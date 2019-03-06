Мурманский краевед Михаил Орешета: «На перевале Дятлова произошло что-то уголовное»

В горах Северного Урала 60 лет назад с девятью туристами, ушедшими в поход под руководством Игоря Дятлова, произошла трагедия – никто из группы не вернулся живым. Пятерых замерзших насмерть нашли возле разрезанной палатки через месяц, а остальных и вовсе – в мае. Что случилось зимой 1959 года неизвестно до сих пор. Следователи в сотый раз строят догадки, а опытные туристы недоумевают, почему детективы не видят очевидного.

На очередном витке расследования громкого дела свое мнение высказал известный мурманский краевед-поисковик Михаил Орешета, который едва ли не всю жизнь провел в походах и экспедициях.

– Слушаешь следователей, и оторопь берет от их невежества. И откуда такие «спецы» берутся? «Лавина засыпала палатку, поломала ребра ребятам, оставила на их теле множество гематом, напугала, заставила бежать без теплой одежды». Какая лавина! Посмотрите на снимок: палатка присыпана снегом, рядом стоят лыжи. Уж их-то снег свалил бы в первую очередь. Все элементарно: палатку замело поземкой и все. Помню, в конце 70-х мы со школьниками поставили палатки, легли спать, а ночью случился снегопад. Утром наши палатки выглядели точь-в-точь как на перевале Дятлова. И что? Проснулись, выбрались наружу, сфотографировались, свернули лагерь и ушли. Повторяю, со мной были дети, а с Дятловым - опытные туристы, – публикует мнение путешественника «группа Михаила Орешеты».

Не верит Михаил Георгиевич и в то, что группа Дятлова погибла от переохлаждения – ведь всех погибших нашли в разных местах.

– На перевале Дятлова произошло что-то уголовное. Почему люди не жались друг к другу? Почему не теснились вокруг костра? Я не верю, что в лесу такие опытные туристы не смогли его разжечь. У меня в жизни был подобный случай в 1980 году. Шли на лыжах от Печенгской дороги в сторону высот Кариквайвишь. Планировали заночевать в избушке военных связистов и не взяли с собой ни палатки, ни ковриков. Приходим на место, а там только кирпичная печка из-под снега торчит. Кто-то сжег наш приют. Ночь, пурга и вокруг ни одного деревца. Первым делом нашли большой валун, спрятались за ним от ветра. Потом насобирали полусгнивших стволов березок, развели костер и приготовили суп. Плотно поели, определились с дежурными и спать. Жались друг к другу так, что к утру у костра была куча тел, из которой торчали непонятно чьи ноги-руки. Но никто не замерз, никто не простыл. Утром попили горячий чай и вперед, – опровергает своим опытом еще одну версию Михаил Орешета.