Степану Писахову – 140 лет: рассказываем, куда пойти в Архангельске, чтобы поближе познакомиться с творчеством знаменитого сказочника

Несмотря на то, что знаменитый русский писатель Степан Писахов родился 25 октября, подготовка к циклу «писаховских» мероприятий в Архангельске началась сейчас. Еще бы! Такая дата - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича.

Уже сегодня можно посетить выставку «Мастер сребристых тонов» в Усадебном доме Екатерины Плотниковой, на которой представлены лучшие живописные произведения сказочника, написанные в 1890-1920-е годы: этюды из заграничных поездок, знаменитые «сосенки», наполненный символизмом цикл «Сны», новоземельские пейзажи.

Также в настоящее время ведется обновление постоянной экспозиции в Музее художника. По словам сотрудника музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Натальи Козловой, сам музей пока закрыт на ремонт, однако работы продолжаются.

- Что касается октябрьских мероприятий, то мы планируем вечер памяти нашего выдающегося земляка, который должен состояться 24 или 25 октября. В здании музея ИЗО мы рассчитываем разместить большую выставку, состоящую из картин самого Писахова, иллюстраций к его сказкам, а также личных вещей юбиляра, - отметила она.

В этом году готовится издание нового сборника сказок Степана Писахова. Твердый переплет с красочной обложкой, читабельный для детей шрифт и фантазийные иллюстрации - первый вариант макета книги уже готов. Рисунки выполнил архангельский художник Алексей Григорьев. Ценители северного слова смогут увидеть книгу уже в сентябре.

Кроме того, идет работа над циклом лекций и конкурсов, объединенных писаховской тематикой. Ежегодный областной конкурс «Чаще смотри на Север» станет выездным и будет ориентирован на учащихся художественных школ и школ искусств, а в ноябре областная библиотека Добролюбова проведет литературный вечер «День с писателем».