2019-03-01T13:12:23+03:00
Архангельск

На фестиваль КВН в Северодвинске отобрали 9 команд

«Зимний фестиваль» пройдет 3 марта во Дворце молодежи «Строитель»
Павел ЛОБАНОВ
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Возраст участников от 14 до 30 лет. Фото: vk.com/sukharev_vu1988.Возраст участников от 14 до 30 лет. Фото: vk.com/sukharev_vu1988.Фото: Соцсети
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Определился список команд, которые примут участие в «Зимнем фестивале» северодвинской лиги КВН. Об этом накануне рассказал начальник отдела молодежной политики Иван Леонтьев.

- 3 марта на сцену выйдут 9 команд из Северодвинска, Котласа, Архангельска, Рикасихи и Приморского района. Возраст участников от 14 до 30 лет, - пояснил он.

Иван Леонтьев добавил - ребята должны подготовить «Визитную карточку» - представить себя и свою команду, а также «Домашнее задание». На сайте мэрии Северодвинска сказано, что длительность выступления должна быть не более 10 минут.

Город корабелов будут представлять команды «Неместные люди» (студенческий совет общежития Ленина, 4 ), «Все сложно» (школа № 30 и САФУ), «Такие дела» (техникум строительства, дизайна и технологий), а также «С пар» (студсоветы Гуманитарного института и Исмарта) и «Не спать» (работающая молодежь).

Из Котласа приедет команда «Южная Столица», из Архангельска - «Любимые дети своих родителей», из Рикасихи - «Женская сборная», а из Приморского района - «Примрай».

Организаторами фестиваля выступили Молодежный центр и команда КВН «Без вышки».

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами и призами. Жюри также выберет лучшего актера и актрису фестиваля.

Напомним, «Зимний фестиваль» КВН пройдет 3 марта во Дворце молодежи «Строитель», начало в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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