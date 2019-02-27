2019-02-27T17:58:50+03:00
Архангельск

Если ремонта не будет…

Как в Архангельске вернуть оплаченные взносы собственникам домов, исключенным из региональной программы
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Много вопросов связано с тем, получат ли жильцы обратно свои деньги.Много вопросов связано с тем, получат ли жильцы обратно свои деньги.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На сессии Архангельского областного собрания депутатов 13 февраля в первом чтении был принят закон, согласно которому из региональной программы исключаются дома с количеством квартир менее пяти. Сообщение об этом вызвало большой резонанс в районах, где таких малоквартирных домов - 3 299.

Много вопросов связано с тем, получат ли жильцы обратно свои деньги. Многие в течение 5 лет оплачивали счета за капитальный ремонт. Как информирует региональный фонд капитального ремонта, получат в полном объеме. Однако для начала областной закон должен вступить в силу, после чего региональный оператор - Фонд капитального ремонта МКД Архангельской области - начнет формировать реестры на возврат.

– Возврат средств, оплаченных собственниками помещений в домах, которые исключаются из программы в связи с изменениями в областном законе, будет идти в соответствии с порядком, принятым по внесенным в закон изменениям, – пояснила начальник финансового отдела фонда капремонта Юлия Кустова. – Вначале будет рассматриваться подтверждение оплаченных сумм. Далее, если речь идет об органах местного самоуправления, будет проведена полная сверка оплат и начислений. И только потом начнется процедура возврата оплаченных средств или зачет оплаченных средств в счет начислений по другим помещениям в других домах.

Возвратах средств, оплаченных физическими лицами, будет производиться в общем порядке через заявления на возврат с приложением документов:

– подтверждение права собственности на помещение в этом доме;

– подтверждение личности обратившегося;

– подтверждение оплаты взносов по данному помещению (чеки, выписки);

– приложение банковских реквизитов, на которые будет осуществлен возврат.

В соответствии с общим порядком, возврат производится в течение месяца. Но если в законе будет прописан иной порядок возврата в сторону увеличения времени ввиду большого количества обратившихся, региональный оператор будет руководствоваться этим порядком, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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