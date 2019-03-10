Кукольный мастер из Апатитов может корпеть над своими работами по несколько часов к ряду

Фея знала свое дело,

И, летая в небесах,

Днем и ночью, то и дело

Совершая чудеса.

Фея кукол создавала,

Мастерила, колдовала,

Все, чего она касалась,

Оживало, просыпалось.

И в ее руках послушно,

Обретали куклы души.

Ведь у кукол судьбы тоже,

С человеческими схожи.

А потом свои трофеи

Раздавала людям фея.

Потому что это средство,

Чтобы вечно помнить детство.

Лариса Рубальская

Именно такая фея живет в Апатитах и зовут ее Вера Кувшинова. Создание кукол – ее хобби и довольно оригинальный способ отдохнуть от работы, людей и окружающей действительности. Она садится за стол и словно по мановению волшебной палочки мир с его повседневными проблемами исчезает, остаются только мастер и ее будущее творение.

Это самые первые куколки апатитского мастера: маленькая девочка-эльфочка и ребятенок Teddy Dolls. Фото: Из личного архива героя публикации

Эмигрировали за границу

- Куклами я увлекаюсь давно. Еще в детстве лепила их из пластилина, покрывала жутким слоем гуаши и закрепляла это все мебельным лаком. Они, конечно, были кошмарные, но зато свои, - вспоминает Вера Кувшинова. - Серьезно интерьерной или, как ее еще называют, будуарной куклой я увлеклась четыре года назад. Стала изучать по различным источникам, как и из чего люди лепят. Год только ушел на изучение анатомии и построение самой куклы. Художественного образования у меня нет, я – самоучка, поэтому мне пришлось довольно сложно.

Вот такие куклы и уехали за границу. Они не большие 25 сантиметров и выполнены в технике болтушки или будуарочки. Фото: Из личного архива героя публикации

Но в итоге теоретический материал был набран, и апатитчанка приступила к практике. Самыми первыми куклами были маленькая девочка-эльфочка ростом всего 15 сантиметров и ребятенок в технике Teddy Dolls. Тогда Вера только училась их создавать. Потом на свет появились 25-сантиметровые экспонаты, выполненные в технике болтушки или будуарочки.

Эти подвижные девочки сделаны из запекаемого пластика и тоже на каркасе. Фото: Из личного архива героя публикации

- Мои первые работы были просто раздарены по знакомым и подругам. Могу сказать, что несколько куколок эмигрировали за границу: в США, Францию и Австралию. Надеюсь, что временем география расширится, - улыбается собеседница «КП».

Капризная модница

- Идеи для создания своих кукол я беру из сказок, книг и мифов. Каждый образ приходит по-своему: может долго и нудно рождаться, а может сразу буквально за пару часа слепиться на одном дыхании. Именно так было с Кикиморкой: ее личико я слепила за два часа. Правда, потом еще пять часов вживляла волосы, - делится опытом Вера Кувшинова. – А вот самой вредной и капризной в моей практике оказалась большая – 60 сантиметров – кукла в золотом платье. Она выполнена из самозастывающей пластики на каркасе, руки и ноги у нее сгибаются, а голова на шарнирном креплении. Личико этой красавицы мне пришлось переделывать раза четыре, а потом долго и терпеливо подбирать ей наряд – модница ничего не хотела надевать.

Эта капризная красавица – настоящая модница. Вере Кувшиновой пришлось очень долго подбирать для нее наряд. Фото: Из личного архива героя публикации

Кстати, самозастывающая пластика – не единственный материал, с которым работает заполярный кукольный мастер. В ассортименте у Веры Кувшиновой также есть запекаемая пластика LivingDoll и литьевой материал флюмо.

А вот Кикиморка оказалась покладистой – ее милое личико мастер слепила за каких-нибудь два часа. Фото: Из личного архива героя публикации

- Если говорить о любимых работах, то, как правило, это та, что еще не сделана. Бывает, закончишь куколку, и вроде все устраивает, а на следующий день я уже не довольна результатом и можно переделывать заново, - признается северянка. – Больше всего, я мечтаю делать шарнирных кукол, но они для меня самые сложные на данном этапе – много времени занимает подгонка шарниров и симметрия.

Публикация о кукольном матерее с Крайнего Севера появилась даже в специализированном журнале. Фото: Из личного архива героя публикации

Но, несмотря на самокритичность заполярной рукодельницы, она была удостоена внимания единственного в России специализированного журнала для профессиональных художников и любителей авторской куклы «Кукольный Мастер». А вот стать ее клиентом и приобрести будуарную куклу ручной работы можно в группе «Авторские куклы. Вера Кувшинова».