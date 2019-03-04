2019-03-04T18:49:18+03:00
Архангельск

Таланты Северодвинска оценили на Дельфийских играх

Ученики гимназии № 14 отмечены в номинациях «Художественное чтение» и «Театр»
Павел ЛОБАНОВ
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Ансамбль «Веснушки» вокальной студии «Соловушка» детского центра культуры. Фото: severodvinsk.info.Ансамбль «Веснушки» вокальной студии «Соловушка» детского центра культуры. Фото: severodvinsk.info.
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Учащиеся северодвинской гимназии №14, детского центра культуры и школы-студии тележурналистики «Контакт» успешно выступили на региональном этапе Дельфийских игр «Таланты Поморья». Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Так, Ольга Петрова награждена золотой медалью в возрастной категории от 10 до 15 лет, а Дарья Страшнова получила свидетельство участника Дельфийского фестиваля.

В номинации «Художественное чтение: от 16- до 21 года» серебряной медали удостоен Егор Шитиков. А в номинации «Театр: от 10 до 16 лет» серебро получили театр-студия «Ключ» и фольклорный ансамбль «Прялица» за совместную работу «Как Лизавету замуж выдавали», созданную в рамках проекта по сохранению северных народных традиций.

За талантливое исполнение отрывка из моноспектакля Зиновия Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан» бронзу выиграла Светлана Савельева (номинация «Театр: от 17 до 25 лет»).

Победителей подготовили педагоги дополнительного образования Марина Венгерович, Елена Раменская и Елена Родина.

Два коллектива Детского центра культуры также удостоены высоких наград фестиваля. В номинации «Ансамблевое пение» золотую медаль получил ансамбль «Веснушки» вокальной студии «Соловушка», руководитель - Лариса Забегина. В номинации «Современный танец: от 7 до 9 лет» бронзовой медали удостоен хореографический коллектив «Триумф», руководитель - Ирина Кузовлева.

Воспитанницы школы-студии тележурналистики «Контакт» Александра Денисова и Арина Игнатович награждены дипломом за третье место в номинации «Тележурналистика: от 15 до 25 лет», а Мария Ермакова и Дарина Насонова - грамотами за лучшую видеосъемку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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