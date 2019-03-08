Сила и женственность: многодетная мама из Мурманска собирает титуты бодифитнеса и бодибилдинга

Что обычно желают дамам на 8 Марта? Оставаться красивыми, женственными и сильными. Часто все это совпадает в одном предложении. Перед Международным женским днем мы поговорили с мурманчанкой Викторией Курякиной, которая умеет быть и Еленой Прекрасной, и Амазанкой, если это понадобится.

Виктория считает, что четырех занятий в неделю в спортзале и правильного питания достаточно, чтобы привести себя в форму.

Сделала себя сама

Если вы встретите 35-летнюю Викторию, например, на улице в обычной одежде и с простым макияжем, то вряд ли точно скажете, сколько ей лет, замужем ли она, имеет ли детей и какое у нее хобби, увидев её на сцене, вряд ли вспомните хрупкую брюнетку. Нет, Виктория не актриса и не певица. Она одна из представителей бодибилдинга и фитнеса в Мурманской области. Из регалий: чемпионка Москвы по бодифитнесу и абсолютная чемпионка Центрального федерального округа.

Про таких, как наша героиня, говорят «сделала себя сама».

- Хоть иногда утверждают, что генетика не играет роли, но на самом деле от нее не убежишь, но с этим можно работать, - убеждена Виктория. - В моей семье все склонны к полноте, некоторые весят по 100 килограмм. Уже в школе поняла, что худышка - это не про меня, в ход пошли разные диеты и работа над собой.

Вес удавалось держать до родов. А после них девушка набрала 20 килограмм: если до беременности весы показывали 48 килограмм, то после уже по 70. С ростом 158 сантиметров излишки были очень видны. Это подтолкнуло к активному занятию фитнесом.

И это был шаг к новой профессии. Виктория работает в одном из крупнейших спортклубов Мурманска.

В зал Виктория пришла, чтобы привести себя в форму после родов. А теперь это ее любимая работа.

Долой стереотипы

Кстати, многие думают, что фитнес-красотки дни напролет проводят в спортзале. Это не так. Четырех тренировок в неделю и грамотного подбора питания вполне достаточно.

Утром дети, школа, сад, спортивные секции, а в промежутках - любимая работа. В конце дня - домашние дела, хлопоты с детьми. И это обычный ритм жизни. Существует огромное количество мифов и стереотипов, связанных с тренингом, питанием и другими сферами женского бодибилдинга. Один из них - боязнь перекачаться. Своим примером Виктория показывает, что можно достигать спортивных результатов и всегда оставаться женственной и привлекательной.

- В период соревнований и межсезонье мы выглядим по-разному. Конечно, к выступлению мы сушимся, тело становится рельефнее. Когда девушка выходит на сцену соревнования бодифитнеса, кажется, что она очень накачанная, хотя она весит иногда всего 48-50 килограммов, – продолжает Виктория.

Виктория - чемпионка Москвы по бодифитнесу и абсолютная чемпионка Центрального федерального округа.

Семья - это счастье

К слову, это еще один удивительный факт о нашей героине. Она - многодетная мама: воспитывает 11-летнюю Ангелину, шестилетнюю Софию и пятилетнего Егора. Виктория и ее муж Роман всегда хотели большую семью.

Иногда молодые мамы находят тысячу и одну причину, почему не могут заниматься спортом. Самая популярная – нет времени. У Виктории есть на это контраргумент.

- Даже занятии по полчаса-часу в зале помогают стать бодрее и снимают моральную усталость. Если ты хочешь – ты найдешь время и пойдешь. Нам не помогают ни бабушки, ни дедушки, но время находилось всегда.

Виктория уверена: счастье в детях! А еще ее всегда поддерживает любимый супруг.

И сейчас Виктория продолжает все успевать.

- Для своих дочек я хочу быть примером, и это заставляет быть требовательнее к себе. Кстати сказать, моя старшая дочь Ангелина занимается художественной гимнастикой и имеет за плечами весомый багаж медалей, дух соперничества всегда присутствует в доме, так что мы всегда мотивированны только на победу. София, моя средняя дочь занимается плаванием и рисованием. Пятилетний сынок Георгий занимается греко-римской борьбой, и с гордостью могу сказать, что в свои пять лет он отжимается 25 раз. Муж Роман - кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Все мои титулы – это заслуга моего мужа. Его поддержка и уверенность передается мне, и я побеждаю. Достижения в спорте не мастерство, не талант, а воля и характер, - считает Виктория

Старшая дочка Ангелина увлекается художественной гимнастикой. У кого больше медалей?

Иногда ее спрашивают, а не тяжело ли детям в таком ритме? Но на самом деле и дочки, и сын, с нетерпением ждут тренировок и не хотят ничего менять.

Сама Виктория каждый сезон ставит новую цель и идет к ней, как бы тяжело не было. Например, в ближайших планах – тоже стать кандидатом в мастера спорта и поехать на соревнования в Европу.

У Виктории Курякиной есть пожелание всем девушкам в этот весенний праздник:

- Есть одно высказывание у Софи Лорен: «Трудно стать неотразимой, если ты ленива». Поэтому желаю быть неотразимыми! Заниматься саморазвитием и внутренне и физически, любите себя и занимайтесь фитнесом».