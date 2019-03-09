Пожар в школе в Кузомени случился из-за того, что на сим-карте не было денег

Русское авось привело к тому, что в истории Мурманской области впервые сгорела школа. За 80-летнюю историю региона такого ЧП еще не было. Напомним, 12 февраля в старинном поморском селе Кузомень дотла сгорело здание начальной школы. Пожар случился рано утром, когда ни учительница Екатерина Двинина, ни четыре ее ученика еще не пришли на занятия.

Спустя месяц после пожара, в МЧС рассказали, почему не удалось спасти социально значимый объект.

- ЧП в Кузомени предшествовала несколько роковых случайностей, а где-то даже халатностей, в которых мы сейчас все вместе разбираемся, - рассказал начальник главного управления МЧС России по Мурманской области, полковник внутренней службы Руслан Назаров.

Случайность №1

В октябре 2018-го был уточнен весь перечень социальных объектов в муниципальных образованиях региона, в которых специалисты по пожарной безопасности провели превентивные и профилактические меры, а также запланировали силы и средства для тушения пожара. Но…

- К сожалению, в этом перечне начальной школы в Кузомени не было. Почему? Мы этот вопрос задали министерству образования Мурманской области, - говорит полковник внутренней службы.

Случайность №2

Каждый социальный объект должен был выведен на пульт пожарной охраны в автоматическом режиме. Любую сработку видит диспетчер, который в безусловном порядке отправляет караул на тушение пожара. Однако из-за своей отдаленности школа в Кузомени на пульт выведена не была.

- Вместо этого образовательное учреждение оборудовали GSM-сигналом, модуль для подачи которого встроен в автоматическую пожарную сигнализацию. В других регионах России эта система уже спасла очень много жизней и, в первую очередь, среди социально незащищенного населения, - объясняет нюансы Руслан Назаров. - В нашем случае при возникновении пожара GSM-сигнал идет главе администрации Кузомени, учителю и добровольной пожарной команде. Однако когда загорелась школа, GSM-модуль не сработал. По предварительной информации, на сим-карте, которая обеспечивает его работу, банально не было денег, и сигнал не прошел. Сейчас мы также разбираемся, почему этого не произошло.

Тем не менее, время было упущено. Огонь успел распространиться до такой степени, что здание уже нельзя было спасти.

Случайность №3

В Мурманской области создано 27 добровольных пожарных дружин, расположенных в малочисленных населенных пунктах, которые не целесообразно прикрывать профессиональной пожарной охраной. Одна из них находится в Кузомени.

- Если брать по результатам деятельности, то дружина справилась. Дело в том, что есть такое понятие, как выбор решающего направления тушения пожара. В Кузомени огонь уже охватил все здание и вырывался из-под крыши. Полыхающую школу было не спасти. Поэтому основной задачей команды было защитить другие здания. И с ней дружина справилась, - комментирует действия своих подчиненных Руслан Владимирович.

Но если к добровольцам-огнеборцам у руководства главка вопросов нет, то к их оснащению - масса.

- В Кузомени есть мотопомпа, которая помогает подавать воду для тушения пожара. Однако муниципалитет не обеспечил село источниками воды и гидрантами. Соответственно, горящую школу тушили снегом и водой, которую подвозили на каких-то бочках, - говорит о еще одном упущении Руслан Назаров. - Боевой одеждой пожарных-добровольцев обеспечиваем мы. Но, несмотря на то, что в Кузомени всего два человека, амуниции было недостаточно.

Случайность №4

И последнее. В 2018 году в сгоревшей школе прошел ремонт, в ходе которого рабочие заменили даже проводку. Но экономия на спичках свела все старания чиновников на нет.

- Ремонт стоил много миллионов бюджетных средств. Но банальное устройство "пиростикер", стоимость которого 50 рублей, смонтировано не было. А меж тем, по статистике горимость объектов, оснащенных пиростикерами, снизилась на 70%, - резюмирует в разговоре с журналистами руководитель областного МЧС. - Устройство работает просто: специальная лента, похожая на обычный пластырь, ставится в розетку, и, когда происходит замыкание, она размыкает цепь и тушит возгорание. Пожара не будет. По предварительной версии, причиной пожара в Кузомени стало все-таки короткое замыкание. Если бы закупили всего три пиростикера, то обсуждать нам с вами было нечего - ЧП просто бы не произошло.

Все эти возникшие после пожара в Кузомени вопросы уже поднимались на заседании комиссии по чрезвычайным ситуация при правительстве Мурманской области, а на следующей неделе их обсудят на аналогичной встрече, но на уровне Терского района. Возможно разбор полетов произошедшего ЧП позволит учесть все эти оказавшиеся столько важными нюансы при строительстве новой школы в старинном поморском селе, которая должна появиться там уже к новому учебному году.