2019-02-26T14:27:10+03:00
Карелия

Жители Карелии удивлены: Почему не повысилась пенсия?

Ответ на вопрос дает пенсионный фонд республики
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Пенсия увеличилась, но ФСД сократилась.Пенсия увеличилась, но ФСД сократилась.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Моя пенсия в конце 2018 года была 8 803 рубля. С 1 января 2019 года в стране была произведена индексация пенсий на 7,05 %, однако сумма моей выплаты увеличилась всего на 43 рубля. Почему?».

С такими вопросами часто обращаются в отделение Пенсионного фонда по Карелии. Почему у некоторых пенсионеров не повысилась пенсия? Специалисты ОПФР дают разъяснения по поводу того, как индексируется пенсия граждан - получателей ФСД.

- Судя по размеру вашей выплаты, вы получаете пенсию и федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии. Размер социальной доплаты является разницей между прожиточным минимумом пенсионера в Карелии (здесь и далее речь идет о прожиточном минимуме пенсионера для установления ФСД, - Ред.) и общим размером материального обеспечения пенсионера. Эта доплата не является частью пенсии и предоставляется в рамках государственной социальной помощи.

Федеральная социальная доплата к пенсиям устанавливается только для неработающих граждан. Она выплачивается в том случае, если общий размер материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. При определении федеральной социальной доплаты к пенсии в общем совокупном доходе пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат: пенсий, дополнительного материального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), иных мер социальной поддержки, установленных законодательством региона в денежном выражении.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера в Карелии в целях осуществления социальной доплаты установлен в размере 8 846 рублей. В 2018 году он составлял 8 726 рублей, а до 2018 года – 8 803 рубля.

С 1 января текущего года произведена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 7,05 %. Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после индексации с 1 января 2019 года доведен до 8 846 рублей. Это значит, что пенсия была увеличена на 7,05%, но ее размер по прежнему остался меньше прожиточного минимума пенсионера.

Например, пенсионеру в декабре 2018 года установлена пенсия в размере 8 тысяч рублей, а также ФСД в размере 726 рублей до прожиточного минимума пенсионера в регионе – 8 726 рублей. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 564 рубля, и составила 8 564 рубля. Однако даже с учетом индексации новый размер пенсии - ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2019 год (8 846 рублей). Следовательно, пенсионер будет получать ФСД в размере 282 рубля, которая «дотянет» его пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, пенсия увеличилась, но ФСД сократилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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