распорядка, вопросы бытового и медицинского обеспечения, организацию трудовой занятости и получения профессионального образования.

В рамках школы подготовки к освобождению с сидельцами встречаются представители комплексного центра социального обеспечения населения, пенсионной службы, различных благотворительных общественных организаций. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

- Мы стараемся максимально подробно узнать о новых подопечных: об их жизненных этапах и выплачиваемых им пособиях, которые необходимо переводить по месту новой регистрации. Если осужденный не имеет общего образования или профессии, то мы направляем его на учебу, кстати, ни один осуждённый у нас не освобождается без свидетельства о получении той или иной специальности, - вводит в курс дела Андрей Витальевич. – А уже готовых специалистов трудоустраиваем. Правда, на всех рабочих мест не хватает, хотя ежегодно открываются новые производства, но спрос пока все равно превышает предложение. Поэтому первым делом возможность заняться делом получают те, кто обязан гасить иски потерпевших и платить алименты.

К тому же, преобладающее большинство осужденных рвутся трудиться – за работой время летит быстрее, да и мрачные мысли не так одолевают.

«Жди меня» за решеткой

Но на этом забота об отбывающих наказание не заканчивается.

- Нередко к нам попадают осужденные, у которых утеряны все возможные документы, в том числе и паспорт. В наши обязанности входит восстановить их. Одному своему подопечному я заново делал весь комплект документов порядка пяти раз – каждый раз выходя на свободу, он умудрялся растерять весь комплект, - вспоминает Андрей Стародворский.

Кроме того, перед Андреем Витальевичем и его коллегами стоит непростая задача оформлять осужденным, у которых подошел возраст, пенсию. Дело в том, что довольно часто трудовые книжки у подопечных ИК-17 тоже утрачены. Поэтому соцработникам приходится сотнями рассылать запросы по всей стране, восстанавливая рабочую биографию будущих пенсионеров.

- Однажды к нам обратился осужденный, который большую часть своего трудового стажа отработал в Нарве. В итоге благодаря нашим усилиям ему назначили эстонскую пенсию в размере порядка 300 евро. Единственное – по их законам, до его освобождения она будет копиться в пенсионном фонде, - приводит пример майор внутренней службы.

С первых дней сотрудники колонии советуют своим подопечным задуматься о том, что их ждет после освобождения и стараться поддерживать связь с семьей, коллегами, с которыми рука об руку трудились до этого, и друзьями, из числа тех, кто не приведет к новому сроку. И порой, чтобы поддержать осужденных, они выступают в роли команды популярной телепередачи «Жди меня».

- Мы регулярно посещаем отряды и спрашиваем, нет ли у кого каких вопросов. Однажды к нам обратился 30-летнйи осужденный, готовящийся к условно-досрочному освобождению, и попросил найти его старшую сестру, с которой потерял связь после детского дома. Она покинула стены спецучреждения раньше, и первое время они поддерживали контакт, а потом жизнь их развела в разные стороны. Мы направили запросы туда, где как наш подопечный помнил, она могла находиться. В итоге наши старания увенчались успехом: сестра сначала написала ему письмо, а потом и встретила брата из колонии. Осужденный буквально светился от счастья и был очень благодарен, - описывает свои будни Андрей Стародворский. - Другой просил найти отца. К сожалению, его мы не смогли порадовать – выяснилось, что не так давно он умер.

Потолки побелят и обои поклеят

Непосредственно сама школа подготовки к освобождению начинается за полгода до окончания срока. Два раза в месяц сотрудники различных служб исправительной колонии встречаются с осужденными и рассказывают им о жизни на воле. Постоянные гости колонии и представители комплексного центра социального обеспечения населения, пенсионной службы, различных благотворительных общественных организаций помощи осуждённым.

В исправительных учреждениях установлены информационные терминалы, с помощью которых осужденные могут из-за решетки искать себе работу. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

- Нельзя сказать, что на свободу наши подопечные выходят, словно слепые котята. В колонии они смотрят новости по телевизору, общаются с родственниками и так или иначе все равно имеют представление о современной жизни. Кроме того, в школе их учат пользоваться Интернетом, поисковыми системами и как писать письма на компьютере. Конечно, тяжелее приходится тем, кто отбывает большие сроки. Так 5-10% осужденных ИК-17, переступили порог учреждения еще в конце 90-х. Например, они очень удивляются, что из российских городов исчезли ларьки, - говорит Андрей Витальевич.

В итоге сотрудникам исправительных учреждений приходится рассказывать своим подопечным, что такое пластиковые банковские карты и как пользоваться мобильным банком и Интернетом в целом. А заодно дают советы, где и в какую цену лучше покупать продукты. Но помимо каких-то жизненных, привычных рядовому россиянину реалий, внимание осужденных заостряют на его обязанностях, которые он должен неукоснительно исполнять после освобождения.

- Те, кто вышел по УДО, или те, кому судом назначены дополнительно исправительные работы, обязаны после освобождения встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию или полицию по месту жительства. Кроме того, некоторые должны находиться под административным надзором, если были злостными нарушителями режима содержания либо отбывали наказание по статье, связанной с половой неприкосновенностью, - отмечает собеседник «КП».

А еще дают советы, как вести себя при встрече с прежним окружением и делятся лайфхаками, что делать, если их бывший подопечный окажется в трудной жизненной ситуации. Например, где можно бесплатно получить продукты, финансовую и юридическую помощь, а также пройти курсы по переподготовке. Кстати, если до того, как осужденный попал за решетку, он один проживал в квартире, и за 10-15 лет его отсутствия жилье пришло в негодность, то он может обратиться в администрацию своего муниципалитета. В органах местного самоуправления работает программа, в рамках которой в квартире бывшего сидельца сделают ремонт. Не евро, конечно, но потолки побелят и обои поклеят.

Со слезами на глазах

Другой вопрос, если тюрьма за долгие годы стала родным домом, а на воле освободившегося осужденного никто не ждет, да и своего жилья нет.

- В таких случаях мы просим помощи у общественных благотворительных организаций, у которых для наших подопечных есть помещения для проживания и работа на первое время. Пусть это не отдельные апартаменты, а скорее гостиничный номер, но все лучше, чем промозглая улица. Встать на ноги осужденным помогают организация «Улица», «Наш дом», Архиерейское подворье Феодоритовского храма в Мурманске и ООО «Смирнов» из Мончегорска. Последний предприниматель, кстати, обеспечивает наших подопечных и питанием до первой зарплаты. Правда, с одним условием – никакого алкоголя, - подчеркивает Андрей Стародворский.

К слову, о трудоустройстве. В рамках школы подготовки к освобождению в колонию приглашают специалистов Центра занятости населения, которые устраивают в исправительных учреждениях целые ярмарки вакансий, приглашая на них работодателей. Последние могут побеседовать с потенциальным сотрудникам и решить приглашать ли человека с запятнанной репутацией, но горящего желанием трудиться, к себе на службу или нет. Так, например, отбывающий наказание в ИК-17 автослесарь получил сразу несколько гарантийных писем о последующем трудоустройстве. Мастера с золотыми руками сотрудники учреждения провожали с сожалением: такие специалисты везде нужны.

Кстати, с этой же целью в колониях установили информационные терминалы Центра занятости, с помощью которых осужденные, еще находясь в местах не столь отдаленных, могут искать работу.