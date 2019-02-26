Музыкальный театр Карелии представил премьеру спектакля «Кошкин дом»

В воскресенье, 24 февраля, театр открыл свои двери для совсем маленьких зрителей. Для многих из них это первая встреча с искусством оперы. Герои «Кошкиного дома» поют и танцуют, все веселы и полны эмоций.

В основе нового спектакля - знаменитое произведение Маршака, а музыка Вальдгардта. Композитор соединил любимый детский сюжет с музыкой, написав оперу для детей «Кошкин дом». Смешную и поучительную музыкальную историю поставила молодой режиссер Юлия Чудненко.

– Нам хочется, чтобы зрители увидели, как меняются герои в процессе спектакля, как из высокомерных и манерных они превращаются в живых персонажей, у которых есть простые теплые чувства и эмоции, и которые начинают понимать, что счастье – во взаимопонимании, – рассказывает Юлия.

Музыка в этой опере запоминающаяся, ритмичная, танцевальная. Особую привлекательность ей придает тот факт, что звучит она на сцене в исполнении «живого» оркестра, и для многих детей этот спектакль станет первой встречей с «большой» музыкой. Сама постановка интерактивная, действие в спектакле происходит не только на сцене. Его участниками стали и зрители!

– Мы немного осовременили героев, – говорит режиссер. – У каждого персонажа индивидуальный, очень яркий образ. Наша Кошка - дива, с красивыми локонами, в эффектной пышной юбке, образованная и вначале очень высокомерная. Котята - подростки, современно одеты, они еще не могут себя содержать, им требуется помощь. Интересные роли у Козы и Петуха. А, например, его жена Курица - смешная восторженная поклонница, которая бегает вокруг и сдувает с него пылинки.