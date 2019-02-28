В Архангельске презентовали «Поморскую шхуну»

В Северном морском музее представили проект по возрождению и развитию традиционного судостроения в Архангельске под названием «Поморская шхуна». Как рассказал член Русского географического общества, шкипер и основатель клуба «Морские практики» Евгений Шкаруба, проект реализуется при поддержке правительства региона совместно с Северным морским музеем и судостроителями из Норвегии.

В итоге за 3 года в Архангельске построят деревянное судно длиной 20 метров. Пока же на встрече со знатоками истории и поморской культуры авторы проекта представили чертежи и эскизы шхуны, а также рассказали о своих планах.

Чертежи

Подобные шхуны были распространены в регионах Белого и Баренцева морей. В 19 веке и начале 20-го с них велись ловля рыбы и промысел морского зверя, их использовали как торговые и транспортные суда. Русские и норвежские, они были очень похожи. Поэтому за основу вновь создаваемого судна авторы проекта взяли чертежи норвежской шхуны «Матильда» 1884 года постройки, которая до сих пор на ходу.

В то же время это будет достаточно комфортное и современное судно. Согласно чертежам, в нем разместятся 4 двухместные каюты, кают-компания и даже душевые. Проект поддержали и в Баренц-секретариате. Помогать русским мастерам - консультировать по ключевым вопросам стройки - будут и норвежские специалисты. Сейчас их пригласили в Архангельск выбрать лес для будущей шхуны.

Эстетика

К тому же наши мастера получат хороший опыт строительства традиционных северных судов и дальше уже смогут сами работать в этом направлении. Кстати, желающих принять участие в проекте в качестве кораблестроителей достаточно много.

Сейчас выбирают место для строительства, где нынешним летом планируют возвести верфь.

По словам директора Северного морского музея Евгения Тенетова, этот проект несет в себе эстетический и культурный смысл для Архангельска и области. Строительство будет открытым, на верфи даже обустроят специальные галереи, чтобы можно было вести экскурсии и не мешать работе мастеров. В рамках проекта будут проходить исторические лекции, мастер-классы, занятия с детьми.