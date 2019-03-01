Рыбный порт Мурманска: по делу о причалах суд ввели в заблуждение

Причалы – камень преткновения, вызвавший судебную тяжбу между Росимуществом, ФГУП «Нацрыбресурс» и Мурманским морским рыбным портом (ММРП). Последняя встреча под оком Фемиды состоялась 20 февраля. Арбитражный суд региона отказал в иске, в котором порт требовал признать незаконным расторжение договора доверительного управления причалами. Решение было вынесено быстро, хотя ситуацию назвать простой было никак нельзя.

- Возможно, на это повлияла недостоверная информация, предоставленная ответчиком. Согласно данным Росимущества, ММРП «за 10 лет не осуществлял в полной мере обязательства по ремонту причалов, а поступления в казну от его деятельности составили небольшую сумму в размере 4 миллионов рублей». Однако в 2016-2017 годах мы перевели на счет Росимущества более 14 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба рыбного порта.

Также «Нацрыбресурс» сообщил, что в 2016 году порт хотел потратить на ремонт причалов 9,5 миллиона рублей, но сумма уменьшилась до 1,7 миллиона. При этом оппонент настаивает: информация подается суду обрывочно, так в 2017 году на ремонты ушло 32,4 миллиона рублей.

СМИ, освещавшие процесс, продублировали информацию о «плохой» работе. Однако в порту отмечают: почти все доходы от доверительного управления тратились на ремонт, а если были остатки, то 90% переводилось Росимуществу, и лишь 10%, согласно договору, оставались в порту. Да и были обстоятельства, которые мешали проводить реконструкцию в полном объеме.

Во-первых, доходов от использования причалов на это было недостаточно, а прибыль ММРП по другим статьям за 2008-2015 года постоянно сокращалась вместе с падением объемов доставки рыбы. Во-вторых, порт тянул лямку по теплоснабжению Жилстроя, что тоже было затратно. В-третьих, одобренную было федеральную программу софинансирования капремонта причалов Минфин свернул под предлогом кризиса в 2008 году. Но несмотря ни на что, ММРП в 2008-2018 годах потратил на ремонты гидротехнических сооружений более 255 миллионов рублей.

Доходов от использования причалов на это было недостаточно на капитальные работы по их ремонту. Фото: архив ММРП

- Поэтому чиновники лукавят, утверждая в суде, что порт неэффективно использовал государственное имущество, - объясняет пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко. – Парадокс в том, что основная часть действия договора доверительного управления пришлась на период 2008-2015 годов, когда портом управляли люди, назначенные Росимуществом и Росрыболовством. Соответственно, ситуацию с причалами в федеральных ведомствах знали досконально, но ничего не сделали для ее исправления. А теперь используют это как козырь в суде против порта.

Естественно, рыбный порт не удовлетворен вынесенным решением мурманских служителей Фемиды и будет обжаловать его в апелляционном суде.